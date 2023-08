Takmer 83 percent Slovákov si myslí, že budúca vláda by nemala rozhodnúť o zákaze interrupcií

Účastníkom prieskumu bola položená otázka: „Mala či nemala by podľa vás budúca vláda rozhodnúť o úplnom zákaze interrupcií (umelého prerušenia tehotenstva)?“. Zvoliť si mohli len jednu odpoveď. To, že budúca vláda by určite nemala rozhodnúť o úplnom základe interrupcií si myslí 60,8 percenta respondentov, a že by to asi nemala robiť, uviedlo 21,8 percenta opýtaných. To, že by vláda mala rozhodnúť o zákaze podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva si celkovo myslí 12,8 percenta účastníkov prieskumu, pričom 5,4 percenta odpovedalo „asi by mala" a 7,4 percenta je presvedčených, že vláda by tak určite mala učiniť. Na otázku nechcelo odpovedať 0,3 percenta respondentov a 4,3 percenta sa k nej nevedelo vyjadriť.

To, že vláda by nemala, alebo by asi nemala rozhodnúť o úplnom zákaze interrupcií si častejšie myslia ženy, záporné odpovede („určite by nemala" a „asi by nemala") uviedlo celkovo 85 percenta z nich, v porovnaní s osemdesiatimi percentami mužov. Kladne („určite by mala" a „asi by mala") odpovedalo 14 percent mužov a 12 percent žien. Za to, aby budúca vláda rozhodla o úplnom zákaze interrupcií sú najčastejšie mladí ľudia vo veku od 18 do 33 rokov, kladné odpovede uvádzalo celkovo 17 percent z nich, naopak, najmenšiu podporu vyjadrili pre takéto rozhodnutie ľudia vo veku od 34 do 49 rokov, kde päť percent odpovedalo, že budúca vláda by o tom určite mala rozhodnúť a rovnako päť percent uviedlo, že asi by o tom mala rozhodnúť.

Nadpriemerne vysokú podporu má to, aby budúca vláda rozhodla o úplnom zákaze interrupcií, medzi ľuďmi so základným a učňovským vzdelaním bez maturity, kladné odpovede uviedlo dohromady 14 percent z nich, v tejto kategórií ale bolo i sedem percent respondentov, ktorí sa k otázke nevedeli vyjadriť. Naopak, najväčšmi sú proti ľudia s vysokoškolským vzdelaním, kde záporné odpovede uviedlo celkovo 88 percent z nich.

Nadpriemerne často si to, že by budúca vláda mala rozhodnúť o úplnom zákaze interrupcií myslia obyvatelia Žilinského, Prešovského a Trenčianskeho kraja. V Žilinskom i Prešovskom kraji zhodne uviedlo kladné odpovede dokopy 18 percent opýtaných, v Trenčianskom kraji išlo o 16 percent. Najmenšiu podporu pre to, aby budúca vláda rozhodla o úplnom zákaze interrupcií, vyjadrovali obyvatelia Bratislavského a Nitrianskeho kraja, kladné odpovede v oboch prípadoch uvádzalo celkovo po osem percent z nich.

Výrazne nadpriemernú podporu pre to, aby budúca vláda rozhodla o úplnom zákaze interrupcií, vyjadrovalo voličstvo Kresťanskodemo­kratického hnutia (KDH), celkovo to bolo 30 percent z nich. Nadpriemerne často sú za to, aby vláda úplne zakázala interrupcie aj voliči hnutia OĽaNO a priatelia, kde ide o 20 percent, hnutia Republika, kde kladné odpovede uvádzalo 18 percent. To, že budúca vláda by mala rozhodnúť o úplnom zákaze interrupcií si tiež myslí celkovo 16 percent voličov Slovenskej národnej strany, 15 percent elektorátu strany Smer a tiež 14 percent voličstva hnutia Sme rodina.

Absolútne proti je voličstvo strany Sloboda a Solidarita (SaS), medzi elektorátom liberálov uviedlo odpoveď „určite by nemala" 92 percent a „asi by nemala" osem percent respondentov. Výrazne nízku podporu pre takéto rozhodnutie budúcej vlády vyjadrovalo voličstvo hnutia Progresívne Slovensko, celkovo išlo o štyri percenta, a u voličov strany Hlas, kde kladné odpovede uviedlo celkovo sedem percent.