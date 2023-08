Hrali sa na lekárov, potom zomierali ľudia. Kuchár a upratovačka spoznali svoj trest

Kauza Iris: Falošnému lekárovi a ošetrovateľke vymerali trest Video Zdroj: TV Pravda

Bihary a Pútiková sa hrali na lekára a ošetrovateľku od roku 2016 do roku 2018, keď si po nich do centra prišla polícia a zadržala ich. On – vyučený kuchár a ona – prijatá do zariadenia ako upratovačka – mali podľa sudcu bez akejkoľvek odbornej spôsobilosti určovať starým ľuďom lieky, následkom čoho prišli traja z nich o život. Niektorým bez akýchkoľvek odborných znalostí podávali morfium, tramadol či xanax. Podľa sudcu „liečili“ ľudí vo vysokom veku, ktorým boli diagnostikované rôzne ochorenia. Sami už nebezpečenstvo konania falošného lekára a sestričky nedokázali rozpoznať.

Rozhodoval o liekoch

Bihary sa na pojednávanie vo štvrtok nedostavil. Podľa svojho obhajcu Ivana Syrového trvá na svojej nevine a tvrdí, že prípad je sprisahaním voči nemu. Advokát už na pojednávaní avizoval, že jeho klient sa v prípade odvolá. Vo veci bude podľa hovorcu Krajského súdu Pavla Adamčiaka rozhodovať odvolací krajský súd v Bratislave.

„Mestský súd Bratislava I odsúdil obžalovaného I. B. na úhrnný trest odňatia slobody vo výmere deväť rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Zároveň mu uložil zákaz činnosti ošetrovateľskej a zdravotníckej starostlivosti na skúšobnú dobu päť rokov,“ uviedol vo vyjadrení hovorca Adamčiak.

Vanessa Pútiková, ktorú do zamestnania v centre Iris prijali na upratovanie, sa k tomu, že seniorov liečili bez toho, aby boli skutočnými lekármi, priznala už v októbri 2019. Uviedla, že o podávaní liekov klientom zariadenia rozhodoval Bihary, hoci nie je lekár. Teraz sa snaží viesť riadny život. Okrem trojročného trestu s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu päť rokov majú obaja zákaz činnosti v zariadeniach zdravotníckej a opatrovateľskej starostlivosti. Pútiková sa okrem toho musí zamestnať a musí byť aj pod probačným dohľadom.

Hovorca súdu Adamčiak po pojednávaní uviedol, že prokurátor a obžalovaná si ponechali zákonnú lehotu na vyjadrenie k rozsudku.

Orgie v dome seniorov

Bihary, ktorý sa pred klientmi vydával za paliatívneho lekára a psychiatra, je v skutočnosti vyučený kuchár. Sudca Harabin vo štvrtok predniesol aj skutky, ktorých sa údajne falošný lekár dopustil v druhom bode. Hoci sa tváril ako medicínsky pracovník, na zodpovednosť, ktorá k povolaniu lekára patrí, pozabudol. Na súde odznelo, že si od roku 2016 až do svojho zadržania vyhľadával na sociálnych sieťach za finančnú odmenu od 50 do 150 eur sexuálnych partnerov. Za múrmi domu seniorov sa údajne uspokojovali, a to aj s viacerými partnermi súčasne. Sudca podotkol, že hoci mal falošný lekár HIV, poškodeným to zatajil. Bihary je teda vinný aj zo zločinu ohrozovania vírusom ľudskej imunodeficiencie. Podľa sudcu je možné, že k prenosu ochorenia mohlo dôjsť aj orálnym stykom.

Biharyho návštevy potvrdila vo vyhlásení o vine na jeseň 2019 aj Pútiková. Vraj si tam vodil osoby, ktoré tam neboli zamestnané a ani hospitalizované.

Prešetriť chce kroky policajtov

Podľa sudcu bude potrebné v prípade centra Iris preskúmať aj postup orgánov činných v trestnom konaní, keďže mali mať vedomosť o trestnej činnosti za múrmi zariadenia už v marci 2018 a zasahovali až 3. júla 2018. Sudca chce prešetriť, či mohli zasiahnuť skôr a predísť tak niekoľkým úmrtiam a poškodeniu zdravia seniorov.

Sudca v odôvodnení uviedol, že sa s prokurátorom zhodli, že Bihary nemal žiadne oprávnenie vykonávať lekársku službu. Nemal diplomy a ani neštudoval.

Za doktora považovali Biharyho aj rodiny seniorov, ktorí centrum Iris navštevovali. Videli ho, ako pichal injekcie, a dokonca aj sám určoval, ktoré lieky majú ísť komu bez toho, aby na to mal kvalifikáciu. Zvýšené hladiny niektorých liekov našli aj po exhumácii tiel. Seniorom dával aj také množstvá liekov, ktoré ich telá nedokázali zniesť, a nemali ich dostať.

Prokurátor Peter Pilár považuje tresty za spravodlivé. Komplikované bolo podľa neho určiť, koľko bolo celkovo poškodených. Poškodení v rámci zariadenia boli skoro všetci, zo skutkovej veci obžaloby podľa neho však vyplýva, že následkom činnosti alebo skôr nečinnosti falošného dua lekár – ošetrovateľka zomreli tri osoby. Poškodených, ktorí si uplatňujú nárok na náhradu škody, súd odkázal na civilný proces.

Obžalovaný podľa advokáta Syrového nie je spokojný s tým, že bol odsúdený za obidva skutky. „Musíme rozdeliť tie dva skutky. Jeden je veľmi odborný z medicínskeho hľadiska. Máme za to, že sa s tým súd nesprávne vyrovnal. Uvidíme, ako to odvolací súd posúdi,“ dodal obhajca.