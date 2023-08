Uhrík bol nielen v mládežníckej organizácii SDKÚ, ale aj priamo členom strany, tvrdí Naď

Uhrík sa pre Aktuality.sk na margo svojho členstva v mládežníckej organizácii SDKÚ vyjadril, že spolužiaci ho presvedčili, aby išiel s nimi, bol však iba na dvoch – troch stretnutiach a potom zistil, že tam absolútne nepatrí. Pokladá to za „študentský krok vedľa“, ktorý mu pomohol otvoriť oči. „Tak ako to bolo, pán Uhrík, naozaj to boli iba “dve – tri stretnutia”? Lebo to Vás teda rýchlo presvedčili, keď ste sa stali členom strany SDKÚ,“ napísal Naď.

Dnes zaslal Uhrík médiám stanovisko, v ktorom už nehovorí o študentskom kroku vedľa, ale, naopak, píše, že to nebola chyba a nehanbí sa za to. Podľa neho išlo o skúsenosť, za ktorú je dnes vďačný, pretože bez nej by možno nikdy nedospel k názorom, ktoré má dnes. Preto podľa svojich slov nikdy neodsudzoval ľudí, ktorí pred desaťročím zmenili svoje myslenie a pohľad na svet. „Či to bola mladícka chyba? Určite nie,“ uviedol. Poukázal na to, že aj Robert Fico (Smer) bol v minulosti komunista a pred pár rokmi rozdával desiatky miliónov eur mimovládkam a Ľuboš Blaha (Smer) pochodoval v prvej línii na Gaypride.

„Nie, mňa o mojich názoroch nepresvedčil Marian Kotleba pochodovaním v čiernej uniforme. To nebol môj štýl. Naše príbehy boli odlišné,“ napísal ďalej Uhrík. Zároveň dodal, že nie je žiadny fašista a k svojim názorom sa nedopracoval „cez nejaké trápne hajlovanie“, ale životnou skúsenosťou a kritickým myslením.

Čítajte viac Uhrík bol členom mládežníckej SDKÚ. Naď vytiahol e-mail, poslanci vtipkujú: Milan, veď si bol jedným z nás

Exminister obrany vo štvrtok upozornil na to, že najväčší bojovník proti USA, NATO, Európskej únii, bruselskému diktátu, liberalizmu, Sorosovi a mimovládkam Uhrík sa angažoval práve v mimovládnej mládežníckej organizácii strany Mikuláša Dzurindu.

„Len pre istotu, ak to náhodou neviete, Nová Generácia okrem politickej podpory SDKÚ Mikuláša Dzurindu presadzovala tiež s podporou Sorosa vojenskú a ekonomickú spoluprácu s USA, členstvo v NATO a v EÚ, liberalizmus, aktivity mimovládok, atď,“ napísal Naď a ako dôkaz priložil jeden z e-mailov, ktorý v tom čase študent univerzity Uhrík poslal do centrály Novej Generácie. Píše v ňom, ako ho potešila iniciatíva venovať sa v rámci Novej Generácie zahraničnopoli­tickej situácii.