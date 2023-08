Z trestu pre Slobodníka zostala horká pachuť. Zaženie ju to, ak budú odsúdené väčšie ryby?

Pre zatýkanie a obvinenia špičiek v bezpečnostných zložkách sa poslanci opäť stretli napriek letným prázdninám. Počas mimoriadnej schôdze, ktorú sa im však nepodarilo otvoriť sa premiér Ľudovít Ódor rozhodol odvolať obvineného šéfa SIS a nahradiť ho jeho doterajšou pravou rukou. Je to chyba, alebo je zhovievavosť na mieste? Dva mesiace po vzbure wagnerovcov proti Putinovmu režimu prišla z Ruska správa, že ich šéf Jevgenij Prigožin je mŕtvy. Nevypadol z okna, ale padol rovno s celým lietadlom. Znamená to posilnenie moci prezidenta Putina, alebo mu to môže aj uškodiť? Vypočujte si podcastový komentár týždňa s Mariánom Repom a Andrejom Matišákom.

