Máme diskutovať s klamármi? A ako nastaviť férové pravidlá politických debát?

Klamári sú všade okolo nás. Neraz nám kazia nedeľné obedy, trávia studne a ťahajú medové motúzy popod fúzy. Dnes sa uchádzajú o našu podporu v predvolebnej kampani. Čo s tým? Má zmysel diskutovať s (notorickými) klamármi? A ako? Zapojte sa do diskusie!

Ochrana pravdy, férovosti či slušnosti je kritickou podmienkou zdravého verejného priestoru, ako aj dôvery v spoločnosti ako takej. V súčasnosti sa však zdá, že každý má „svoju pravdu”, ktorou sa bije do pŕs. Je v takomto prostredí rozumné obetovať vzájomnú diskusiu v mene pravdy?

Je diskusia s klamárom stratou času či cibrením diskusného umu? Z akých podmienok by sme mali diskutovať s klamármi? Kto vlastne je klamár? A prečo by sme mali mať vyššie štandardy pri klamároch vo verejnom priestore?

Zapojte sa novej DEMDIS diskusie a nastavme spoločné pravidlá hry, nielen DEMDIS diskusií, ale aj verejných debát.

Prečo sa pýtame?

S obdobím predvolebných diskusií sa často objavuje kritika toho, že diskutéri často uvádzajú nepravdivé či klamlivé informácie v mene získavania hlasov voličov. Zatiaľ čo jedni by takýchto diskutérov vylúčili, druhí považujú za dôležité podrobovať aj klamlivé výroky otvorenej diskusii. Je teda klamstvo legitímnou stratégiou vo verejnom diskurze?

Kultivácia otvorenej, slušnej a férovej diskusie leží v srdci DEMDIS. Aké by mali byť pravidlá pre diskusie s klamármi? Ako nastaviť systém tak, aby klamári nemali neférovú výhodu? Malo by byť našou úlohou overovanie či vyvracanie nepravdivých informácií? Konsenzuálne výsledky diskusie spoločne pretavíme do pravidiel nášho Kódexu férovej a otvorenej diskusie.

Dôvera v hre

Slovenská spoločnosť prekypuje nedôverou – nedôverujeme inštitúciám, verejným činiteľom, demokratickým procesom a ani sami sebe navzájom. Otázka dôvery je iste komplexnejšia. No neodškriepiteľne je jedným z hlavných faktorov otázka pravdivosti či uveriteľnosti argumentácie.

Dokážeme však v diskusii s klamármi odhaľovať dezinformácie či klamstvá, ktoré by mohli mať zásadný vplyv na utváranie kritického postoja verejnosti? Neohrozujeme prizvaním klamára do diskusie jej legitimitu? Mali by byť pravidlá verejnej diskusie prísnejšie ako tej súkromnej?

Diskusia v hre či hra v diskusii?

Pre udržanie a napredovanie v demokratickej spoločnosti je dôležité mať občanov, ktorí sú dobre informovaní a schopní kriticky a racionálne rozhodovať. Tieto zručnosti vieme získavať samostatne na základe vlastnej iniciatívy alebo kolektívne, práve v umiernenej názorovej konfrontácii v diskusii. Takáto diskusia môže byť vedená aj s klamárom, keď získavame arzenál nových schopností, ktoré ako aktéri „demokratickej hry“ vieme využiť na ochranu procesov pred manipuláciou.

Kedy však nastáva devalvácia diskusie? Ako nastaviť férové pravidlá „hry“ pre všetkých? Mali by sme prísnejšie vyvodzovať dôsledky voči diskusným hráčom, ktorí manipulujú pravidlá? Kto je skutočným arbitrom – my či hra samotná?

O projekte

DEMDIS je občianskym združením, ktoré inovatívnymi metódami nachádza konsenzus a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Diskusie organizujeme dobrovoľne, pretože nám záleží na slušnej a vecnej diskusii. Viac informácií a výsledky predošlých diskusií nájdete na demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike zas na tomto linku.