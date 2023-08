Pomáhala SIS Kaľavskému? Poverený šéf tajných na výbore vysvetľoval, či došlo k manipulácii

Chod Slovenskej informačnej služby (SIS) je zabezpečený, v pondelok to na mimoriadnom výbore na kontrolu SIS deklaroval poverený šéf tajnej služby Tomáš Rulíšek, ktorý prevzal vedenie po obvinenom Michalovi Aláčovi. Výbor zasadal aj pre podozrenia, že SIS napomáhala obvinenému expolicajtovi na úteku Jánovi Kaľavskému. Rulíšek odpovedal aj na otázky o liste SIS tajnej službe v Bosne a Hercegovine, ktorý sa mal týkať práve Kaľavského.

Výbor iniciovali ešte minulý týždeň poslanci z klubu OĽaNO. Pozvánku na mimoriadne zasadnutie dostalo aj aktuálne vedenie tajnej služby. Reprezentuje ho námestník Tomáš Rulíšek, ktorého poverila vedením SIS minulý týždeň prezidentka Zuzana Čaputová.

Michal Aláč skončil vo funkcii po tom, ako ho Národná kriminálna agentúra obvinila za zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a zo zločinu zneužívania právomocí verejného činiteľa. Po výsluchoch na NAKA ho prezidentka zbavila funkcie a riadením služby poverila práve Rulíška. S Aláčom NAKA obvinila zároveň aj bývalého riaditeľ SIS Vladmimíra Pčolinského. V priebehu troch rokov teda išlo už o druhého šéfa SIS.

Došlo k manipulácii?

Rulíšek pred médiami deklaroval, že tajná služba plne funguje aj bez Aláča. „Po vznesení obvinenia bývalým riaditeľom SIS nedošlo k žiadnym zmenám, pokiaľ ide o operatívne, analytické alebo iné úlohy, ktoré má spravodajská služba plniť v zmysle účinnej zákonnej úpravy,“ odpovedal námestník.

Dôvodom zvolania výboru mali byť aj informácie z uznesenia NAKA, podľa ktorých mala SIS napomáhať Jánovi Kaľavskému v úteku, tým, že sa za neho prihovorila v liste tajnej službe v Bosne a Hercegovine. Rulíšek to nepotvrdil a odpovedal, že nemôže komentovať žiadne formy medzinárodnej spolupráce.

„Vzhľadom na skutočnosti uvádzané v niektorých médiách, vzhľadom na informácie, ktoré sa v tejto súvislosti šíria, a neodpustím si – rôzne dezinformácie alebo skreslené fakty, už nech je pôvodcom alebo prameňom týchto informácií čokoľvek alebo ktokoľvek, som poskytol výboru podklad pre objektívne vyhodnotenie tejto časti obvinenia. Samozrejme, s upozornením, že ide o časť informácií, ktorú úplne logicky žiada orgán činný v trestnom konaní. V tomto čase sa práve pripravujú podklady, ktoré budeme expedovať po dohode s vyšetrovateľom na účely dokazovania pred NAKA,“ opísal.

Poslanci o obsahu neverejného výboru hovorili veľmi úsečne. Juraj Šeliga (Demokrati) sa vyjadril, že dostali informácie, ktoré požadovali. Ukázali im aj list, ktorý je však utajovaným dokumentom a podrobnosti z neho prezradiť nemohol. „Tento list obsahoval informácie, ktoré mohli pôsobiť mätúco. Obsahoval formuláciu, ktorá v súvislosti s pánom Kaľavským nebola pravdivá. Tento list dostali k dispozícii aj najvyšší ústavní činitelia,“ uviedol. „Bola to informácia, ktorá nebola úplná a podľa môjho názoru nebola korektne napísaná vo vzťahu k pánovi Kaľavskému,“ zhrnul bez detailov.

List si podľa neho vyžiadali aj orgány činné v trestnom konaní. Na otázku, či v ňom bola naformulovaná informácia o manipulovaní zo strany SIS, odpovedal, že to nechá na OČTK. „Z toho, čo som si prečítal, viem povedať, že to bola nepresná informácia,“ skonštatoval.

Veroniku Remišovú (Za ľudí) zaujímali na výbore dve veci – či dochádzalo k manipulácii správ v SIS a či policajta Martina Juhása – z kauzy poľovnícka chata – vyšetrovali na základe skompilovanej správy SIS, ktorá mala byť zaslaná generálnej prokuratúre.

V hre je renomé SIS

Rulíšek sa vyjadril aj k tomu, ako vníma zahraničie, že za posledné tri roky sa na poste šéfa SIS vystriedali dvaja riaditelia, ktorých navyše obvinili v rovnakej kauze, a teraz je na jej čele námestník. „Samozrejme, zahraničná komunita je vnímavá ku okolnostiam tohto typu a zisťujú mechanizmy, ktorými sa to rieši. SIS svojim spojencom a partnerom v tomto ohľade iniciatívne poskytla informácie, ktoré potrebuje na to, aby si urobili reálny obraz. Samozrejme, v komunite existujú za takýchto okolností reputačné riziká,“ priznal. Podľa námestníka si je SIS veľmi dobre vedomá, ako spolupracovať so zahraničím tak, aby bol dodržaný nielen zákon, ale aj štátne záujmy.

Šeliga si myslí, že nie je v poriadku, ak je tajná služba bez riaditeľa. Dobre to nepôsobí ani pred zahraničnými partnermi. „Ak sa ma pýtate, či by som vymenoval pána Rulíška za riaditeľa SIS, vybral by som iného človeka,“ poznamenal.

Remišová: Aláč spôsobil medzinárodný škandál

Anna Zemanová (Saska) sa k listu bosnianskej tajnej službe vyjadrovať nechcela. Rulíšek podľa nej na výbore hovoril aj o tom, že SIS má problém s personálnymi kapacitami. „SIS je poddimenzovaná, čo sa týka ľudí, ktorí môžu na týchto veciach pracovať,“ priblížila.

Poslanec Gábor Grendel, ktorý výbor inicioval, povedal, že zasadnutiu dominovala téma, či pomáhala SIS Kaľavskému, keď bol v Bosne a Hercegovine. Všetko je teraz podľa neho na orgánoch činných v trestnom konaní. „Poznáme jednu verziu. Nevieme akými dôkazmi disponuje NAKA. Je na vyšetrovateľoch, aby porovnali stanovisko vedenia SIS alebo vecí, o ktoré žiada vyšetrovateľ so svojimi indíciami a potom rozhodne,“ uviedol.

Remišová na otázku, kto je podľa nej zodpovedný za stav v SIS uviedla, že vtedajšieho premiéra Eduarda Hegera viackrát upozorňovala, že by mal Aláča odvolať. Naposledy ho o to žiadala po vražde na Zámockej, kde SIS podľa nej zásadne zlyhala. „Vtedy som premiéra požiadala, aby Aláča odvolal, pretože si myslím, že pán Aláč nebol spôsobilý,“ povedala exministerka investícií . „Spôsobil nám medzinárodný škandál,“ vyhlásila.

A čo Rulíšek? Má jej dôveru? Remišová si chce na vyjadrenia o dôvere počkať, kým sa SIS očistí od podozrení – potom námestníkovi SIS pogratuluje. Je podľa nej závažné, ak by sa preukázalo, že tajná služba posielala ústavným činiteľom zmanipulované správy. „Tajná služba by mala mať riadne vedenie, najmä v situácii, ktorej teraz čelíme. „To, že tajná služba je podozrivá z marenia vyšetrovania stíhania korupcie, to sú mimoriadne závažné podozrenia,“ dodala.

Rulíšek tiež skonštatoval, že výbor trval štandardne dlho napriek vážnosti témy a okolnostiam. Diskusiu s poslancami označil ako živú. „Ak to môžem odľahčiť, my radšej počúvame, ako rozprávame, ale teraz sme sa nemohli vyhnúť tomu, aby sme poslancom národnej rady odpovedali na otázky,“ zažartoval.

Odpovedal aj na otázky, aký má vzťah s odvolanými šéfmi tajnej služby Michalom Aláčom a Vladimírom Pčolinským. S Aláčom sa pozná dlhšie, pretože kým bol vymenovaný do funkcie pracoval v SIS na rôznych pozíciách. S Pčolinským sa v rámci SIS spoznal v čase, kedy bol nominovaný na riaditeľa inštitúcie. V tom čase mal poverený šéf SIS na starosti agendu spojenú s príchodom nového riaditeľa.