Košičania sa boja nebezpečných stromov. Správa mestskej zelene má s odstraňovaním problém

Na problém upozorňujú na sociálnych sieťach, no jednotlivé stromy nahlasujú aj Správe mestskej zelene (SMsZ), ktorá sa stará o údržbu zelene v parkoch a na uliciach. „Posledné obdobie sa množia otázky ku suchým stromom, lebo viacerí majú pocit, že ich je veľa a neodstraňujeme ich. Chceli by sme túto problematiku uviesť na pravú mieru. Na suché stromy sme nezabudli, postupne ich odstraňujeme, ale mnoho z nich má ešte do konca leta svojich obyvateľov, ktorých nechceme vyháňať, ak to nie je nevyhnutné,“ uviedol hovorca SMsZ Peter Sasak.

Priznal, že pri suchom strome môže byť vyššie riziko jeho pádu, ale nemusí to byť vždy tak. "Sú prípady, keď je suchý strom stabilný a bezpečný. Dokonca vďaka tomu, že nemá kvôli strate listov takú veľkú plochu vystavenú vetru, ak má pevné drevo, často lepšie ustojí búrky, ako zdravý strom,” objasnil hovorca.

Okamžitý výrub je niekedy možný

Upresnil, že musia dodržiavať aj novú vyhlášku, kvôli ktorej už nie je výrub stromu samozrejmosťou. „To sa zohľadnilo aj pri novej vyhláške o ochrane prírody a krajiny. Tá už neobsahuje výnimku na výrub na ohlásenie pri suchých stromoch. Preto od roku 2021 musí aj pri suchom strome prebehnúť štandardné výrubové konanie. Samozrejme, je nutné rozlišovať medzi bezpečným a nebezpečným stromom, čo vyhláška naďalej akceptuje, ale dôvod, že strom je suchý, už nie je sám o sebe dostatočným pre výrub bez právoplatného rozhodnutia o výrube,“ vysvetlil Sasak s tým, že sú aj výnimky. V prípade, že strom je skutočne veľmi naklonený, prípadne nalomený a môže kedykoľvek ohroziť svoje okolie, možno ho vyrúbať prakticky okamžite. No SMsZ si aj v týchto prípadoch robí dokumentáciu stromu a miesta, aby bolo jasné, že jeho okamžitý výrub bol nevyhnutný.

„Preto každý vyschnutý strom príde zmonitorovať náš odborný zamestnanec, môže to byť technik zelene alebo arborista, ktorý vizuálne aj pomocou neinváznych metód – či už arboristické kladivko, alebo endoskop, posúdi stav dreviny. A urobí aj kontrolu na prítomnosť hniezd a dutín. Môže sa stať, že hoci strom je suchý, stále ho obývajú netopiere alebo hniezdiace vtáctvo. V tomto prípade, pokiaľ je strom bezpečný, ponechá sa na mieste bez zásahu a sleduje sa jeho stav aj prítomnosť chránených živočíchov. Následne sa navrhne ďalší postup,“ upresnil hovorca. Dodal, že väčšinou sa strom monitoruje a čakajú, kým ho opustí hniezdiace vtáctvo, čo sa stáva koncom hniezdnej sezóny. Aj netopiere opúšťajú svoje letné domovy a na zimu odlietajú na svoje zimoviská do jaskýň. Podobných prípadov je v meste niekoľko.

Berú ohľad na živočíchy

Ako príklad uviedol brezu z Mestského parku, ktorej dutinu obýva niekoľko desiatok netopierov. „Ak by to tak nebolo, aj torzo by už bolo odstránené. V tomto prípade sa nechalo iba torzo lebo vrchná časť koruny už nebola dostatočne pevná. Vďaka zosadeniu sme minimalizovali riziko polomu a vývratu a mohli sme ju ponechať na mieste, kým sa z nej netopiere neodsťahujú. Dovtedy pre nás stihnú vykonať množstvo užitočnej práce a ulovia milióny kusov hmyzu,“ argumentuje Sasak. Vzápätí ale dodáva, že vyschnuté stromy neberú na ľahkú váhu. „Čas tu hrá proti nám a vieme, že stav mŕtveho dreva sa bude časom zhoršovať, hoci aktuálne môže byť drevina bezpečná. Preto sa rozbehne u nás administratívny proces na výrub. Ale kým dôjde k výrubu, mŕtve drevo nestojí len tak, má svoju úlohu a poskytuje miesto na úkryt a rozmnožovanie mnohým druhom hmyzu. Práve túto skutočnosť mali na očiach tvorcovia novej vyhlášky. Existuje totiž niekoľko desiatok druhov, ktoré sú viazané na mŕtve drevo,“ uvádza Sasak dôvody, prečo sú niekedy mŕtve stromy ponechané na mieste.

Počas čakania na rozhodnutie o výrube je suchá drevina monitorovaná a keby došlo k výraznému zhoršeniu jej stavu, môžu pracovníci SMsZ zasiahnuť, aby ochránili zdravie a majetok. „Ak je to nutné, aj tak konáme a pristupujeme k bezodkladnému výrubu. "Tu je dôležité rozlišovať, prečo strom vyschol. Ak bol napadnutý hubami, často je už drevo tak málo pevné, že ho na mieste nemôžeme ponechať. Ale to sú všetko detaily, ktoré skúmajú ľudia znalí problematiky na mieste a na základe nich prijímajú rozhodnutia. Nedovoľujeme, aby v meste boli ponechané nebezpečné a suché stromy. Veď nech si Košičania skúsia spomenúť, kedy naposledy padol suchý strom na území mesta. Prípadne o tom čítali, alebo počuli?“ pýta sa hovorca. Podotkol, že SMsZ rozbehla hlavne na sociálnych sieťach informačnú kampaň, ktorou chcú upozorniť na to, že nie každý suchý strom je automaticky hneď nebezpečný. A naopak, že často nelogické ponechanie suchého stromu alebo torza v zeleni, má svoj zmysel. „Snažíme sa našu prácu vykonávať odborne a v maximálnom súlade so zákonmi a predpismi, tak, aby sme videli aj širšie vzťahy a súvislosti. Preto keď niekto v Košiciach nabudúce uvidí suché torzo alebo strom, môže si byť istý, že to nie je bez dôvodu. Môže v ňom žiť významná kolónia netopierov, alebo hniezdiť ďatle, či brhlíky,“ uzavrel Sasak.