Oslavy SNP rozdelili politikov na dva tábory. „Nech žije Fico,“ znelo vo Zvolene, bývalá koalícia varuje pred extrémom

Aj keby si mali Slovenské národné povstanie (SNP) uctiť ústavní činitelia a lídri strán spoločne, posledné roky to kvôli covidu, vojne na Ukrajine a tento rok aj kvôli predvolebnej situácii nie je možné. Politici sú rozdelení na dva tábory. Jeden kritizuje, že oslavy sú neúctivé a chýbajú prejavy, druhý na tom nevidí nič zlé, vyhnúť sa chce narušiteľom a varuje pred stratou slobody a demokracie v prospech extrémistických síl. Na stranu Smeru sa pridal Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB), ktorý sa aktuálne zmieta v problémoch. Niekde v strede stojí Hlas, ktorý kritizuje všetko.

Areál Múzea SNP v Banskej Bystrici bol tento rok otvorený pre širokú verejnosť od desiatej ráno. Oslavy sa konali bez prejavov politických lídrov či ústavných činiteľov. Politici si kladením vencov SNP uctili ešte pred začiatkom osláv. Hlas to kritizuje a Smer radšej znova slávi vo Zvolene.

Hlas kritizuje všetko, „nech žije Fico!“ kričali ľudia

„Ak bude Smer – slovenská sociálna demokracia po parlamentných voľbách vo vláde, vrátime oslavám slovenského národného povstania všetku úctu a slávu, ktorú si zaslúžia,“ napísala strana na sociálnej sieti a pripojila video, kde prítomní spievajú štátnu hymnu. Na oslavách vo Zvolene boli aj členovia Republiky vrátane Miroslava Suju, ktorý je členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB). Zväz je kritizovaný za to, že sa vedenie zbližuje s Republikou. Bývalý riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev dokonca zakladá Slovenské protifašistické hnutie. Prípravný výbor občianskeho združenia píše, že situáciu s pohoršením sleduje.

Pred príhovorom lídra Smeru Roberta Fica ľudia vo Zvolene zborovo kričali „nech žije Fico“. „Nech žije Slovenská republika, nech žije SNP,“ povedal Fico a poďakoval sa všetkým, ktorí na oslavy prišli. „Organizovali sme to tak rýchlo, ako sa dalo. Báli sme sa počasia, báli sme sa provokácií,“ uviedol a poďakoval predstaviteľom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB).

Líder Smeru uviedol, že aj tento rok sa zopakovala situácia, kedy bol podľa neho pamätník SNP odizolovaný. „Nebolo možné tam ísť a zúčastniť sa verejných osláv,“ povedal. Fico kritizoval aj galavečer. „Zorganizovali ho za peniaze daňových poplatníkov, aby sa vám nemuseli pozrieť do tváre, lebo sa boja. Tak pán Kollár, tak pán Ódor, tak pani Čaputová,“ burcoval ľudí.

„Boja sa vás po tom výkone, ktorý ste predviedli za ostatné roky,“ uviedol pred asi dvoma tisíckami účastníkov. Ústavným činiteľom odkázal, že kto sa bojí vlastného názoru, dostane odpoveď. „Tá odpoveď príde 30. septembra, musíme zmeniť Slovensko,“ hovoril líder Smeru.

Ku kritike sa pridaj aj líder Hlasu Peter Pellegrini. Správanie ústavných činiteľov považuje za hanebné, ako aj spôsob, akým pristúpili politickí predstavitelia štátu k oslavám SNP. „Považujem za hanebné, že v čase keď naberajú na sile politici spochybňujúci SNP, si predstavitelia štátu z osláv SNP urobia súkromnú akciu, bez ľudí. Je neprípustné a neospravedlniteľné, aby sa priviezli vrtuľníkom, položili si vence a znova odleteli preč,“ uviedol líder eter Pellegrini.

„Zažili sme, keď na výročie SNP kotlebovci, a dnešný predseda Republiky Uhrík vyvesili čiernu zástavu na župe v BB. Je preto povinnosťou ústavných činiteľov, Čaputovej, Kollára a Ódora vzdať verejne úctu hrdinom SNP, byť pomyselným majákom obrany demokratických hodnôt. Aby sa však vyhli nespokojnosti ľudí hanebne sa skryli. Správajú sa rovnako ako to robili Matovič a Heger,“ zdôraznil Pellegrini. „Zároveň som presvedčený, že oslavy SNP patria do v prvom rade do Banskej Bystrice,“ dodal líder Hlasu, čím zrejme narážal aj na oslavy vo Zvolene.

Lídri bývalej koalície varujú pred stratou slobody a demokracie

Lídri bývalej koalície naopak varujú pred stranou slobody a demokracie. Nesmieme dopustiť, aby slobodné Slovensko a princípy SNP ukradli extrémistické sily, uviedla volebná líderka strany Demokrati Andrea Letanovská. Výročie SNP považuje za spomienku na vzdor Slovákov proti zdanlivo nevyhnutnému zlu. „História nám dáva návod, ako sa nevzdať, ako bojovať za slobodu,“ zdôraznila. Predseda strany Eduard Heger poukázal na to, že si treba pamätať aj na tých, ktorí sa stali obeťami hrôz druhej svetovej vojny a zaplatili za to životom.

Sloboda a demokracia už podľa Sasky v dnešnom svete nie sú samozrejmosťou. O to dôležitejšie je pripomínať si odkaz SNP. „Počas SNP sa ukázalo, na ktorú stranu zápasu chce slovenský národ patriť. Pridali sme sa na stranu víťazov a tých, ktorým skutočne záleží na demokratickom a slobodnom ukotvení krajiny,“ uviedol tímlíder SaS pre zahraničné veci Juraj Droba.

„Dospeli sme však do bodu, že fašizmus a jeho legitimizácia sa v našej politike hlboko zakorenili, fašistickí politici sa už cítia rovnocenní s tými demokratickými. Musíme im preto ukázať, že v slušnej spoločnosti miesto nemajú,“ zdôraznil tímlíder strany pre bezpečnosť Juraj Krúpa.

„V každom čase je dôležité slobodu, demokraciu a predovšetkým ľudskosť brániť. Nie sú samozrejmosťou, ale ich cenu si najviac uvedomíme až vo chvíľach, keď cítime, že ich strácame,“ uviedla líderka koalície OĽaNO a priatelia Erika Jurinová. Pred 79 rokmi podľa jej slov boj o slobodu, ľudskú dôstojnosť a rešpekt spojil a postavil do jedného šíku ľudí, ktorí mali dovtedy rôzne názory na riešenie spoločenských otázok.

„V boji za slobodu nemôžeme poľaviť zvlášť teraz, keď sa k moci derie zlo v podobe príslušníkov politickej mafie, ktorá chce občanov pripraviť o právo a spravodlivosť,“ doplnil Igor Matovič. „Nedajme si ukradnúť pamiatku SNP politikmi, ktorí si podávajú ruku s fašistami!“ uviedla Veronika Remišová.

„Dnes pamiatku SNP však zneužívajú politici ako Robert Fico, ktorí majú plné ústa hrdinov SNP, ale bratríčkujú s extrémistami a podávajú si ruku s politikmi z Republiky, ktorí na výročie SNP vešali na úrady čierne zástavy,“ uviedla. SNP predstavuje podľa Progresívneho Slovensko (PS) jednu z najlepších kapitol našich dejín a bolo autentickým prejavom odporu veľkej časti nášho obyvateľstva proti čistému zlu, vyhlásil predseda PS.

Michal Šimečka. „Aj dnes by sme z týchto dejín mali čerpať. Vzbúrili sme sa proti fašizmu, tomu svetovému aj domácemu, kolaborantskému, a prispeli sme k jeho porážke. Za cenu veľkých obetí sme sa dokázali postaviť na správnu stranu a napraviť aspoň časť chýb, ktoré naša politická reprezentácia napáchala predtým. Ukázali sme, že nikdy nie je neskoro zabojovať o lepšiu budúcnosť,” uviedol Šimečka.

SZPB čelí problémom, vedenie sa zbližuje s Republikou

Tento rok so Smerom oslávil 79. výročie SNP Zväz protifašistických bojovníkov. Ten v stanovisku uviedol, že sa rozhodli sláviť so Smerom. „Vláda SR a Múzeum SNP tento rok pristúpili k nehoráznemu kroku, kladenie vencov pri pamätníku pri Múzeu SNP bude bez verejnosti opäť len „tichou formou“,“ uviedol zväz.

Smer v spolupráci s Oblastným výborom SZPB Zvolen organizuje „dôstojné oslavy so všetkým čo k tomu patrí“. Prezidentka Zuzana Čaputová, premiér Ľudovít Ódor či poverený minister obrany Martin Sklenár mali len krátke vyjadrenia pre médiá ešte predtým, než sa areál otvoril širokej verejnosti. Čaputová v tom problém nevidí. Sklenár nechcel komentovať, že Smer a Hlas si spravili vlastné oslavy.

Neoficiálnej časti osláv sa zúčastnil aj predseda parlamentu Boris Kollár, bývalý premiér Eudard Heger či exprezident Ivan Gašparovič. Do Banskej Bystrice prišli zástupcovia diplomatických misií z 35 krajín. Ruská federácia a Bielorusko však medzi nimi opäť chýbali – pozvánky nedostali.

Riaditeľ Múzea SNP Marian Uhrin v minulosti uviedol, že verejnosť vylúčili kvôli zabezpečeniu dôstojného pietneho priebehu. Obavy mali aj tento rok. „Samozrejme, obávame sa. Žiaľ, naša spoločnosť je v súčasnosti rozdelená,“ povedal Pravde Uhrin. „Tento rok, ako volebný, je trošku zložitejší. Oslavy by mali byť apolitické, takže tento koncept vyhovuje tomuto zámeru,“ povedal. Dodal, že takto sa chceli vyhnúť aj „krikľúňom“, ktorí v ostatných rokoch narúšali dôstojnosť osláv.

Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko sa pridal ku kritike, že oslavy sa opäť nesú v podobnom duhu ako pominulé roky. „Koncept zvolilo ministerstvo obrany, no ide o celoslovenské oslavy, ktoré patria celému národu, všetkým ľuďom. Tí chcú, podľa mňa, počuť príhovory politikov a poznať ich názor. Myslím si, že sa vôbec netreba báť piskotu pár ľudí, ktorí sa snažia prekričať väčšinu, ktorá si SNP ctí,“ uviedol Nosko.

Zväz sa aktuálne zmieta v problémoch. Koncom mája bolo zvolené nové vedenie a šéfom zväzu sa stal Viliam Longauer. Zväz sa podľa niektorých členov zbližuje s hnutím Republika a časť predstaviteľov nemá problém sa s uhríkovcami stretávať. Niektorí členovia to však považujú za poškvrnenie histórie zväzu a zneuctenie antifašistickej tradície.

V zväze sa od augusta hovorí otvorene o vzbure. Nespokoní členovia dokonca napísali v polovici augusta otvorený list premiérovi Ľudovítovi Ódorovi. V liste premiérovi vyjadrili presvedčenie, že týmto stretnutím bol porušený zákon. „So zdesením a obavami o budúcnosť SZPB sme len nedávno zistili, že prienik strany Republika do regionálnych štruktúr trvá už dlhšie a je systematický. Žiaľ, viacerí funkcionári SZPB to tolerujú s argumentom, že Republika predsa nie je zakázaná politická strana,“ píše sa v otvorenom liste.

Vedúci mediálno-komunikačného oddelenia a hovorca SZPB Vladimír Mikunda v reakcii na otvorený list napísal, že vzbúrenci sa „pominuli zmyslov“. „Čo si má o tom predseda Vlády SR myslieť? Že na slovenskej politickej scéne dnes oficiálne pôsobia takéto sily a zákon proti nim ešte nezasiahol? Alebo, že ho skupina vzbúrencov natoľko politicky a vedomostne podceňuje, že to hraničí až s osobnou urážkou?“ uviedol.

Pochybnosti o voľbe vedenia

Hlasným kritikom je aj člen zväzu a bývalý diplomat Peter Weiss, podľa ktorého sa zjazd, kde sa volilo nové vedenie, skončil chaosom. Longauer podľa neho kolaboráciou s Republikou zradil odkaz SNP. „Jestvujú ľudia, ktorí si uvedomujú, že Longauerov postoj k neoľudáckej pravicovo-extrémistickej strane Republika je zlým príkladom pre slovenskú spoločnosť, podkopáva vzdelávanie mladej generácie v duchu odkazu SNP a vedie k podceňovaniu nebezpečenstva recidív fašizmu,“ napísal na sociálnej sieti.

„Sám som podpísal výzvu, ktorú som zverejnil spolu s menami ďalších signatárov na mojom FB dňa 28. júla. Chcem ubezpečiť verejnosť, že pripravujeme ďalšie kroky zamerané na dištancovaniu sa od zhubného kurzu Longauerovho vedenia SZPB na kolaboráciu s fašistami z Republiky,“ uviedol.

Vzbúrenci tiež spochybňujú voľbu nového predsedu zväzu. Signatárom Vyhlásenia skutočných antifašistov, ktorí sa v posledných týždňoch ozvali proti legitimizácii Republiky zo strany nového vedenia, je aj bývalý moderátor a člen Smeru Branislav Ondruš. „To, čo robí Vilo Longauer, je cielená defašizácia strany Republika,“ povedal v rozhovore pre Denník N.

„On sa rozhodol urobiť zo zväzu slúžku Republiky. Nemám žiadnu pochybnosť o tom, že to nerobí zadarmo,“ dodal. Vedenie však podľa neho bolo zvolené legitímne, aj keď zlyhalo hlasovacie zariadenie, no zvolený by bol zrejme tesne tak či tak. Hnutie Republika sa k SNP vyjadrilo v krátkom stanovisku. SNP vnímajú ako významný okamih a súčasť slovenskej histórie.

„Sme presvedčení, že pohnútky väčšiny povstalcov boli úprimné a ich odhodlanie ísť bojovať za slobodu si zasluhuje spomienku a historickú úctu,“ dodal hovorca hnutia Ondrej Ďurica s tým, že hnutie sa nestotožňuje s politizáciou SNP. V roku 2015 v čase, keď banskobystrickej župe šéfoval vtedajší líder ĽS NS Marian Kotleba a šéfom úradu bol terajší predseda Republiky Milan Uhrík, vyvesil Kotleba v deň oslá SNP na úrade dve smútočné čierne zástavy. Kotleba vtedy uviedol, že považuje SNP za puč a partizánov za banditov a podľa toho sa aj správa.

Smer oslavoval vo Zvolene aj minulý rok, s ruským veľvyslancom

Fico sa oslavám SNP vyhol aj minulý rok a Povstanie slávil vo Zvolene. V ostatných troch rokoch na oficiálnu časť osláv výročia Povstania verejnosť nepúšťali. Najskôr za tým bola pandémia, potom ruská agresia voči Ukrajine.

Fico vtedy tvrdil, že prezidentka Čaputová a vtedajší premiér Heger „zo strachu“ vylúčili verejnosť z oficiálnych osláv. Oficiálnym dôvodom boli bezpečnostné opatrenia v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Na oslavy si pozval pol roka po začiatku vojny veľvyslanca Ruskej federácie Igora Batčikova. Predseda Smeru formálne pozval aj ukrajinského, českého či francúzskeho veľvyslanca, ale neúspešne.

Ministerstvo zahraničných vecí, ktoré vtedy viedol Ivan Korčok, považovalo konanie ruského diplomata za porušenie zásad nezasahovania zahraničného diplomata do vnútornej politiky a poslalo protest. „Je nehorázne, že smeráci sa ako jeden muž postavili za oficiálneho predstaviteľa štátu, ktorý vedie brutálnu vojnu proti nášmu susedovi,“ vyhlásil vtedy minister Ivan Korčok.