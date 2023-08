Tornáda u nás budú čoraz častejšie. Klimatické zmeny pocítime aj na jeseň, hovorí klimatológ

Následky prírodného živlu na termálnom kúpalisku v Podhájskej Video Zdroj: TV Pravda

Klimatológ v rozhovore hovorí:

či ho prekvapila spúšť v Podhájskej,

či je u nás viac tornád ako v minulosti,

ako vznikajú downburst a húľava,

čo spôsobí rekordne teplá voda v oceánoch u nás,

a ako sa to môže prejaviť na jeseň.

Prekvapilo vás vyčíňanie tohto živlu v našich geografických končinách? Prečo sa tento jav vyskytol práve v Podhájskej?

Neprekvapilo ma to, pretože tornáda sa vyskytovali na našom území aj v minulosti len mali iné pomenovania – tromby alebo smršte. Dnes to má jednotnejšie označenie tornádo. Dnes máme aj iné technologické prostriedky, napríklad fotoaparáty a mobily, na ktoré môžeme tieto udalosti nahrať. Aj preto to pôsobí tak, že ich je viac. Ak by sme chceli porovnávať, či je tornád viac ako v minulosti, musela by jestvovať relevantná štatistika. Taká však neexistuje. Jednak preto, že v minulosti mali iné pomenovania, a jednak preto, že nebolo až toľko zaznamenaných prípadov.

V dôsledku čoho došlo k vyčíňaniu živlu nad Podhájskou? Aké pohyby v atmosfére mu predchádzali?

Treba, aby boli splnené viaceré atmosférické podmienky. V atmosfére musí byť dostatočné množstvo vodnej pary a tiež tzv. výrazné zvrstvenie ovzdušia alebo výrazné konvektívne prúdenie vzduchu, ktoré umožňuje vznik takýchto atmosférických javov. Tornáda väčšinou vznikajú pri búrkach, čiže to súvisí s týmito procesmi aj s tými procesmi, ktoré sú spojené s búrkami.

Po vyčíňaní živlu v Podhájskej sa spomínal pojem downburst. Čo tento cudzí pojem znamená?

Nie je to búrka. To sú procesy, ktoré súvisia práve s atmosférickými podmienkami, ktoré sú pri búrkach. Predstavme si, že sa z búrky prudko vyleje studený vzduch. Kým hore stúpa teplý vzduch, tak chladný vzduch je ťažší, klesá dole. Pri náhlom prudkom zostupe studeného vzduchu z toho oblaku – akoby sa vylial, spôsobuje rôzne vírové pohyby vzduchu. Niekedy hovoríme takýmto javom húľava. Treba si uvedomiť, že pri búrkach vznikajú aj iné vzdušné víry, ktoré majú horizontálnu os otáčania, na rozdiel od tornáda, ktoré má vertikálnu os otáčania. Víry, ktoré majú horizontálnu os otáčania, sú v tvare valca. Tie síce nedosahujú také vysoké rýchlosti vetra ako pri tornádach, ale spôsobujú tiež veľké materiálne škody. Môžu poškodiť strechu, zlomiť väčší strom. Väčšina udalostí, škodových udalostí, ktoré u nás vznikajú, bývajú práve po húľavách, respektíve pri iných víroch ako sú tie s horizontálnou osou otáčania.

Aký vplyv má na výskyt živlov na našom území klimatická zmena?

Prejavy klimatickej zmeny sme mohli vidieť aj v tomto roku. Tým, že je vzduch teplejší, môže absorbovať viac vodnej pary. Tým, že je vo vzduchu viac vodnej pary a nastanú vhodné poveternostné podmienky, sa para môže kondenzovať na oblaky, oblačnosť a atmosférické zrážky. Tým, že je jej veľa, tak sú s ňou spojené extrémne prejavy počasia. Je predpoklad, že ak sa bude ďalej otepľovať, bude v atmosfére ešte viac vodnej pary a extrémne prejavy počasia budú ešte výraznejšie. Treba si uvedomiť, že tento rok boli rekordne teplé povrchové vody oceánov a vyparila sa z nich voda. Tá voda je teraz v atmosfére. Je teda predpoklad, že sa s takýmito javmi budeme stretávať čoraz častejšie.

Je pred nami jeseň. Ako sa prejaví tá vyparená nahromadená voda z oceánov z tohto roka v najbližšom období?

Môže sa to prejaviť, ak príde k situácii, že sa na našom území alebo niekde v blízkosti, napríklad nad severným Talianskom, vytvorí tlaková níž, ktorá bude postupovať cez naše územie. Aj tam je veľa vody, pretože Stredozemné more bolo veľmi teplé. Môže sa stať, že v krátkom čase môže spadnúť veľké množstvo atmosférických zrážok, čo môže spôsobiť problémy – niekde aj s povodňami. Nedá sa predpovedať, kedy k tomu príde. Pravdepodobnosť, že k takýmto situáciám bude prichádzať, sa samozrejme, zvyšuje.

Môžu jednotlivci prispieť k menším rizikám škôd, ktoré vzniknú po živloch?

Tornáda sú pre naše územie stále exotickým a zriedkavejším javom. Väčšie škody u nás spôsobujú iné druhy vetrov alebo vírov. Môžeme sa poistiť proti škodám – to je najperspektívnejší spôsob, ako stratám zabrániť. Asi iný spôsob neexistuje, pretože nikto nevie, kde sa vyskytne búrka. Môže sa vyskytnúť hocikde. Chrániť sa môže každý individuálne, ak vidí, že sa búrka blíži. Môžeme sledovať radar a všímať si, odkiaľ-kam ide búrková oblačnosť, pripraviť sa a ukryť sa do bezpečia.