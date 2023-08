Ako mal Černákov exadvokát korumpovať: Nemáte 200-tisíc? Predajte dom, povedal žene. Úplatky pôjdu správnym ľuďom

Súd nakoniec Poláka do väzby nevzal a návrhu Úradu špeciálnej prokuratúry SR (ÚŠP SR) tak nevyhovel. Podľa uznesenia, ktoré má Pravda k dispozícii, si mal Polák vypýtať od ženy 200-tisíc za to, že dostane jej manžela a brata z väzenia.

Polák si mál vypýtať desiatky tisíc

Polák je obvinený z toho, že v decembri 2018 mal kontaktovať manželku muža, ktorého vzal Okresný súd v Bratislave do väzby 17. novembra toho istého roka. Vo väzbe skončil aj jeho brat. Obaja boli vzatí do väzby v rámci policajnej akcie známej pod krycím názvom „Médiá“ vyšetrovanej v rokoch 2017 až 2021. Advokát sa so ženou stretol v obchodnom centre v Bratislave.

František Polák

Za to, že dostane jej muža a jeho brata z väzby, si vypýtal 200-tisíc eur (100-tisíc eur za osobu). „Na čo mu žena uviedla, že toľko peňazí nemá, a na základe toho jej zo strany xxx (Poláka, pozn. red.) bolo uvedené, že teda keďže ona je jediná vlastníčka rodinného domu, tak nech ho predá,“ píše sa v uznesení.

Žena na tento návrh nereagovala, no na žiadosť Poláka mu podpísala plnú moc na zastupovanie jej manžela. Polák muža navštívil začiatkom decembra v Leopoldove a predstavil mu ponuku. Mužovi povedal, že za spomínanú sumu vie jeho aj brata z väzby dostať von do roka. „A to tým spôsobom, že to budú úplatky pre tých správnych ľudí, ktorí zabezpečia ich prepustenie z väzby na slobodu,“ uvádza sa v uznesení. Muž s tým nesúhlasil a Polák preto ešte raz kontaktoval jeho manželku a povedal jej, nech si ponuku ešte rozmyslí.

Korumpoval opakovane za značné sumy peňazí

Prokurátor podal návrh na vzatie do väzby deň po Polákovom zadržaní. Dôvody väzby videl v tom, že hoci je Polák v danom prípade stíhaný „len“ za prečin nepriamej korupcie a stupeň závažnosti tejto kategórie trestného činu by sa mohol javiť ako nedostatočný argument pre väzobné stíhanie, tak je zároveň trestne stíhaný aj v ďalších troch konaniach.

Stanislav Mizík

Podľa prokurátora z doterajších úkonov vyplýva, že skutok sa stal tak, ako mu je kladený za vinu, pričom skutkový stav potvrdili aj výpovede dvoch svedkov a ďalšie dôkazy, medzi ktorými je aj SMS komunikácia medzi Polákom a svedkyňou.

„Súčasne považoval prokurátor za potrebné zdôrazniť, že aj ústavný súd konštatoval, že dôvodnosť väzby môže byť daná samotným charakterom stíhanej trestnej činnosti, spôsobom jej spáchania a metódami, ktoré mali byť pri páchaní použité,“ uvádza sa v uznesení.

K dôvodom preventívnej väzby podľa prokurátora patrí aj početnosť súbežne prebiehajúcich trestných stíhaní a obavu môže vyvolať aj to, že obvinený je dôvodne podozrivý z toho, že dlhodobo alebo pravidelne mal páchať určitý druh trestnej činnosti.

„Obvinený xxx (Polák, pozn. red.) dlhodobo a aj v súčasnosti vykonáva advokátsku činnosť, pričom jeho protiprávne konanie má evidentné spoločné črty s jeho ďalšími protiprávnymi konaniami, ktoré sú predmetom iných jeho trestných stíhaní. V podstate vždy išlo o značné sumy peňazí,“ dodáva prokurátor s tým, že Polák je rizikovou osobou.

Podľa Poláka je to celé nezmysel

Polák využil právo vypovedať pred sudkyňou. Podľa neho ide z hľadiska logiky o nezmysel, spáchanie skutku poprel a dôvody väzby podľa neho nie sú dané. Podľa Polákovho obhajcu z dôkaznej situácie nie je možné vyvodiť, že sa skutku dopustil, ale ani to, že existuje dôvod na obavu, že bude obvinený pokračovať v páchaní trestnej činnosti.

Sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku nakoniec v nedeľu rozhodla o prepustení zo zadržania. „Preskúmaním predloženého spisového materiálu, po výsluchu obvineného, po vyjadrení obhajcu a prokurátora dospel súd k záveru, že nie sú splnené formálne i materiálne podmienky väzby, a teda že neexistuje dôvod väzby,“ skonštatoval súd.

Ten v uznesení zdôraznil, že nezistil skutočnosti, z ktorých by bolo možné vyvodiť dôvodnú obavu z pokračovania páchania trestnej činnosti. Podľa súdu ide o menej závažný trestný čin, než ostatné, pre ktoré je obvinený stíhaný v iných konaniach a súd teda nezistil ani „gradáciu v protiprávnom konaní obvineného“.

František Polák a Mikuláš Černák

„Súd dospel k presvedčeniu, že v doteraz vykonanom dokazovaní neprišlo k zadováženiu takého dôkazu, ktorý by presvedčivo nasvedčoval tomu, že obvinený bude pokračovať v páchaní trestnej činnosti, pretože prokurátor takéto jeho konanie len predpokladá a vyvodzuje ho len zo skutočnosti, že u obvineného ako u advokáta naznačuje istý modus operandi,“ konštatuje sudkyňa v uznesení.

„Zároveň však súd konštatuje, že doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, sa stal a vykazuje znaky konkrétneho trestného činu a zároveň existuje aj dôvodné podozrenie, že tento skutok mohol spáchať obvinený,“ uviedol súd s tým, že sa nestotožňuje s argumentáciou obhajoby, že neboli naplnené dôvody na vznesenie obvinenia.

„Predmetom vyšetrovania nie je vymyslený skutok a rovnako tak je možné konštatovať, že v tomto štádiu trestného konania je obvinený dôvodne podozrivý zo spáchania tohto vyšetrovaného skutku,“ dodal súd. O sťažnosti prokurátora proti prepusteniu obvineného zo zadržania by mal rozhodovať Najvyšší súd SR 6. septembra o jednej. Advokát František Polák bol zadržaný v rámci policajnej akcie s krycím názvom Corrumpere 1.

Hájil aj Mizíka, doma mal nacistickú uniformu

Polák je obvinený v troch ďalších prípadoch. Ide o prípad prečinu skrátenia dane a poistného, kedy mal v júni 2020 dostať od klientky na čerpacej stanici trikrát po päťtisíc eur bez toho, aby vystavil faktúru alebo pokladničný doklad.

Stanislav Mizík

Koncom mája 2019 bol obvinený zo zločinu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd v súbehu so zločinom rozširovania extrémistických materiálov a prečinom prechovávania extrémistických materiálov. NAKA u neho počas razie pod názvom Plukovník našla nacistickú uniformu s hákovým krížom, fotografie a rôzne nacistické symboly.

No a 24. novembra 2020 ho spolu s bývalým šéfom kontrarozviedky Ľubomírom Arpášom a Ľubomírom T. obvinili v kauze Babylon za pokračovací obzvlášť závažný zločin vydierania spáchaného vo viacčinnom súbehu s obzvlášť závažným zločinom legalizácie príjmu z trestnej činnosti v štádiu pokusu. Vydierať mali podnikateľa Pavla Konkoľa. „Zo skutkov vyplýva, že obvinený xxx (Polák, pozn. red.) vydieral spolu s ďalšími osobami poškodeného v dobe najmenej od 20. 10. 2016 do 3. 11. 2017,“ argumentuje prokurátor.

V poslednom prípade Poláka obžalovali a dokazovanie na hlavnom pojednávaní už bolo ukončené. V kauze mal ŠTS rozhodnúť už koncom júla, ale Arpášov advokát Ondrej Urban odcestoval dva dni pred pojednávaním do zahraničia.

Sudca Roman Púchovský mu preto udelil poriadkovú pokutu a určil ďalší termín v auguste. Ten potom musel opäť zrušiť. Rozsudok by mal teraz vyhlásiť začiatkom októbra. Prokurátor navrhol obžalovaným tresty 22 a 21 rokov, obaja vinu odmietajú. Okrem Černáka v minulosti obhajoval aj poslanca Ľudovej strany Naše Slovensko Stanislava Mizíka.