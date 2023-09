Za parkovanie pred vlastným domom pokuta? Čoskoro štartuje veľká chodníková novela. Praje peším, lokality pripraví o tisíce miest

Vodičov čaká veľká zmena. Do platnosti čoskoro vstúpi zmena zákona o cestnej premávke ľudovo nazývaná chodníková novela. Dotkne sa najmä tých vodičov áut, ktorí boli zvyknutí parkovať na chodníku bez vyznačeného parkovacieho miesta. Pocítia ju aj majitelia vozidiel, ktorí svoje autá parkovali na chodníku pred rodinnými domami. Od októbra budú musieť zaparkovať do dvora alebo na cestu.

Vodiči, ktorí odstavovali svoje auto doteraz na mieste, ktoré nebolo oficiálnym parkovacím miestom, si budú musieť zvyknúť na zmenu. Ak naň do 1. októbra nepribudne značenie a nechcú riskovať pokutu, mali by sa s ním rozlúčiť. Od nasledujúceho mesiaca začne totiž platiť novela, ktorá hovorí, že na zaparkovanie na chodníku už nebude stačiť vynechať len 1,5 metra. Zmena zákona vstúpila do platnosti ešte vlani v marci. Prechodné obdobie, počas ktorého mali mestá a obce čas sa na ňu pripraviť, sa však končí 30. septembra.

Cezpoľný vo vlastnom meste

Slovné spojenie chodníková novela už viackrát pripravilo samosprávy do pozoru. Najskôr v súvislosti s údržbou chodníkov, teraz v súvislosti s parkovacími miestami. Pri pohľade na niektoré lokality hlavného mesta je otázne, kam sa všetky autá bežne stojace na neznačených parkovacích miestach podejú. Už pri predbežných výpočtoch koľko miest stratí chodníkovou novelou napríklad Bratislava sa podľa dopravného konzultanta Maroša Palescha hovorilo o čísle –2500. Mnoho lokalít sa tak stane „neparkovateľnými“.

Ako vnímate chodníkovú novelu? Súhlasím, je dobre nastavená aj realizovaná Mám rodinný dom a prídem o možnosť parkovať Nemám rodinný dom, no parkovanie mi to skomplikuje Súhlasím so zmenami, nová parkovacia politika mi parkovanie zjednoduší Novela je nastavená zle, prinesie viac problémov ako úžitku Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Novela je nastavená zle, prinesie viac problémov ako úžitku 71,7% Súhlasím, je dobre nastavená aj realizovaná 17,3% Mám rodinný dom a prídem o možnosť parkovať 5,1% Nemám rodinný dom, no parkovanie mi to skomplikuje 3,6% Súhlasím so zmenami, nová parkovacia politika mi parkovanie zjednoduší 2,3%

Hlavnému mestu sa podarilo zaviesť parkovaciu politiku, ktorá má zlepšiť dostupnosť parkovania pre rezidentov v mieste bydliska, už v niekoľkých častiach vo forme modro vyznačených parkovacích boxov. „Samozrejme, je to vytláčanie cezpoľných alebo mimo-bratislavských ľudí, ktorí tu nemajú trvalý pobyt tak, aby nechali autá doma a prišli MHD alebo lokálnou dopravou,“ hovorí Palesch.

Magistrát podnikol viacero krokov pre skvalitnenie verejnej dopravy, vrátane bus pruhov, zavedenia zastávok na znamenie či obnovy vozového parku. Nevyhol sa však kritike za zvýšenie cien cestovného v dôsledku inflačnej krízy. Či zavedené opatrenia zlepšujú zážitok z jazdy MHD, a či sú dostatočne motivujúce na to, aby vodiči vymenili auto za autobus či električku, vedia zrejme ohodnotiť len cestujúci, ktorí spoje využívajú pravidelne.

„Myslím si, že parkovacia politika zasiahne aj nás Bratislavčanov, pretože sa de facto ja-Bratislavčan stávam cezpoľným vo vlastnom meste. Ako Dúbravčana mi ani rezidenčná karta nerieši nič v iných lokalitách či štvrtiach. A o Starom Meste ani nehovorím,“ pokračoval.

Nejde „len o mamičky s kočíkmi“

Na užitočnosť novely existujú podľa Palescha dva pohľady. Vyprázdnením chodníkov sa zvýši komfort peších v podobe štedrejšieho priestoru na prechádzanie, ale aj bezpečnosť chodcov. Nie sú to však „len mamičky s kočíkmi“, ktorým úzke priestory nevyhovovali. Chodníky využívajú všetci. Z tých nepriechodných alebo príliš úzkych sa museli premiestňovať na cestu napríklad aj ľudia na vozíkoch, či menšie deti na bicykloch so sprievodom, ale aj seniori, ktorí nimi pre odstavené auto jednoducho neprešli. „Sú štvrte v Ružinove či už Šalviová alebo Narcisová ulica, kde okrem štandardného parkoviska vozidlá parkujú na chodníku, tam fakt prejde peši len jeden človek. Z pohľadu peších a cyklistov novela teda má význam,“ hovorí dopravný konzultant.

Chodníková novela má však nepopulárnu stránku. A to z pohľadu motoristov. Palesch hovorí, že mnoho miest a obcí príde o parkovacie miesta. Všade tam, kde budú chcieť vodiči zaparkovať, alebo všade tam, kde budú chcieť obce povoliť parkovanie, bude potrebné miesta vyznačiť.

Samosprávy sa pripravujú

Pre bratislavskú Petržalku nie je blížiaci sa 1. október vôbec šibeničným termínom. V najľudnatejšej mestskej časti pracujú na tom, aby zlegalizovali čo najväčší počet parkovacích boxov už od jesene 2019. Do augusta 2023 ich vyznačili viac ako 20-tisíc. Primárne na parkoviskách a cestách, ale z časti aj na chodníkoch. Aj tu sa prikláňajú k názoru, že chodník má slúžiť primárne chodcom a nie motoristom. „Hneď ako v danej lokalite vyznačíme maximálny počet parkovacích boxov, spúšťame v nej aj parkovaciu zónu, v ktorej už vozidlá mimo vyznačených boxov parkovať nemôžu,“ ozrejmila hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

Petržalskí rezidenti budú mať podľa Halaškovej vďaka systematickej príprave po aplikácii chodníkovej novely v dostupnej vzdialenosti legálne bezplatné parkovacie miesto. „Výnimkou zostane niekoľko najproblematic­kejších ulíc a ich úsekov, kde bude potrebné parkovacie kapacity dobudovať,“ pokračovala.

Aj Mestská časť Bratislava – Ružinov sa na legislatívnu zmenu aktívne pripravuje. Vníma ju pozitívne, no podľa Adely Vavrušovej z komunikačného oddelenia miestneho úradu, nie je možné vylúčiť parkovanie na všetkých chodníkoch. „V rámci Ružinova sme na cestách v správe mestskej časti hľadali lokality, kde zachovanie parkovania na chodníkoch je akceptovateľné,“ uviedla pre Pravdu. V niektorých prípadoch sa v Ružinove, ak je dostatočná šírka vozovky, parkovanie presunie priamo na vozovku, v ojedinelých prípadoch je riešením aj kompletné zrušenie chodníka, ktorý sa využije na parkovanie, ak je za chodník adekvátna náhrada.

Palesch podotkol, že napriek tomu, koľko áut a výstavby za posledné roky pribudlo, nové parkovacie domy sa nestavajú. Podobne to vnímajú aj v bratislavskom Novom Meste. „Mestská časť Bratislava-Nové Mesto pripravuje projekty organizácie dopravy s častým použitím značky č. 273, ktorá povoľuje parkovanie na chodníku. Limitujúcim faktorom pri počte parkovacích miest je fakt, že legislatívne možnosti a technické normy pri budovaní bytových domov v minulosti neudávali parkovacie kapacity,“ skonštatovala Veronika Bauch z Referátu komunikácie Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. „Povolenie parkovania na chodníku smeruje k maximalizácii počtu legálnych parkovacích miest, ktoré budú v súlade s technickými normami a nebudú ohrozovať chodcov,“ opísala situáciu v Ružinove.

Máte dvor? Parkujte tam

Zmeny sa dotknú aj majiteľov rodinných domov, ktorí zvykli vozidlá parkovať na chodníku pred nehnuteľnosťou. „Ak máte dvorček, auto budete musieť zatiahnuť do svojho dvora,“ pripomína Palesch. Čo však majú robiť majitelia pozemkov, na ktoré sa im parkovacie miesta nezmestili? Chodník ako miesto na parkovanie neprichádza do úvahy ani v tomto prípade. Išlo by o porušenie zákona. Dopravný konzultant hovorí, že ak sa na pozemku nenachádza ani dvor, ani parkovacie miesto pred domom, do úvahy pripadá ulica a parkovanie na ceste. Ani to však nie je ideálne.

Chodníková novela zamestnala aj samosprávu v meste Žiar nad Hronom. „V niektorých častiach, kde je parkovanie na chodníkoch možné, sme miesta označili vodorovným značením, niekde sme zmenili spôsob parkovania zo šikmého na kolmé a vzniklo tak viac parkovacích miest, ktoré nahradia neoficiálne parkovanie na chodníkoch,“ uviedol vedúci kancelárie primátora mesta Martin Baláž. Zavedenie novely sa v Žiari najviac dotkne aj lokalít s individuálnou bytovou výstavbou, kde sú rodinné domy a pomerne úzke komunikácie. Na miestach, kde to podmienky dovoľovali, samospráva označila možnosť parkovania na chodníkoch, v niektorých uliciach to však nebude možné. „Na druhej strane, obyvatelia rodinných domov by mali mať priestor na parkovanie na svojich pozemkoch,“ dodal Baláž.

Novela načrela samosprávam aj do pokladníc. Ak by radnica v Topoľčanoch neprijala žiadne opatrenia, mesto by prišlo o vyše 150 parkovacích miest. Chodníková novela si vyžaduje podľa hovorkyne mesta Lenky Savarovej nielen vodorovné značenie na chodníkoch tam, kde to jeho šírka umožňuje, ale aj stavebné úpravy obrubníkov, čo pre samosprávu znamená navýšenie finančných prostriedkov.

Nedostatku parkovacích miest v niektorých častiach mesta sa obáva samospráva kúpeľného mesta Dudince, ktoré obľubujú turisti. Ako uviedol primátor mesta Dušan Strieborný, chýbajúce kapacity parkovacie cítia aj v centre mesta aj po tom, ako po rekonštrukcii domu služieb v roku 2018 vytvorili 25 nových parkovacích miest.

Hovorkyňa bratislavskej mestskej polície Barbora Krajčovičová dávnejšie pre médiá uviedla, že za nerešpektovanie pravidla môžu vodičom policajti udeliť 50-eurovú pokutu. Polícia môže riešiť majiteľa auta aj formou takzvanej objektívnej zodpovednosti, kde je to výške 78 eur.