Ako chcú strany zachrániť zdravotníctvo? Po voľbách majú jasné plány, no Ódorove akútne riešenia krízy podporiť váhajú

Podľa prieskumu Ipsosu pre Transparency International Slovensko vyše 55 percent voličov pri rozhodovaní kladie dôraz na kvalitu volebného programu strany, ktorú plánuje voliť. Mesiac pred voľbami sa však kandidujúci politici s ich zverejnením neponáhľajú. Viaceré strany doteraz predstavili svoju víziu iba k jednej, zato najhorúcejšej téme – slovenskému zdravotníctvu.

Lekárski odborári ešte v polovici apríla upozorňovali, že vláda neplní väčšinu z bodov memoranda o zlepšení systému zdravotníctva. „Lekári si ctia záväzok vyplývajúci z memoranda a podobný prístup očakávajú aj od druhej strany, teda vlády. Ak vláda bude naďalej ignorovať záväzky, ktoré jej vyplývajú, ani LOZ sa nebude cítiť viazaná memorandom a hrozí horúca jeseň,“ vravel vtedy predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský.

Riešenia vraj majú

Práve na jeseň politické strany prichádzajú s návrhmi, ktoré by mali ďalšiu zdravotnícku krízu aspoň oddialiť. Najčerstvejšie svoj program týmto smerom predstavila strana Demokrati, ktorej líder Eduard Heger vlani podpisoval memorandum s lekármi ako vtedajší predseda vlády. Volebná líderka Demokratov Andrea Letanovská uviedla, že prioritami v sfére zdravotníctva majú byť skrátenie čakania na vyšetrenie u lekára, vybudovanie 200 nových ambulancií v regiónoch, vytvorenie zdravotných centier či efektívnejší rezidentský program. Strana tiež navrhuje zavedenie zdravotných centier, v ktorých by mali pod jednou strechou pôsobiť všeobecní lekári aj špecialisti, ktorí by mohli využívať spoločné služby či priestory. Strana chce tiež zlepšiť dostupnosť paliatívnej starostlivosti, zdravotníckych pomôcok a rehabilitácií.

Progresívne Slovensko (PS) sa vo svojom programe tiež zameriava na zvýšenie počtov lekárov a zdravotníckeho personálu. Zároveň navrhujú dostať nemocnice pod koordinované riadenie a zavedenie predpísaných čakacích lehôt pre poisťovne. Ak ich nedokázali dodržať, mali by podľa PS získať väčšie kapacity na to, aby sa pacientovi čakanie skrátilo. Ďalším návrhom je zriadenie minimálnej siete pre všetky špecializácie. Tá by umožnila poistencom vedieť, koľko a akých lekárov a lekárok majú v okolí.

Na skrátenie čakacích lehôt u lekára sa po voľbách chce zamerať aj strana SaS. Ďalšími jej prioritami v oblasti zdravotníctva sú dostupné lieky a zavedenie efektívneho systému prevencií. Liberáli tiež navrhujú znížiť administratívnu zaťaž zdravotníkov, ako aj vyťaženosť všeobecných lekárov nepotrebnými návštevami. Príkladom v tom by malo byť Švajčiarsko. Program SaS zahŕňa aj reformu sieti štátnych nemocníc, ktorá je dnes podľa strany drahá a neefektívna.

Mimoparlamentný Hlas-SD vo volebnom programe navrhuje zavedenie garancií, ktoré majú zabezpečiť fungujúci zdravotnícky systém. Prvou je zavedenie termínov na vyšetrenia a liečbu, poriadok v poplatkoch a doplatkoch za lieky a plnení základných práv pacientov. Druhá garancia by mala zabezpečiť dostatok lekárov a stabilitu zdravotníckeho personálu. Pomôcť s tým ma aj uprednostnenie slovenských študentov pred zahraničnými na medických vysokých školách. Hlas tiež navrhuje zaviesť nenávratné pôžičky pre zdravotníkov a napraviť problémy s výstavbou bratislavskej nemocnice Rázsochy.

Dokončenie dlhoročnej výstavby Rázsoch má na programe aj líder volebných prieskumov Smer-SD. Strana v programe tiež hovorí o zabezpečení vhodných podmienok pre vzdelávanie sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov, ako aj o motivačných opatreniach na návrat lekárov na Slovensko. Smer okrem iného deklaruje, že „sa nebude vyhýbať kontroverzným stabilizačným mechanizmom na udržanie absolventov lekárskych fakúlt na Slovensku”. Pred voľbami 2020 strana totiž navrhovala aby študenti medicíny, ktorí po skončení štúdia odídu do zahraničia, štátu hradili školné v sume 55-tisíc eur.

Vláda akútne rieši pediatrov

Zatiaľ čo politici prezentujú dlhodobé vízie do budúcna, úradnícka vláda Ľudovíta Ódora sa zaoberá akútnym problémom na Ambulantných pohotovostných službách. Stovky pediatrov totiž koncom júna podali výpovede a na nich trvajú. Vyzývajú tiež poslancov, aby sa zúčastnili na mimoriadnej schôdzi parlamentu a prijali zákonné úpravy na podporu primárnej pediatrickej starostlivosti.

Mimoriadnu schôdzu k téme chce zorganizovať kabinet ministrov, ktorý pripravil návrh zákona na stabilizáciu situácie s pediatrami. Tých je nedostatok, ale majú povinnosť slúžiť na pohotovostiach. To sa má návrhom vlády upraviť tak, že detské pohotovosti budú fungovať o dve hodiny menej, do 20:00. Zároveň však budú pediatri slúžiť 5 dní v týždni a teda dokopy 40 hodín.

Premiér Ódor ešte pred týždňom uviedol, že má prísľub 30 poslancov parlamentu, ktorí zvolanie schôdze podporia. Síce tento počet hlasov je dostatočný, podporu nemá garantovanú a preto rokovania predsedu vlády s politickými stranami pokračujú. Premiér totiž zdôrazňuje, že návrh zákona k problémom pediatrov chce riešiť v skrátenom legislatívnom konaní, aby tento návrh bolo možné prerokovať v rozumnom čase.

Zároveň zdôraznil, že vládne návrhy stiahne z legislatívneho procesu, pokiaľ by k nim poslanci chceli pridať niečo, čo nesúvisí s danou problematikou. „O obsahu je vždy možné debatovať, ale ak tam chce niekto prilepiť niečo, čo absolútne nesúvisí s tou témou, sme pripravení tieto návrhy stiahnuť. Nechceme sa dostať do predvolebnej kampane alebo do prestrelky politických strán,” ozrejmil dočasne poverený predseda vlády.

Polovicu prisľúbených podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze Ódorovi dodá strana Demokrati. “Návrh, ktorý predložila Ódorová úradnícka vláda, považujeme za účinné krátkodobé riešenie, ktoré môže odvrátiť akútnu krízu. Naši poslanci podporia otvorenie mimoriadnej schôdze a sme pripravení rokovať o vládnom návrhu tak, aby sme nakoniec schválili najlepšie riešenie pre pacientov,” uviedla strana v stanovisku pre náš denník.

Podporiť otvorenie schôdze tiež avizoval Hlas Petra Pellegriniho, ako aj poslanec PS Tomáš Valášek. Mimoparlamentná Republika tiež sa zasadnutia parlamentu k pediatrom chce zúčastniť, podporu zákonu však negarantujú. „Počkáme si na oficiálne predloženie textov vládnych návrhov a následne sa rozhodneme, ci ich podporíme,” uviedlo tlačové oddelenie hnutia.

Ďalšie strany a hnutia, ktoré majú zástupcov v parlamente, nereagovali na otázky Pravdy k tomu, či sú ochotné prispieť k vyriešeniu krízy s pediatrami a podporiť vládny návrh zákona. Mimoriadna parlamentná schôdza, na ktorej by mali poslanci v skrátenom legislatívnom konaní schvaľovať zmeny, sa pravdepodobne uskutočni 7. septembra.