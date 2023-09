Predvolebný duel Ide o pravdu. Hajko: KDH ide do volieb sebavedome. Šeliga: Demokrati to nevzdajú, zaberú naše silné témy

V predvolebnom dueli v relácii Ide o pravdu Petra Bielika sa stretli Jozef Hajko (KDH) a Juraj Šeliga (Demokrati). Obidve strany si veria, že prejdú do parlamentu. KDH sa pohybuje nad hranicou vstupu do NR SR, Demokrati sú pod ňou.

Jozef Hajko a Juraj Šeliga v predvolebnom dueli v relácii Petra Bielika Ide o pravdu Video

„KDH sa rozhodlo, že pôjde cestou samostatnou, má sebavedomie, obklopilo sa odborníkmi, nikdy neuvažovalo, že by sa s niekým spájalo. Sme sebavedomí, trúfame si ísť vo volebnom výsledku vysoko, možno dvojciferne, tie čísla rastú,“ uviedol Hajko.

„Pred minulými voľbami boli veľké pohyby čo sa týka preferencií jednotlivých politických strán… tu ešte bude pohyb, teraz ideme do finálnej fáze kampane. Vidíme silné témy – jedna zo silných tém je to, či si necháme ukradnúť štát ľuďmi, ktorí ho buď rozkradnú alebo rozhádajú. Ďalšia silná téma je to, kde chce Slovensko patriť, či na západ, byť v EÚ a NATO alebo sa chceme stať Putinovou podržtaškou,“ uviedol Šeliga.

Na čo si trúfajú obe strany vo voľbách? Aký program majú pre Slovensko? Čo hovoria na oslavy SNP – komorné v Banskej Bystrici a okázalé v podaní Smeru vo Zvolene? Pozrite si predvolebný duel v relácii Ide o pravde.