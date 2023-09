Politické strany si pripomínajú Deň Ústavy, viaceré kritizujú časté zásahy

Politické strany si pripomínajú piatkový Deň Ústavy SR. Vo svojich vyjadreniach zdôrazňujú význam najvyššieho zákona štátu. Viaceré tiež kritizujú časté zásahy do ústavy. Niektoré strany by chceli presadiť zakotvenie nových ustanovení.

Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini je presvedčený, že Slovensko má svoju Ústavu ctiť a jej prijatie si dôstojne pripomínať. „No po troch desaťročiach slovenskej samostatnosti dozrel čas pozrieť sa aj na to, čo dnes v ústave nie je a čo by tam byť malo,“ myslí si. Strana by chcela do ústavy zakotviť konkrétne sociálne práva, aby bol vek odchodu do dôchodku, práva zamestnancov, rodín s deťmi či sociálne slabších skupín chránené priamo najvyšším zákonom štátu. Rovnako chce priamo v ústave povedať, že práva slovenských žien a mužov sú rovnaké.

Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka zdôraznil, že Ústava má byť garanciou demokratického zriadenia a rovnosti pre všetkých, nie vitrínou, do ktorej si najrôznejší politici odkladajú svoje politické názory. „Tento dokument by mal garantovať rovnosť pre všetkých ľudí, bez ohľadu na ich národnosť, rasu, náboženské presvedčenie, či sexuálnu orientáciu,“ uviedol. Otváranie a zasahovanie do Ústavy podľa neho môže spôsobiť nebezpečný precedens.

Spoločná kandidátka strán okolo Maďarského fóra sa k Ústave SR hlási a chce ju chrániť. „Naším najvyšším politickým cieľom je demokratický a fungujúci právny štát pevne ukotvený v západnej civilizácii, kam stáročia patríme,“ deklarovala v stanovisku. Kandidátka odmieta časté a necitlivé zásahy do ústavy. V Ústave podľa nich treba explicitne uviesť, že nie je možné ani formou ústavných zmien zmeniť systém reprezentatívnej demokracie a právneho štátu.

Predseda strany Modrí, Most-Híd Mikuláš Dzurinda pripomenul hektické obdobie, v ktorom text ústavy vznikal. K úvahám o potrebe napísania úplne novej ústavy je skeptický. „Za súčasnej ústavy sme sa integrovali so svetom, vstúpili sme do OECD, do NATO, do Európskej únie. Vnútorne dramaticky silný impulz na zásadnú zmenu ústavy alebo nebodaj na úplne novú ústavu nepociťujem,“ skonštatoval v relácii TASR TV.

Ústavu SR schválila Slovenská národná rada pred 31 rokmi, štyri mesiace pred vznikom samostatnej Slovenskej republiky. Jej prijatie z 1. septembra 1992 sa od roku 1994 pripomína ako štátny sviatok – Deň Ústavy SR.