Na slovenské nebo budú dozerať aj nemecké stíhačky, do konca roka

Nemecké stíhačky od soboty do konca roka v rámci spoločnej operácie krajín Severoatlantickej aliancie podporia vzdušnú obranu Slovenska, a to v rámci cvičných preletov a pohotovosti.

Dnes to na sieti X (predtým Twitter) oznámil nemecký minister obrany Boris Pistorius, ktorý Slovensko označil za dôležitého spojenca NATO na východe. Vzdušnú ochranu ponúkol Berlín Bratislave v máji ako náhradu za stiahnutie protiraketových systémov Patriot.

„Slovensko je dôležitý a na východnom krídle aliancie exponovaný partner. V rámci leteckej misie Air Policing ho s okamžitou platnosťou podporujeme v zaistení bezpečnosti. Na Nemecko je spoľahnutie,“ povedal Pistorius. Nemecko na ostrahu slovenského vzdušného priestoru vyčlenilo stroje Eurofighter.

Slovensko po minuloročnej invázii Ruska na Ukrajinu predčasne ukončilo prevádzku svojich stíhačiek sovietskej konštrukcie MiG-29. V lete sa potom dohodlo s Českom a Poľskom na tom, že mu obe tieto krajiny pomôžu so zabezpečením ochrany neba do doby, než Bratislava prevezme objednané americké stíhačky F-16. K ostrahe slovenského neba sa pripojilo aj Maďarsko. Prvé stroje F-16 by malo Slovensko v rámci oneskorených dodávok dostať v budúcom roku.