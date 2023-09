Fico zneužíva tému migrácie. Potvrdenie na pobyt? Zaviedol ho sám Smer, reaguje Hamran

Zároveň potvrdil, že v súvislosti s migrantami sa doteraz nezaznamenala trestná činnosť. Mrzí ho, že sa téma nelegálnej migrácie zneužíva v predvolebnej kampani. Hamran dodal, že vedeli, že to príde, no nevedeli kedy a od ktorej politickej strany. Tieto otázky sú už podľa policajného prezidenta zodpovedané. Podotkol, že minulý týždeň bol podpísaný dodatok k dohode o spolupráci medzi slovenskou a maďarskou políciou. Podstatou bolo to, že donedávna slovenská polícia mohla pôsobiť len v slovensko-maďarskom pohraničí, a teda nevedela pomáhať v boji proti nelegálnej migrácii na celom maďarskom území, napríklad s eskortovaním migrantov na srbsko-maďarské hranice. „Dávam do pozornosti, že maďarská strana nám opakovane oznámila, že v prípade zavedenia kontrol na štátnych hraniciach od nás nebude preberať tých nelegálnych migrantov podľa readmisnej dohody, to znamená, všetci zostanú u nás. Je to politické rozhodnutie, kde my, ako polícia nemáme manévrovací priestor," vraví Hamran. Dodal, že maďarská strana v rámci spoločných rokovaní vyhlásila, že readmisie sú neúčinné, a následne doplnil, že i podľa neho sú neúčinné. Hamran tiež uviedol, že je potrebné pomáhať Maďarsku, keďže mu chýbajú kapacity na prevoz nelegálnych migrantov zadržaných na maďarskom území, do Srbska. „A pre nás je to momentálne záchranné koleso. Nezadržať ich na území Slovenskej republiky, ale ešte v prihraničnom území," vysvetlil Hamran.

Policajný prezident tiež dodal, že na to nemáme kapacity ani materiálno-technické podmienky. Zdôraznil, že polícii chýba personálny substrát a je nemožné, aby sme hermeticky uzavreli hranicu s Maďarskom. Za podstatné ale považuje, že bola podpísaná dohoda, čo slovenskej polícii umožňuje pomáhať aj na rumunsko-maďarských, srbsko-maďarských či maďarsko-ukrajinských hraniciach. Dodal, že od politických predstaviteľov zaznelo, že Maďarsko by malo intenzívnejšie chrániť svoju hranicu. „Akože pardon, srbsko-maďarská štátna hranica je intenzívnejšie chránená ako slovensko-ukrajinská štátna hranica," zdôraznil Hamran. Policajný prezident tiež uviedol, že 97 percent migrantov sa hlási k sýrskej národnosti, čo preverujú v rámci konaní o administratívnom vyhostení. Tieto čísla majú podľa Hamrana potvrdené. Doplnil, že vyhosťovať Sýrčanov ani Afgáncov nemôžeme, jestvuje tu administratívna prekážka. Zdôraznil tiež, že Slovensko je len tranzitnou krajinou. Očakáva tiež, že s príchodom chladnejšieho počasia sa migračný tok zníži.

Policajný prezident zdôraznil, že manévrovací priestor polícii vymedzuje parlament. Zdôraznil, že v minulosti došlo k zmene zákona o pobyte cudzincov. „To potvrdenie, ktoré je dnes kritizované, vydáva slovenská polícia na základe novely o pobyte cudzincov, ktorú predložil do parlamentu konkrétne Robert Fico a pán Kaliňák," vysvetľuje Hamran a dopĺňa, že daný návrh prešiel, dostal sa do zákona a daná norma je účinná. Potvrdenie o zotrvaní v SR sa vydáva na konci administratívneho konania o vyhostení. „Podotýkam, na celej trase sme jediní, ktorí takéto potvrdenie vydávajú. Samozrejme, že na to zrejme nelegálna migrácia reagovala, najmä prevádzači, ktorí sú znalí tejto problematiky. A to ustanovenie, ktoré do zákona dostali títo dvaja politici, nám dnes robí šarapatu a hromadia sa nám nelegálni migranti, ktorí čakajú na toto potvrdenie,“ uviedol. Polícia podľa Hamrana navrhovala, aby sa dané ustanovenie zákona znovelizovalo. Polícia podľa neho len podstupuje podľa zákona, a preto potvrdenia musí vydávať. Dané opatrenie podľa neho treba zo zákona odstrániť.