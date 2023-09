K migrácii, pediatrom a Trestnému zákonu poslanci mimoriadne zasadnú vo štvrtok

Najprv sa poslanci pokúsia otvoriť rokovanie k téme nelegálnej migrácie, ktoré inicioval Smer. Nasledovať budú schôdze k zdravotníctvu a Trestnému zákonu, na ktorej sa má rokovať o legislatíve, ktorú odobrila vláda.

Vstup do migračného tábora vo Veľkom Krtíši stráži polícia Video

Kollár považuje situáciu s nelegálnou migráciou za znepokojivú. Vláda by mala podľa neho okamžite zakročiť, preto považuje za dôležité, aby o téme rokoval parlament a zaviazal vládu konať. V tejto súvislosti kritizoval, že sa parlamentné voľby nekonali skôr, pretože vláda odborníkov nemôže situáciu adekvátne riešiť. „Keďže ani armáda, ani polícia nekoná, všetci sa vyhovárajú, myslím si, že je namieste ich dostať pod tlak,“ vyhlásil šéf parlamentu. Schôdza k téme nelegálnej migrácie sa má začať vo štvrtok o 10.00 h.

Čítajte viac Fico zneužíva tému migrácie. Potvrdenie na pobyt? Zaviedol ho sám Smer, reaguje Hamran

Podľa Kollára je vysoko pravdepodobné, že sa podarí prijať uznesenie k nelegálnej migrácii s výzvou vláde. Predpokladá tiež, že poslanci schvália novelu zákona o zdravotnej starostlivosti. Za legislatívu bude podľa jeho slov pravdepodobne hlasovať aj klub Sme rodina. Naopak, poslanci za Sme rodina nepodporia otvorenie rokovania o zmene Trestného zákona. Podľa Kollára hrozí, že v predvolebnom čase by si chceli poslanci do novely vložiť rôzne pozmeňujúce návrhy. Novelizácia by si podľa neho mohla počkať už na novú vládu.

{* sablona=„citaj­te_viac“ | clanok=„679860“ | popisok=„citaj­teViac“ *} .

Smer chce, aby parlament požiadal vládu nariadiť dočasné obnovenie kontroly hraníc SR s Maďarskom. Vláda by tiež podľa návrhu uznesenia mala dôsledne uplatňovať readmisnú dohodu s Maďarskom a všetkých zaistených nelegálnych migrantov odovzdávať príslušným maďarským orgánom. Kabinet by mal tiež ukončiť „nezákonnú prax sústreďovania nelegálnych migrantov, ktorí bez akejkoľvek prekážky vstúpili na územie SR, v táboroch a priestoroch s katastrofálnymi, doslova neľudskými životnými podmienkami“. Vláda by podľa Smeru mala nelegálnym migrantom bez identifikačných dokumentov a schopnosti preukázať svoju totožnosť prestať automaticky akceptovať vymyslené identifikačné údaje. Migračnú situáciu by mala vláda podľa návrhu konzultovať s Českou republikou a ďalšími dotknutými krajinami.

Podpora Hlasu

Poslanci pôsobiaci v Hlase už avizovali, že mimoriadne rokovania podporia. Premiér Ľudovít Ódor, ktorý je poverený riadením rezortu vnútra, by mal podľa lídra Hlasu Petra Pellegriniho prísť do parlamentu vysvetliť situáciu. Zároveň kritizoval, že v čase narastajúceho problému s migráciou musel z funkcie odísť minister vnútra Ivan Šimko. Podpredsedníčka strany Denisa Saková vyhlásila, že o raste migračnej vlny sa vedelo už na jar a opatreniami sa dalo predísť súčasnej situácii.

Saková pripomenula, že zákon o pobyte cudzincov povoľuje zaistiť nelegálnych migrantov, pokiaľ nie je preukázaný ich pôvod. Slovensko by malo podľa nej využiť diplomatické kontakty a pôdu Európskej únie (EÚ), Európskej komisie či Vyšehradskej štvorky na to, aby sme reťazovú návratovú politiku urobili účinnou.

Na tlačovej konferencii vystúpili aj starostovia obcí z okresu Veľký Krtíš. Kritizovali, že nedostali pomoc a usmernenie a s príchodom migrantov si museli pomôcť sami. Pellegrini je presvedčený, že so situáciou by mala pomáhať armáda.

Pellegrini zároveň informoval, že poslanci pôsobiaci v Hlase podporia otvorenie schôdze týkajúcej sa stabilizácie situácie s pediatrami, no podpora novej legislatívy bude závisieť od jej obsahu. Hlas však nebude podporovať rokovanie o novelizácii Trestného zákona. Považuje za neprijateľné otvárať túto tému v období predvolebného chaosu.