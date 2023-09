Situácia je pokojná, dnu ísť nemôžete, odkázal policajt pri tábore utečencov. Veľký Krtíš žiada o pomoc vojakov

Najskôr mala výrobná hala slúžiť ako centrum na registráciu cudzincov. Kým sprvu sa na kraji mesta zdržiavali desiatky ľudí utekajúcich zo svojich domovov, dnes ich je tam podľa starostu Dalibora Surkoša zhruba 700. Hoci sa štát snaží odviezť čakateľov na potvrdenie autobusmi do Banskej Bystrice, kapacita hromadnej dopravy zďaleka nestačí na uvoľnenie kapacít v neľudských podmienkach industriálnej haly a politici naprieč názorovým spektrom preto žiadajú povolanie armády. To môže spraviť napríklad vláda.

“Nespĺňa to tu žiadne štandardy. Je to výrobná hala, ktorá nie je určená na ubytovanie množstva ľudí, ktorí sa tam nachádzajú,” spresnil Surkoš. Priblížil, že utečenci si v noci v tábore založili ohne, pretože im bolo zima. Hneď vedľa haly s utečencami sa nachádza výrobňa drevených peliet a obáva sa, čo by sa mohlo stať, keby sa oheň vymkol spod kontroly. Spresnil, že medzi utečencami sú podľa neho tak dve percentá žien a detí, zvyšok sú mladí muži.

Zhruba pred týždňom sa štát rozhodol zriadiť provizórne detenčné centrum vo Veľkom Krtíši. Od súkromníka prenajal polovicu výrobnej haly a bez vedomia mesta vyrástol na konci Železničnej ulice vo Veľkom Krtíši tábor pre utečencov. Dnes sa majiteľ snaží zmluvu so štátom vypovedať a mesto spisuje petíciu.

Dôvodom je, že nikto z mesta nebol o zriadení centra informovaný a navyše „vyrástlo“ z večera do rána. Téma nelegálnych migrantov, pochopiteľne, rezonuje aj v medzi obyvateľmi. Nateraz k žiadnemu konfliktu nedošlo, no ozývajú sa záhradkári, ktorým mizne úroda alebo sa v ich záhradách utečenci sprchujú. Ak polícia situáciu v provizórnom centre nezvládne, obyvatelia sa obávajú, čo bude nasledovať, keď sa vyhladovaní utečenci dostanú von.

Nikto v okolí haly sa k tomu, čo sa tam deje, na kameru vyjadriť nechcel. Na mieste sme sa však dozvedeli, že približne päť policajných áut štátnej polície stráži stovky nahnevaných a vyčerpaných ľudí, ktorí sú zavretí v nedôstojných podmienkach. “Ak by nastal konflikt, tak by neviem, čo by sme spravili,” spresnil pre denník Pravda zdroj, ktorý chcel zostať v anonymite. Utečenci podľa neho spia na zemi, nemajú signál, dochádza im jedlo, ktoré im nemá kto voziť, chýbajú tam sprchy, nemajú signál, sociálne zariadenia sa nachádzajú v mobilných toaletách a problém bol aj s pitnou vodou. Tú nakoniec okres zabezpečil po vyhlásení mimoriadnej situácie.

Na situáciu s nelegálnou migráciou včera reagoval aj predseda parlamentu Boris Kollár. Vyhlásil, že vláda by mala podľa neho okamžite zakročiť. Dodal tiež, že vláda odborníkov nedokáže situáciu adekvátne riešiť. „Keďže ani armáda, ani polícia nekoná, všetci sa vyhovárajú, myslím si, že je namieste ich dostať pod tlak,“ vyhlásil šéf parlamentu. Schôdza k téme nelegálnej migrácie sa má začať vo štvrtok.

Prezidentka Zuzana Čaputová bude medzitým o migrácii diskutovať s maďarskou prezidentkou Katalin Novákovou. „Množstvo migrantov, ktoré máme na Slovensku, bolo predtým v Maďarsku. Faktom je, že sa k nám dostávajú bez akýchkoľvek problémov,“ uviedla s tým, že ju prekvapilo prepustenie viac než 1,4-tisíc usvedčených prevádzačov z maďarských väzníc.

„Keď sa pozrieme, čo sa deje napríklad v Rakúsku alebo v Nemecku, kde tie žiadosti sú v státisícoch, tak nás tá hlavná migrácia stále len obchádza,“ upozornil premiér Ľudovít Ódor. Polícia spresnila, že v roku 2023 prišlo na Slovensko viac ako 25-tisíc utečencov, no o azyl požiadali len dvaja. Na porovnanie, počas migračnej krízy v roku 2016 prešlo Slovenskom zhruba 2,5 tisíca migrantov.

Predvolebná téma Téma migrantov rezonovala na Slovensku už aj pred voľbami 2016. Vtedajší premiér Fico chcel “odrážať” vlnu utečencov na hranici s Maďarskom a dal kúpiť mobilné ploty. Časť z tohto plota Slovensko darovalo Litve. Podľa Hamrana by nasadenie tohto “hračkárskeho plota” nemalo zmysel. “Maďari ich majú päť metrov vysoké a tisíce utečencov ich prekonajú. My máme tú harmoniku roztiahnuť v Bratislave alebo v Komárne? To, že takýto nezmysel niekto podsúva občanom, ma šokuje,” ozrejmil Hamran. Ani scenár uzavretia slovensko-maďarskej hranice nie je podľa policajného šéfa možný. „Narazíte na schengenský kódex,“ podotkol. Upozornil tiež, že polícia na to okrem iného nemá prostriedky ani sily. Hamran zároveň apeluje na zmeny vo vydávaní potvrdení o zotrvaní migrantov na území Slovenska, ktoré situáciu s migrantmi komplikuje. Polícia podľa neho tiež v júni požiadala o vyčlenenie síl z armády, no zatiaľ jej nebolo vyhovené. „V prípade nutnej potreby môže vláda rozhodnúť o vyčlenení ozbrojených síl na podporu činnosti Policajného zboru tak, ako to bolo už mnohokrát,“ dodala hovorkyňa ministerstva obrany Mária Precner.

Hanba, hanba

Prístup k hale vedľa nepoužívaných koľajníc vo Veľkom Krtíši zatarasili na viac ako sto metrov dočasným festivalovým oplotením. Dnu sa dostanú len policajti, sanitka a donáška pizze.

Aj napriek tomu, že sa hovorkyňa krajskej polície Banská Bystrica Petra Kováčiková snažila pre redakciu denníka vybaviť vstup do objektu, veliteľ zásahu po zhodnotení situácie na mieste tento scenár zatrhol. Tvrdil, že situácia je pokojná, no ozývajúci sa krik a štekot psa nasvedčoval pravý opak. Hoci sa silové zložky snažili o to, aby verejnosť nemala možnosť nahliadnuť dovnútra, až za plot sa ozýval zborový pokrik: hanba, hanba.

“Som radový policajt, ktorého sem ráno poslali. Keď som prišiel, ten plot tu už stál,” spresnil službukonajúci dôstojník. Predseda Smeru Robert Fico sa však počas víkendu dostal až k utečencom a je zjavné, že štát začal situáciu riešiť, až keď sa problém prevalil na verejnosť.

Policajt na otázky, ako sa hygienický tím ministerstva vnútra stará o epidemiologickú situáciu, odpovedal, že teraz majú dôležitejšie veci na práci, no odmietol priblížiť aké. Regionálny úrad verejného zdravotníctva však konkrétne epidemiologické riziko neznamenal.

Starosta Veľkého Krtíša štát žiada, aby na miesto poslal vojakov z vojenského výcvikového strediska Lešť. “Sú tam tisíce vojakov. Nechcem hovoriť o strážení hraníc, ale policajti potrebujú posilniť, pretože osem až desať policajtov určite nezabráni týmto ľuďom v prípade potýčky alebo nepokoja,” spresnil. Sám sa bol v hale pozrieť a videl “hulákajúcu masu ľudí”.

Vojaci čakajú na rozkaz

Prezident Policajného zboru Štefan Hamran priznal, že pri preverovaní nelegálnych migrantov zachytili aj dvoch teroristov. Dodal, že z dôvodu mimoriadnej situácie ich nemožno vyhostiť. Zároveň potvrdil, že v súvislosti s migrantmi sa doteraz nezaznamenala trestná činnosť. Mrzí ho, že sa téma nelegálnej migrácie zneužíva v predvolebnej kampani.

Problém, na ktorý poukázal šéf Smeru Fico, spočíva v tom, že slovenské úrady nemajú o utečencoch žiadne informácie, pretože im chýbajú doklady. Skoro všetci sú tak narodení v rovnaký deň, prvého januára, meno majú takisto rovnaké a pochádzajú zo Sýrie. Vzhľadom na vojenskú situáciu v krajine k nim Európska únia pristupuje inak, a preto nemôžu byť jej obyvatelia vyhostení späť tam, odkiaľ ušli. Slovensko je aj naďalej tranzitnou krajinou. Podľa policajného prezidenta je ich cieľovou krajinou Rakúsko, Nemecko či Česko. Priznal, že už v minulosti žiadal o nasadenie päťsto vojakov, no vyhovené mu zatiaľ nebolo.

“Máme sa s nimi začať mlátiť, stavať päťmetrové oplotenia, obmedziť pohyb Slovákov, zarežeme pohyb služieb na hraniciach? Toto nie je riešenie,” povedal Hamran. Upozornil, že na Slovensku sa roky nevybudovalo humanitárne centrum pre takéto prípady. Politikov žiada, aby v prípade, že chcú situáciu riešiť a nie z nej vytĺkať politický kapitál, zmenili znenia zákona. Po novom by sa tento „papier“ mal vydávať len tým, čo by mali záujem na Slovensku zostať. Tým, čo prechádzajú, by nebolo potrebné dať žiadne potvrdenie.

Hamran zdôraznil, že celá Európa aktuálne zažíva enormný nárast nelegálnej migrácie. Zdôraznil však, že situáciu monitorujú a migrantov preverujú v databázach. „Sme jediná krajina, ktorá každého nelegálneho migranta zavedie do systému,“ skonštatoval. Na konci procedúry je možné každého administratívne vyhostiť, okrem Sýrčanov a občanov Afganistanu. „Je tam administratívna prekážka ich vyhostenia, rozhodla tak Európska únia,“ povedal.

Hromadenie migrantov na Slovensku podľa neho spôsobuje, že čakajú na papier o potvrdení pobytu. “Zaviedli tlačivo, ktoré nám dnes komplikuje život a policajt koná podľa litery zákona,” skonštatoval policajný prezident.

Tlačivo, na ktoré utečenci aj vo Veľkom Krtíši čakajú, sa vydáva preto, aby sa vedelo, že polícia osobu preklepla a že nie je nebezpečná. Hamran zdôraznil, že doklad nie je povolenie na pobyt, no Slovensko týchto ľudí eviduje. Slovensko má byť podľa neho jedinou krajinou, ktorá toto potvrdenie vydáva a takýto zákon napísal Fico s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom.