Šéf migračného úradu: Slováci ešte nevedia, čo je utečenecká kríza. Maďarsko má oveľa väčšie problémy ako my

Utečenci nemajú dôvod u nás páchať trestnú činnosť. Ohrozili by si tým celú cestu do cieľovej krajiny. Prečo prišlo ku skokovému navýšeniu počtu nelegálnych migrantov v poslednom roku? Nevieme, alebo im skôr nechceme pomôcť? Otázky pre riaditeľa migračného úradu Jána Orlovského.

Pokiaľ územím Slovenska prešlo v roku 2015 niečo vyše 2500 nelegálnych migrantov a v pandemickom roku dokonca menej – 1659, v roku 2022 to bolo už takmer 12 tisíc utečencov. K dnešnému dátumu je to za rok 2023 vyše 24 tisíc ľudí. Dramatický nárast v porovnaní s predchádzajúcou dekádou súvisí so situáciou v Turecku a Sýrii a počty budú do konca roka ešte rásť, predpokladá šéf migračného úradu Ján Orlovský.

Už tak komplikovaný život viac ako štyroch miliónov sýrskych utečencov v Turecku sa totiž po tohtoročných zemetraseniach ešte viac zhoršil. „Stali sa ľuďmi nielen bez domova, ale aj bez akejkoľvek životnej perspektívy. Takže, keď sa rozhodujete medzi smrťou v tábore a životom v Európe, napriek tomu, že tá cesta môže byť nebezpečná, vyberiete si život,“ opisuje zmýšľanie utečencov Orlovský.

Novou krízou je to však len u nás, pretože sme na migrantov neboli zvyknutí. Je to fenomén, ktorý západné krajiny prežívajú už niekoľko rokov. Podľa šéfa migračného úradu v tejto veci nie je celkom oprávnená ani kritika Maďarska, pretože cez naše územie prechádza iba desať percent počtu utečencov, ktorí migrujú cez našich južných susedov. Viac si vypočujte v podcaste denníka Pravda.

