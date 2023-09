„Pliagou sú politici šíriaci nenávisť.“ Majerský má za kontroverzný výrok na krku trestné oznámenie

Inštitút o tom informoval na sociálnej sieti. „Šírenie nenávisti je pliaga. Politici a političky, ktoré rozdeľujú spoločnosť aby získali moc sú pliaga. Nie je to ani rok od teroristického útoku pri ktorom zahynuli dvaja LGBT ľudia a zdanlivo slušní politici hovoria veci, ktoré by mohol podpísať aj vrah zo Zámockej. Treba si to pamätať 30. septembra a voliť strany, ktoré sú demokratické a rešpektujú ľudské práva. Homofóbia je zo svojej podstaty nedemokratická Na ktorej strane je KDH je po včerajšku už úplne jasné,” uviedol publicista, občiansky aktivista a šéf IĽP Peter Weisenbacher.

Zbabelá poprava na Zámockej. Juraj K. vraždil od chrbta Video

Politológ Miroslav Řádek pre web Pluska uviedol, že Majerský sa výrokom snažil pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami zapáčiť „tvrdším veriacim“. „Vo vypätej časti kampane sa skrátka stáva, že niektorý z politikov, na prekvapenie obecenstva, povie niečo, čo by sa neočakávalo,“ uviedol s tým, že podľa neho výrok KDH neuškodí. „Časť obyvateľstva bude silne pobúrená, no časť dá Majerskému za pravdu,“ uviedol.

Majerský kontroverzná slová použil v nedeľu v televíznej debate na Markíze. Doslova povedal, že ”korupcia aj LGBT sú pliagy, ktoré ničia krajinu. Ktorúkoľvek. Aj korupcia, aj LGBTI môžu zlikvidovať národ ako taký."

Neskôr sa za svoje slová ospravedlnil, ale veľmi kostrbato a ťažko uveriteľne. „Mrzí ma, ak bolo moje vyjadrenie zle pochopené. Pri zjednodušenej otázke, či je väčšou hrozbou korupcia alebo LGBTI, som si v tom momente predstavil tému registrovaných partnerstiev resp. manželstiev a pochopil som to tak, že k nej otázka smerovala,“ ozrejmil predseda KDH.

Na Majerského slová reagovali viacerí politicia aj známy herec Marcel Nemec. „Dobrý deň pán Milan Majerský! Volám sa Marcel Nemec a NARODIL som sa ako gay. Prosím Vás, prečo som pliagou? A ako ničím Slovensko?,“ uviedol na sociálnej sieti.

Roman Samotný, majiteľ bratislavského baru Tepláreň, kde došlo vlani k dvojnásobnej vražde motivovanej nenávisťou k LGBTI komunite, pozval Majerského na návštevu svojho podniku. „Rád by som vám osobne porozprával o tom, ako to dopadne, keď iných ľudí nazývate pliagou a nešťastím krajiny,“ napísal.