Žiak tvrdí, že Blaha má za zásluhy ruský pas. Bohapustá lož, reaguje poslanec Smeru

Žiak v utorok zverejnenom videu uviedol, že súbory so zábermi údajného ruského pasu Blahu dostal od hackerskej skupiny Anonymous a prišli mu mailom.

Okrem pasu, na ktorom je fotografia Blahu, ale jeho pravosť nie je možné overiť, dostal Žiak aj údajný list od tajomníka ruského ministerstva zahraničných vecí Vladimira Titova adresovaný veľvyslancovi Moskvy na Slovensku Igorovi Bratčikovi. List podľa Žiaka obsahuje tvrdenia, že ruské veľvyslanectvo má za úlohu zintenzívniť kontakt s Rusku lojálnymi politikmi a obnoviť komunikáciu so slovenskými médiami.

V liste boli zmienené aj politické subjekty Smer a SNS. „Žiadam zabezpečenie nepretržitého dialógu s predstaviteľmi politických strán Smer-SD a SNS," citoval z listu Žiak.

Žiak vo videu priznal, že dokumenty si dal len preložiť a nie overiť. Poslanec svoj postup obhájil tvrdením, že nie je bezpečnostnou zložkou štátu, aby dokázal overiť pravdivosť dokumentov a plánuje sa obrátiť na Úrad špeciálnej prokuratúry a Štátnu volebnú komisiu, aby informácie preverili. „Ak by mal Blaha ruský pas, tak by nemal právo kandidovať v parlamentných voľbách“, skonštatoval Žiak.

Poslanec Smeru na tvrdenia Žiaka reagoval slovami, že ide o hoax a tvrdeniu, že má ruský pas, sa vysmial. Blaha povedal, že Žiak šíri konšpiračné teórie, a avizoval, že na poslanca Sasky podá trestné oznámenie.

Žiak vo videu tiež uviedol, že Blaha sa k ruskému pasu dostal v 2019 a za zásluhy. Konkrétne malo ísť za podporu Ruska na zasadnutí Rady Európy, kde sa hlasovalo o vrátení hlasovacieho práva tejto krajine. Pas bol podľa videa vydaný 5. júna 2019.

K hlasovaniu o vrátení práva sa na pôde Rady Európy hlasovalo 25. júna 2019 a Moskva bola úspešná pomerom hlasov 118:62. Zástupcovia Moskvy nemali právo hlasovať po dobu piatich rokov po anexii ukrajinského Krymu ruskými silami v roku 2014.

Na „zistenia“ Žiaka reagoval bývalý poslanec za SaS Martin Poliačik, ktorý dokumenty označil za falošné a podľa neho ide o podvrh. „Nevidím jediný rozumný dôvod, prečo by Ľuboš Blaha potreboval ruský pas. Riskoval by príliš veľa a výhody z toho plynú veľmi malé. Ak by aj bol aktívnym spolupracovníkom ruských tajných služieb, existuje množstvo iných spôsobov, ako by do Ruska mohol cestovať. Koniec-koncov, už tam bol a s vysokou pravdepodobnosťou na to použil svoj diplomatický pas z parlamentu,“ napísal Poliačik.

„Na vernú službu Putinovmu fašistickému režimu nie je potrebný ruský pas. Stačí nedostatok charakteru a bezhraničná mocibažnosť,“ dodal jeden zo zakladateľov strany Sloboda a solidarita.