Líder Sme rodina opäť v problémoch. Drsné obvinenia exmilenky: Kollár hovorí o antikampani. Kto má motív?

USB kľúč, na ktorom bolo zhruba 11-minútové video, spolu s listom dostala aj redakcia denníka Pravda. Bývalý minister práce za Sme rodina Milan Krajniak za tým vidí snahu o diskreditáciu tak, ako tomu bolo po minulé voľby. Nevylučuje, že je za tým konkrétna politická strana.

Ferusová obvinila Kollára Video Zdroj: Pravda, YouTube

Najprv anonym, potom priznanie

Po Kollárovej expriateľke Barbore Richterovej sa na scéne objavila ďalšia z jeho mileniek. Redakcie, ale aj poslanci, najprv dostali anonymné video na USB kľúči spolu s listom adresovaným poslancom a poslankyniam v parlamente. V liste anonymná osoba píše o tom, ako sa jej v roku 2021 výrazne zhoršil život a dôvodom mal byť práve Boris Kollár.

„Som presvedčená, že človek ako on nepatrí nielen do parlamentu, do politiky, ale nepatrí ani medzi ľudí,“ píše sa v liste. „Hoci je tento list a aj priložené video anonymné, tak som si na 100 percent istá, že Boris Kollár okamžite pochopí, kto som,“ napísal anonym.

O pár dní neskôr sa na internete objavilo video, ktoré zdieľala aj Richterová. Už nešlo o anonym. Na druhom videu, ktoré má 16 minút a je oproti prvému natočené profesionálne, boli striedavo Ema Ferusová a jej otec Ľuboš Ferus s čiernym pozadím doplneným dramatickou hudbou. Zverejnila v ňom časť pôvodne anonymizovaného videa, na ktorom má upravený hlas, a hovorí v ňom aj o dôvodoch, prečo sa rozhodla svoju identitu odkryť.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Sme Rodina, Kollár, Krajniak, Pčolinský, prídavok na dieťa, Spredu Boris Kollár, Milan Krajniak a Peter Pčolinský

S Kollárom sa Ferusová zoznámila na prelome rokov 2020 a 2021 a stretávali sa niekoľko mesiacov. V tom čase mala 21 rokov. „Ja som sa do neho, bohužiaľ, veľmi zamilovala. Pravda je, že je úplný majster v tom, ako oblbnúť a oklamať ženy,“ stretávať sa mal v tom čase podľa Ferusovej aj s ďalšími ženami.

Po niekoľkých mesiacoch vzťahu ju mal požiadať, aby vysadila antikoncepciu. Začiatkom roka 2022 otehotnela. Aj keď Kollár spočiatku dieťa chcel, situácia sa podľa nej zvrtla. „Nútil ma, aby som išla na potrat,“ uviedla. Dôvodom malo byť to, že v tom čase čakal dieťa s Barborou Richterovou. Ferusová súhlasila s vidinou prísľubu, že budú mať spolu dieťa neskôr.

Na jeseň sa situácia zopakovala a znova ju mal prinútiť ísť na potrat z rovnakých dôvodov. „Ako som mu povedala, že som tehotná, začal hovoriť, že to určite nie je jeho,“ uviedla. Za jeden jej mal zaplatiť 700 eur, za druhý 600 eur.

Vo videu zverejnila aj screeny prijatých platieb od Borisa Kollára. Podľa informácií Pravdy jej Kollár peniaze skutočne poslal, no údajne nemali byť určené na umelé prerušenie tehotenstva. „Chcela som si zobrať život, keď som ho zobrala dvom deťom,“ uviedla Ferusova dcéra.

Tvrdá antikampaň, 40-tisíc a vzťah so Zoroslavom Kollárom

Na potrat mal poslať ďalšie tri ženy. „Je mi jasné, že si za všetko môžem sama a už to nikdy nezmením,“ dodala. V druhom videu vysvetľuje, že potom, ako rozposlala anonym, začal podľa nej Kollár a „jeho poskokovia“ obťažovať Ferusovej bývalého partnera a jeho mamu s tým, aby tvrdili, že otcom oboch detí mal byť on a nie Kollár.

Foto: YouTube ema ferusová Ema Ferusová

Ferusová sa chystá podať trestné oznámenie. Navádzanie ženy na potrat je podľa paragrafu 152 Trestného zákona trestným činom. Ak je čin spáchaný závažným spôsobom alebo spôsobí ujmu, páchateľ môže hroziť dva až päť rokov za mrežami. Jana Bittó Cigániková z SaS uviedla, že Kollárov život nekomentuje, prekáža jej však politické farizejstvo, keďže väčšina členov Sme rodina hlasovala takmer za každý zákon obmedzujúci potraty na Slovensku. Kollár hlasoval aj za úplný zákaz potratov, ktorý navrhoval Martin Čepček či za obmedzenie potratov z dielne ĽS NS.

Muž považovaný za bossa nitrianskeho podsvetia a otec Ferusovej vo videu uviedol, že nevie, kto je Boris Kollár a s jeho hnutím nemá nič spoločné, okrem toho, že im mal robiť predvolebnú kampaň v Nitre, tvrdí. Zdroje z prostredia hnutia denníku Pravda uviedli, že neregistrujú žiadnu aktivitu Ferusa vo volebnej kampani v roku 2020 a v aktuálnej sa určite neangažuje. Vyjadril sa aj k vzťahu jeho dcéry so Zoroslavom Kollárom.

„Moja dcéra nemá na právnika, preto predala Zoroslavovi Kollárovi dve brnenia, ktoré zdedila po babke, a jeden obraz za cenu, ktorú vám nepoviem,“ uviedol. Podľa Borisa Kollára malo ísť o sumu 40-tisíc eur.

Sumu a anonymnú osobu spomínal už 9. augusta, v deň, kedy oznámil, že podáva trestné oznámenie. Video bolo pritom zrejme natočené deň potom, 10. augusta. Obaja vo videu použili formulku „včera, keď ste podali trestné oznámenie“. Boris Kollár má k dispozícii dôkazy, ktoré majú preukazovať, že „táto skupina ponúkla určitej osobe 40-tisíc eur za to, aby šírila nepravdivé informácie o mojej osobe a našej strane“.

Narážal tým na Ferusovú, no v tom čase jej meno neuviedol. „Ide im o diskreditáciu, ide im o manipulovanie volieb. Tým, že budú ovplyvňovať verejnú mienku do volieb, a tým chcú zvrátiť určité výsledky týchto volieb,“ povedal mesiac predtým, než sa Ferusová rozhodla video zverejniť.

Dôkazy líder Sme rodina predložil Generálnej prokuratúre, novinárom ich neposkytol, len z nich na tlačovej konferencii zacitoval. „Citát číslo jedna: Ja sa nechcem do ničoho namočiť, ponúkol mi 40-tisíc… Citát číslo dva: Že keď to poviem, dostanem 40-tisíc dopredu…,“ povedal Kollár.

Aký je vlastne motív?

Aj keď vinník je podľa Kollára jasný, motív mierne pokrivkáva, keďže Sme rodina je partnerom takmer pre každú politickú stranu. „Bol by som rád, keby orgány činné v trestnom konaní prešetrili, či ide len o osobný záujem Zoroslava Kollára, alebo to robí v prospech konkrétnej politickej strany,“ povedal predseda Sme rodina. Zoroslav Kollár odmietol, že by mal s prípadom niečo spoločné a takisto plánuje podniknúť právne kroky na ochranu svojej osobnosti. Slová svojho menovca označuje za „účelové a nepravdivé“. „Už raz som sa verejne vyjadril, že sa nenechám zatiahnuť do politického boja. Pán Kollár to zrejme nepochopil,“ vyjadril sa pre médiá.

Tomáš Rajecký, známy z mafiánskych zoznamov, obvinenia takisto odmieta, o organizovanej skupine nevie a nerozumie, čo vlastne s útokmi môže mať spoločné. Rajeckého meno sa s Kollárom spája od doby, čo sa objavila ich spoločná fotografia z dovolenky na Kube, na ktorej je okrem nich aj Juraj Ondrejčák alias Piťo, známy ako boss bratislavskej skupiny piťovcov.

Líder Sme rodina hovorí o antikampani a organizovanej skupine od kedy prvýkrát zareagoval na obvinenia Richterovej. Aj bývalý minister práce za Sme rodina Milan Krajniak v pondelkovej debate Denníka N potvrdil, že za tým stojí jednoznačne Zoroslav Kollár. „To nie sú moje domnienky,“ uviedol.

Na otázku, prečo by za antikampaňou stáli Kollár a Ferus, Krajniak povedal, že sa „dajú nájsť väzby Zoroslava Kollára“. Dôkazom podľa neho je aj to, že Ferus vo videu hovorí o tom, že predala brnenie a obraz práve Zoroslavovi Kollárovi. Ferus podľa vlastných slov Zoroslava Kollára nepozná, Tomáša Rajeckého áno, ale nič s ním nemá.

Foto: TASR, Jaroslav Novák Boris kollár, sme rodina, bilbord Na snímke z 15. augusta 2023 v Bratislave bilbord do predčasných parlamentných volieb hnutia Sme rodina pod číslom 13.

Krajniak poukázal na to, že pred každými voľbami sa ich snažili kompromitovať ľudia z podobného prostredia – Marian Kočner, Norbert Bödör a ďalší. „My sme zvyknutí na to, že v politike prekážame, pretože sa nikdy nepridáme na žiadnu stranu. Nie sme nikým riadení,“ uviedol.

Exminister hovoril o tom, že si to zažil na vlastnej koži, keď ho nelegálne lustrovali a prenasledovali jeho rodinu. Odpočúvať mali v minulosti aj kaviareň, kde sa hnutie Sme rodina stretávalo. „Toto všetko sme zažívali v čase, keď vládol Smer. Ja nemám žiadnu pochybnosť o tom, že tá skupinka, ktorá pôsobila v policajnom zbore plus ďalší ľudia zneužívali moc.“

Naznačil, že za organizovanou skupinou a snahou zdiskreditovať ich môže byť aj konkrétna politická strana, o čom hovoril aj Kollár. „Myslím si, že môže byť,“ odpovedal. „Keď si pozriete, s ktorými stranami majú voličský prekryv, viete usúdiť, že kto by z toho mal prospech,“ uviedol.

Voličov zdieľa Sme rodina s niekoľkými stranami – Hlas, Smer, ale aj Saska či OĽaNO. Podľa politológa z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslava Štefančíka. je však motív skôr ekonomický. „Motív zrejme nebude politický, ale ekonomický. Navyše, Zoroslav Kollár sa na určitý čas dostal do väzby. Vidím to na osobnú pomstu,“ povedal pre Pravdu.

Zoroslava Kollára zadržali v kauze Víchrica koncom októbra 2020. Nakoniec ho odsúdili za dva korupčné skutky, no vyviazol len s peňažným trestom 70-tisíc eur, keďže uzavrel dohodu o vine a treste. Priznal sa, že v roku 2020 dal úplatok vtedajšiemu riaditeľovi Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovítovi Makóovi za to, aby ho už Slovenská informačná služba neodpočúvala a nesledovala.

Aktivity iných politických strán za tým Štefančík nevidí. Hnutie Sme rodina je partnerom takmer pre všetky strany, záležať bude od ponuky. Krajniak však priznal, že by chceli vytvoriť vládu bez Smeru a Progresívneho Slovenska. Elektorát hnutia Sme rodina je jedným z najzaujímavej­ších. Ako jediní totiž majú najviac migrujúcich voličov, to znamená, že časť síce odíde, no Kollár dokáže zaujať nových voličov. Podobne ako mu po kauze „prefackania“ odišla časť ženských voličiek, no prišli noví voiči. Preferencie mu však dlhodobo klesajú.

Líder Sme rodina sa nikdy netajil svojím netradičným životným štýlom. Ten ho teraz môže stáť miesto v parlamente. „Práve dnes som si pozrel nový diel telenovely s názvom Boris a jeho týrané ženy. A nie je to veru nič zábavné. Predpokladám, že nejaká časť tohto seriálu ešte uzrie svetlo sveta a práve to môže Sme rodine zlomiť krk,“ dodal politológ.