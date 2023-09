Trval tri a pol roka. Termín zrušenia mimoriadnej situácie pre pandémiu je známy

Členovia vlády majú do 30. novembra tohto roka vyhodnotiť prijaté opatrenia na riešenie krízovej situácie vo svojej pôsobnosti zamerané na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti a minimalizovani­e škôd.

„Po vyhlásení mimoriadnej situácie uznesením vlády SR z 11. marca 2020 boli vytvorené podmienky na prijatie opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 a toho času pominuli dôvody na ďalšie trvanie mimoriadnej situácie," uvádza sa v predkladacej správe k návrhu vládneho uznesenia.

Čítajte viac Operácie sa ani rok po pandémii nepodarilo dohnať. Pokles počtu kolonoskopií je desivý

Predseda vlády Ľudovít Ódor začiatkom augusta uviedol, že zrušenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a prílevom utečencov z dôvodu vojny na Ukrajine nie je také jednoduché, ako sa zdalo. Poskytovanie viacerých sociálnych dávok a pomoci, aj odklad úverových splátok sa totiž viažu na vyhlásenie mimoriadnej situácie. „Myslel som si, že to zrušíme veľmi rýchlo, ale ak chceme pokračovať v istých typoch pomoci, tak by sme to nemali zrušiť okamžite," povedal Ódor. Ak by však podľa neho takéto legislatívne prekážky neexistovali, mimoriadnu situáciiu by zrušil okamžite.