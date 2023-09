Záujem žiakov násobne prekonal kapacity. Orbánova elitná akadémia chce formovať mládež na juhu Slovenska

Orbánov bankrot? Ódor: Nič také sa v únii nedeje Video Zdroj: TV Pravda

Inštitúcia Mathias Corvinus Collegium (MCC) koncom septembra spúšťa vyučovanie v kurzoch pre talentovaných stredoškolákov a žiakov vyšších ročníkov základných škôl v Dunajskej Strede. Ide o slovenskú pobočku maďarskej akadémie, do ktorej vláda Viktora Orbána investovala stámilióny eur. MCC sa zameriava na vzdelávanie maďarskej mládeže a veľký dôraz kladie najmä na expanziu do štátov susediacich s Maďarskom.

Doma má vzdelávacie centrum povesť „elitnej Orbánovej akadémie”. MCC ponúka doplňujúce vzdelávanie popri štúdiu pre talentovanú mládež v rôznom veku, od žiakov základných škôl až po poslucháčov univerzít. Pôsobenie inštitúcie štedro financuje vláda Viktora Orbána, štát pred pár rokmi MCC daroval desať percent akcií známej farmaceutickej firme Gedeon Richter a takisto 10 percent spoločnosti MOL. Celková hodnota bola približne 280 miliárd forintov (asi 750 miliónov eur). Inštitúcia dokopy kontroluje aktíva v hodnote vyššej, ako je ročný rozpočet celého maďarského vysokoškolského systému.

Foto: Facebook Viktor Orbán Maďarský premiér Viktor Orbán Maďarský premiér sa osobne zúčastnil podujatia MCC

Maďarská vláda ani strana Fidesz svoje väzby na MCC netaja. Správnu radu nadácie vedie premiérov dávny poradca Balázs Orbán. Zakladateľom inštitúcie je podnikateľ András Tombor, ktorý bol Orbánovým poradcom v oblasti bezpečnostnej politiky počas prvej vlády Fideszu. Mathias Corvinus Collegium vzniklo s ambíciou vytvoriť „súkromnú multidisciplinárnu vzdelávaciu inštitúciu“ na podporu kritického myslenia, kresťanských a konzervatívnych hodnôt.

Britsky denník The Guardian prirovnáva MCC k cvičisku budúcich kádrov Orbánovej strany Fidesz. Medzi učiteľmi a lektormi inštitúcie totiž figurujú mnohí členovia vládnej strany a jej politických nominantov. Vzdelávacia nadácia sa aktívne rozvíja za hranicami Maďarska. Začiatkom tohto roka otvorila kanceláriu v Bruseli, neskôr v máji odkúpila rakúsku súkromnú univerzitu. Prítomná je tiež v Rumunsku aj v Zakarpatsku na Ukrajine.

Rozvoj talentov a komunity

Účelom vzdelávacieho centra MCC v Dunajskej Strede je výchova najtalentovanejšej miestnej a okolitej maďarskej mládeže, vysvetľoval ešte v máji riaditeľ slovenskej pobočky Krisztián Pomichal. Robiť to chcú pomocou doplňujúcich študijných programov, ktoré „zvyšujú túžbu žiakov po vedomostiach, pripravujú ich na ďalšie vzdelávanie, pomáhajú im pri vedomom výbere povolania a úspechu v živote”. Na Slovensku MCC začína svoje pôsobenie prevádzkou dvoch kurzov, určených pre 25 piatakov základných škôl a 100 stredoškolákov.

Riaditeľ MCC v Dunajskej Strede Krisztián Pomichal pre Pravdu uviedol, že záujem o aktivity inštitúcie na Slovensku je výrazný, čo potvrdzujú aj čísla podaných prihlášok. „Na 25 miest v programe pre piatakov základných škôl je približne trojnásobný prebytok prihlášok, na program pre stredoškolákov sa prihlásilo viac ako deväťdesiat študentov, nábor bude pokračovať aj v septembri,” uviedol.

Tím slovenského strediska Orbánovej akadémie zatiaľ bude tvoriť zhruba desať zamestnancov. „Pedagogický zbor čerpá zo širokej odbornej základne a kontaktných sietí, ktoré Maďarské kolégium buduje už desaťročia. MCC v súčasnosti hostí množstvo zahraničných hostujúcich lektorov, ktorí zdieľajú svoje skúsenosti so študentmi,” povedal Pomichal.

Vyučovanie v kurzoch má prebiehať cez víkendy a prijatí študenti sa môžu v rámci verejných podujatí stretnúť s maďarskými, so slovenskými a zahraničnými odborníkmi. „Škála ponúkaných tém zahŕňa okrem iného moderné dejiny, ekonómiu, psychológiu, právo, literatúru, ako aj kurz rozvoja písania v maďarskom a anglickom jazyku,” propaguje svoje kurzy MCC. Do konca roka sa maďarská inštitúcia plánuje objaviť s verejnými prednáškami a so vzdelávacími programami vo viacerých mestách na Slovensku, od Bratislavy až po Kráľovský Chlmec.

Stredoškolákom okrem iného ponúka aj štipendijný program zameraný na štúdium sociálnych vied a výskum “problémov súčasnosti a budúcnosti”. „Prostredníctvom rôznych osobných stretnutí je cieľom programu budovanie komunity a zdôrazňovanie hodnototvornej úlohy vzťahov,” znie popis programu.

Znepokojili aj Brusel

Pretože MCC neponúka univerzitné vzdelávanie a organizuje zatiaľ len víkendové študijné programy, zariadenie nepodlieha žiadnej regulácii zo strany ministerstva školstva. A hoci redstavitelia MCC zásadne popierajú, že by ich vzdelávacie programy mali ideologický aspekt, maďarské médiá opakovane poukazovali na prejavy naratívov Viktora Orbána v pôsobení Mathias Corvinus Collegium. Portál 24.hu pred dvoma rokmi napríklad upozornil, že v rámci MCC sa objavil Inštitút pre výskum migrácie. Ten sa zameriava na politickú tému, ktorá má pre Viktora Orbána kľúčový význam.

Spravodajský web Telex vlani tiež poukázal, že po tom, čo si MCC kúpila podiel v sieti kníhkupectiev Libri-Bookline, v jej predajniach sa rozšírila ponuka kníh podporujúcich homofóbnu ideológiu maďarskej vlády.

Intenzívne rozširovanie Orbánovej akadémie vlani znepokojilo aj Brusel. V novembri 2022 sa v hlavnom meste Európskej únie otvorilo centrum MCC Brussels. Organizácia má podľa jedného zo svojich zakladateľov ambíciu „poskytnúť alternatívu“ európskemu „polarizovanému kultúrnemu prostrediu“. V komentári pre POLITICO riaditeľ nového think-tanku Frank Furedi uviedol, že chce podporovať zrelú, premyslenú diskusiu o „kultúrnom napätí, ktoré prevláda na kontinente“.

„Maďarsko západní kultúrni bojovníci nenávidia z jednoduchého dôvodu, pretože sa odvažuje spochybňovať ich posttradiciona­listický a na identitárnej politike založený svetonázor,“ uviedol Furedi. Kritik Viktora Orbána a maďarský europoslanec István Ujhelyi v reakcii povedal, že Orbánov think-tank je súčasťou snahy strany Fidesz „vytvoriť v Bruseli protieurópsku, ultrapravicovú základňu“