Uzavretie hraníc sa nechystá. Polícii zvládnuť migrantov pomôže armáda

Utekajú do Nemecka či na Západ, no kvôli jedinému papieru, ktorý je európskym unikátom, sa zaseknú na Slovensku. V prihraničných obciach tak vznikajú susedské hliadky, polícia odchytáva utečencov a vozí ich do táborov, kde majú niekoľko hodín čakať na administratívne procesy. Z hodín sú však dni a kapacity týchto provizórnych detenčných centier sa plnia. Síce je téma nelegálnej migrácie plná politických vyhlásení o povolávaní armády, Slovensku nateraz humanitárna kríza nehrozí.

V prípade požiadavky Policajného zboru vláda navrhla zabezpečiť denne do 500 profesionálnych vojakov pri zabezpečovaní strážených objektov v spoločných hliadkach a logistickú podporu spojenú s dopravou osôb v súvislosti s nelegálnou migráciou, a to v období do 31. decembra. Náčelník Generálneho štábu Daniel Zmeko priblížil, že zatiaľ nemá presné informácie o tom, aké úlohy budú vojaci plniť. Viac informácií by mal mať v piatok.

Primátor Veľkého Krtíša žiada pri migrantoch pomoc armády Video

“Sily a prostriedky Policajného zboru nepostačujú na zabezpečenie strážených objektov, preto sa navrhuje vyčleniť profesionálnych vojakov na podporu Policajného zboru pri plnení tejto úlohy a logistickú podporu spojenú s dopravou osôb,” uvádza sa vo vládnom materiáli.

Podpredseda Smeru Robert Kaliňák pre denník Pravda vysvetlil, že vojaci by mali skôr strážiť hranicu. Predstavil aj tri, podľa neho, najjednoduchšie riešenia na zastavenie príchodu utečencov na Slovensko.

Čítajte viac Vláda zjednodušila vyhosťovanie migrantov, opatrenia ich majú od Slovenska odradiť

„Keď ich začnete zatýkať, prestanú sem chodiť. Oni nemajú čas sedieť šesť mesiacov v base,“ spresnil. O naplnenie väzenských kapacít sa však neobáva, pretože je presvedčený, že signál o tom, že Slovensko je nehostinnou krajinou pre nelegálnych utečencov sa medzi nimi rýchlo rozšíri. Spresnil, že na rozdiel od Rakúska je Slovensko len tranzitnou krajinou, ktorú migranti vedia obísť a zabezpečením hraníc, by sa podľa neho problém s migrantmi vyriešil.