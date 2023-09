Smer neuspel. Rokovanie k nelegálnej migrácii sa ani na dvakrát nepodarilo otvoriť

Fico žiada kontrolu hraníc Video

Schôdze dnes pôjdu v poradí: migranti, novela trestného zákona a nakoniec prídu riešenie v ambulantnej starostlivosti. Mimoriadnu schôdzu k novele Trestného zákona sa zatiaľ poslancom nepodarilo otvoriť. V úvode rokovania sa neprezentovalo dostatok poslancov, prítomných bolo len 47 z nich.

Podobný osud postretol v úvode dňa aj schôdzu k migrácii. O jej zvolanie sa zaslúžila strana Smer, pod ktorú sa podpísal aj Tomáš Taraba a Filip a Štefan Kuffovci (kandidujúci za SNS, pozn. red.). Chcú aby sa rokovalo o „ďalšej vlne nelegálnej migrácie“, ktorá podľa navrhovateľov predstavuje „vážne bezpečnostné riziko pre občanov“.

Nespokojní migranti vo Veľkom Krtíši Video

Pri prvom pokuse sa prezentovalo len 67 poslancov a pri druhom 70 zákonodarcov, pričom na otvorenie schôdze je potrebných 76 hlasov. Vláda však už včera predstavila opatrenia, ktoré majú tento problém vyriešiť. Medzi nimi je aj nasadenie 500 profesionálnych vojakov. Podľa Smeru či Hlasu, vládne návrhy na zastavenie utečencov nestačia.

V prípade požiadavky Policajného zboru vláda navrhla zabezpečiť denne do 500 profesionálnych vojakov pri zabezpečovaní strážených objektov v spoločných hliadkach a logistickú podporu spojenú s dopravou osôb v súvislosti s nelegálnou migráciou, a to v období do 31. decembra. Náčelník Generálneho štábu Daniel Zmeko priblížil, že zatiaľ nemá presné informácie o tom, aké úlohy budú vojaci plniť. Viac informácií by mal mať v piatok.

Čítajte viac Uzavretie hraníc sa nechystá. Polícii pomôže zvládnuť migrantov armáda

Vláda však prijala v stredu aj ďalší, podľa štátu dôležitý krok v otázke riešenia nelegálnej migrácie. Okrem pomoci vojakov, chcú zrušiť vydávanie potvrdenia pre migrantov.

Slovensko je podľa premiéra Ľudovíta Ódora stále v hľadáčiku nelegálnych migrantov a z tohto dôvodu sa vláda rozhodla prijať zmenu zákona. Po novom nebude vydávanie papieru povinné, ale možné. Vláda v stredu schválila aj skrátené legislatívne konanie a zákon by tak mohol byť zmenený ešte dnes. Rokovať o nevydávaní papiera pre cudzincov by sa malo až na schôdzi k pediatrom.

Nelegálna migrácia

Smer chce, aby parlament požiadal vládu nariadiť dočasné obnovenie kontroly hraníc SR s Maďarskom. Vláda by tiež podľa návrhu uznesenia mala dôsledne uplatňovať readmisnú dohodu s Maďarskom a všetkých zaistených nelegálnych migrantov odovzdávať príslušným maďarským orgánom.

Kabinet by mal tiež ukončiť „nezákonnú prax sústreďovania nelegálnych migrantov, ktorí bez akejkoľvek prekážky vstúpili na územie SR, v táboroch a priestoroch s katastrofálnymi, doslova neľudskými životnými podmienkami“.

Migranti a prevádzači. O čom hovorila Čaputová s maďarskou prezidentkou? Video

Vláda by podľa Smeru mala nelegálnym migrantom bez identifikačných dokumentov a schopnosti preukázať svoju totožnosť prestať automaticky akceptovať vymyslené identifikačné údaje. Migračnú situáciu by mala vláda podľa návrhu konzultovať s Českou republikou a ďalšími dotknutými krajinami.

Novela Trestného zákona

Prezidentka podporila novelu Trestného zákona, ktorá má posilniť ochranu obetí prenasledovania. Rozhodne sa o nej na mimoriadnej schôdzi parlamentu a ide o reakciu na júnový prípad Andrey z Novej Dubnice, ktorú zavraždil páchateľ po dlhodobom prenasledovaní.

„Schválenie týchto zmien, ktoré prešli poctivou odbornou diskusiou a dávnejšie aj medzirezortným pripomienkovým konaním, je dnes v parlamente na mimoriadnej schôdzi príležitosťou postaviť sa zodpovedne k ochrane zdravia a životov ľudí a posilniť ochranu žien zažívajúcich násilie,“ zdôraznila Zuzana Čaputová.

Vláda navrhla prerokovať novelu v skrátenom legislatívnom konaní. Zmeny majú priniesť prísnejšiu kontrolu osôb, ktorým bolo nariadené ambulantné ochranné liečenie.