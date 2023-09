Top videá od mReportérov: Jedno z najväčších sídlisk v strednej Európe, vysoká hladina Dunaja, ale aj ikona Londýna

Sídlisko, ktoré patrí k najväčším v strednej Európe, zvýšená hladina Dunaja v Bratislave, ale aj Tower Bridge. To sú najlepšie videá, ktoré poslali naši mReportéri denníku Pravda.

Pozrite si zábery, ktoré zachytili naši čitatelia a staňte sa aj vy mReportérom.

Južná časť Petržalky sa nachádza na južnom brehu Dunaja a je známa svojimi výškovými panelovými budovami. Je to obľúbená lokalita pre svoju blízkosť k centru mesta a pekné výhľady na hrad a okolie. Patrí medzi najväčšie sídliská strednej Európy. V Petržalke podľa údajov matriky žije aktuálne 122 391 ľudí.

Južná časť Petržalky Video Krásne zábery z dronu. / Zdroj: mReportér: Levičanin Antonije

Po silných dažďoch vo Švajčiarsku a Rakúsku, ale aj na Slovensku, výrazne stúpla hladina Dunaja. V stredu (30. augusta) bol na Dunaji v Bratislave na krátky čas dokonca dosiahnutý 1. stupeň povodňovej aktivity na základe údajov od Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu. Výška hladiny dosahovala v stredu pred poludním šesť a pol metra. Na vode plávali aj veľké kusy konárov. Hladina vody, našťastie, nikoho neohrozovala.

Vysoká hladina Dunaja v Bratislave Video Výrazne stúpla hladina Dunaja. / Zdroj: mReportér: Samuel Kendra

Tower Bridge je londýnskou ikonou, ktorá okúzľuje svojou eleganciou a históriou. Jeho dve výrazné veže týčiace sa nad riekou Temža, vytvárajú obraz, ktorý obdivujú milióny turistov z celého sveta. Rozvíjajúci sa most ponúka nádherné výhľady na panorámu mesta. Každý krok po jeho chodníkoch je krok do minulosti a prítomnosti spájajúci históriu s modernitou. Tower Bridge, to je spojenie techniky a estetiky, ktoré ohromuje návštevníkov z celého sveta.

Londýnsky Tower Bridge Video Most, ktorý patrí k ikonickým bodom mesta. / Zdroj: mReportér: Martin Kokavec