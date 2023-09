Skoro 80 % Slovákov je proti prípadnému návrhu vystúpiť z EÚ

Až 79,5 percenta, a teda osem z desiatich respondentov je názoru, že budúca vláda by nemala navrhnúť vystúpenie Slovenska z EÚ, pričom 63,6 percenta opýtaných si myslí, že by to vláda nemala urobiť určite a 15,9 percenta uviedlo, že by to vláda asi nemala spraviť.

Len 16 percent občanov Slovenska si myslí, že by budúca vláda mala navrhnúť vystúpenie SR z EÚ. Z toho deväť percent je názoru, že by to vláda mala spraviť určite a sedem percent si myslí, že by to vláda asi mala urobiť. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ako pre reláciu televízie Joj Volebná encyklopédia Slovenska. Agentúra vykonávala prieskum od 7. do 14. augusta na vzorke tisíc respondentov.

Z prieskumu ďalej vyplynulo, že občania, ktorí si myslia, že by vláda mala navrhnúť vystúpenie z EÚ mierne nadpriemerne ľudia v strednom veku (34–65 rokov), ľudia s najnižším vzdelaním, obyvatelia Trenčianskeho, Banskobystrického a Nitrianskeho kraja a výrazne nadpriemerne voliči strán Republika, SNS a Smer.

