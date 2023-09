Predvolebný duel Ide o pravdu. Uhrík: Chceme brániť deti pred LGBTI agendou. Sulík: Ak sa dodržia dohody, vláda s nami bude fungovať

Milan Uhrík a Richard Sulík v predvolebnom dueli v relácii Petra Bielika Ide o pravdu Video

Ak by Republika dostala ponuku ísť do vlády, chcela byť jedno silové ministerstvo (obrany či vnútra), rezort hospodárstva alebo financií, ministerstvo pôdohospodárstva alebo životného prostredia a z „ideologických“ rezortov buď školstvo alebo kultúru, „aby sme zabránili indoktrinácii detí LGBTI agendou, pretože keď stratíme nasledujúcu mladú generáciu, tak stratíme celú budúcnosť“, uviedol Uhrík. Tvrdí, že na všetky tieto posty majú pripravených odborníkov.

Podľa Sulíka je strana SaS schopná byť pevnou súčasťou koalície, keď sa budú dodržiavať dohody. Tvrdí, že v koalíci, ktorá sa rozpadla, neboli súčasťou vnútornej opozície, tou bol Boris Kollár (Sme rodina). „Kollár chodil po nemocniciach, keď vláda pretláčala reformu nemocníc… to isté robil so súdmi, nehlasoval za vydanie Fica, nehlasoval za zmenu alebo zrušenie paragrafu 363…,“ povedal Sulík. „Keď sa budú dodržiavať pravidlá a dohody, potom to bude fungovať,“ dodal šéf SaS.

V relácii to aj zaiskrilo, keď Sulík uviedol, že si myslel, že „najväčší blbec v politike je Danko, ale vy ste ho dnes o konskú dĺžku dali dole“ alebo hovoril o opiciach v parlamente. Uhrík na jeho slová konštatoval, že „liberáli začínajú byť drzí ako ploštice“.

Čo hovoria na prílev nelegálnych migrantov a ako hodnotia opatrenia, ktoré chce urobiť vláda? Ako hodnotia situáciu v zdravotníctve? Čo treba urobiť, aby sa Slovensko pohlo dopredu? Pozrite si debatu v relácii Ide o pravdu.