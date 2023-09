Chodníková novela vyvolá nespokojnosť, tvrdí analytik. O koľko predraží parkovanie?

Ľudovo nazývaná chodníková novela vstupuje do platnosti už budúci mesiac. Kým doteraz mohli autá parkovať na chodníkoch, ak im do značenie nezakazovalo, od budúceho mesiaca sa to mení. Obce a mestá majú ešte zopár týždňov na to, aby si spravili poriadok v parkovacích miestach a označili ich. Niektoré miesta, kde motoristi zvykli stáť, zaniknú úplne. Dopravný analytik Jozef Drahovský uvádza, že skôr než kolaps, zmena vyvolá nespokojnosť občanov.