Policajtom pri strážení hraníc pomáha 350 vojakov

Nespokojní migranti vo Veľkom Krtíši Video

„Pomáhajú kolegom z Policajného zboru pri zvládaní tranzitu nelegálnych migrantov cez Slovensko," povedal Kralovič, pričom zároveň poďakoval rezortu obrany za spoluprácu.

Podľa návrhu schváleného ešte v stredu 6. septembra vládou by sa vojaci mali podieľať na zabezpečovaní strážených objektov na slovenskom území, a tiež by mali poskytovať logistickú podporu pri preprave osôb, a to v spoločných hliadkach s príslušníkmi Policajného zboru. Na pomoc policajtom by malo byť nasadzovaných do 500 profesionálnych vojakov denne v období do 31. decembra 2023.