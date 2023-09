Pellegrini a Heger sa nezhodujú na riešeniach migračnej krízy

V súvislosti s migračnou krízou treba posilňovať ochranu vonkajších schengenských hraníc, a to najmä v lete, keď je počet migrantov vyšší. Myslí si to šéf mimoparlamentnej strany Demokrati a poslanec Národnej rady (NR) SR Eduard Heger. Predseda mimoparlamentného Hlasu a poslanec parlamentu Peter Pellegrini ako riešenie navrhuje napríklad zaisťovanie nelegálnych migrantov a ochranu slovenských hraníc. Vyplýva to z ich vyjadrení v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

„Srbsko-maďarská hranica je miesto, kadiaľ chcú prechádzať a prechádzajú. Preto je potrebné posilňovať vonkajšiu hranicu práve v týchto exponovaných mesiacoch, a nie len z úrovne SR, ale všetkých členských štátov,“ skonštatoval Heger. Mrzí ho, že sa poslancom parlamentu nepodarilo otvoriť rokovanie o zmenách pri potvrdeniach pre cudzincov. Tie podľa jeho slov spôsobujú problém.

Pellegrini označil nelegálnu migráciu za reálny problém, nie strašenie. Myslí si, že vláda Ľudovíta Ódora nedokáže ochrániť krajinu. „Policajného prezidenta som navrhoval odvolať, pretože nezvláda situáciu. Slovensko nie je pripravené na zvládnutie migračnej krízy, ani polícia pod jeho vedením,“ podotkol. Riešením je podľa neho napríklad zaisťovanie migrantov či zavedenie kontrol na hraničných priechodoch. V súvislosti s potvrdením pre cudzincov poznamenal, že sa má vystavovať len ľuďom, u ktorých je zistená totožnosť legálne a riadne.

Poslanci diskutovali aj o mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR k pediatrom, ktorú sa nepodarilo otvoriť. Pellegrini poukázal na to, že poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase jej otvorenie podporili. Boli podľa jeho slov pripravení o návrhu rokovať, ale nesúhlasili by s navýšením poplatkov na urgentoch a ambulantných pohotovostiach. Aj Heger pripomenul, že poslanci pôsobiaci v mimoparlamentných Demokratoch za otvorenie zahlasovali. Podporili by podľa jeho slov aj navrhované zmeny, ale rovnako nesúhlasia so zvýšením poplatkov.

Diskutujúci načrtli aj otázku vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Slovensko podľa slov Pellegriniho už možnosti svojej vojenskej pomoci vyčerpalo. „Už nič nemá, táto otázka nie je na stole,“ doplnil. Heger označil pokračovanie pomoci Ukrajine za dôležité. „Je to v národnom záujme SR, aby aj Ukrajina bola demokratická a slobodná krajina,“ dodal. Hlas aj Demokrati zároveň vylúčili vzájomnú povolebnú spoluprácu.