Sulík pre Pravdu: Pliagou Slovenska je silný štát, nie LGBTI. Po voľbách si viem predstaviť SaS vo vláde

Na úvod konferencie ste vyhlásili, že pliagou Slovenska je silný štát. Tým ste rozšírili zoznam, ktorý rozbehol Milan Majerský (KDH). Čo je podľa vás väčšou pliagou pre Slovensko, silný štát alebo korupcia?

Silný štát. Lebo to je socializmus, to sú vyššie dane, to je viac úradníkov. Silný štát je aj viac montovanie sa ľudom do života. Takže jednoznačne silný štát je veľká pliaga a samozrejme ani homosexuáli, ani LGBTI agenda žiadna pliaga nie je. Pochopil to aj pán Majerský, veď nakoniec zobral tie svoje slová späť.

A čo tá korupcia? Zatiaľ strana veľmi podrobne nehovorila o tom, ako chce alebo bude bojovať s korupciou.

Máme veľa protikorupčných opatrení, ale my sme sa zamerali na ekonomický rast. To je dôležite, to potrebujeme. Proti korupcii sa dá bojovať tak, že jednoducho nekradnete. SaS nemá žiadne korupčné kauzy za 14 rokov, čo sme na politickom trhu.

A jedno opatrenie, ktoré znižuje korupciu, vám poviem. To je nárokovateľnosť pri eurofondoch. Keď každý starosta vie, že ak splní podmienky, to stojí toľko a toľko, peniaze dostane. A už nemusí niekam chodiť s obálkami alebo demižónom vína.

Hovorí sa, že odbornosť voľby nevyhráva, ale vyhráva ich strach. SaS má tri týždne pred voľbami preferencie pod sedem percent a vo svojom programe hovoríte o ekonomickom raste. Naznačuje to, že vám tieto preferencie vyhovujú a preto nejdete ľudí strašiť?

Boli by sme radšej, keby tých preferencií bolo viac, ale nechceme ich získať takýmto lacným spôsobom, že budeme ľudí strašiť. To, čo krajina potrebuje, sú riešenia, aby rástla ekonomika. Keď bude rásť ekonomika, budú rásť aj mzdy. Očakávame, že na konci budúceho volebného obdobia bude priemerná mzda vyššia o 400 eur, stúpne z 1 400 na vyše 1 800 eur. Z tohto sa ľudia najedia, tieto riešenia prinášame. Nejaké strašenia, polarizácia, alebo nenávistné prejavy a hľadanie nepriateľa, to prenecháme iným.

Počas konferencie ste predstavili aj Tomáša Szalaya ako nominanta strany na ministra zdravotníctva, čo naznačuje, že sa vidíte už aj v budúcej vláde. Ak by ste sa dostali do vlády v rámci novej vládnej koalície, ešte na aké rezorty by si SaS nárokovala?

Budeme mať záujem o tie rezorty, kde sme boli už doteraz. Lebo keď sa dostanete na nový rezort, tak polroka ten rezort spoznávate. A preto si myslím, že je dosť dôležité prísť do prostredia, kde môžete ihneď začať pracovať. Takže rezorty, ktoré sme predtým mali, budú predmetom nášho záujmu. Ale o tomto rozhodujú koaličné rokovania. Lebo keď si každá strana povie my chceme toto a toto, tak môže sa kľudne stať, že sa nedohodnú, a je po vláde skôr, ako začala. Preto sa do 30. septembra budeme snažiť o čím lepši volebný výsledok, máme to dobre rozohrané. To sú naše piate voľby, sme stabilizovaní na šesť a viac percentách, a žiaden volič nemusí mať strach, že jeho hlas prepadne. A máme ešte tri týždne na to, aby sme oslovovali ľudí.

Čo sa týka tých možných koaličných rokovaní, s kým si viete predstaviť spoluprácu a aká by bola pre SaS ideálna koalícia?

Máme prirodzeného partnera, to je strana Progresívne Slovensko, ale viem si predstaviť spoluprácu aj napríklad s KDH. Uvidíme, aké strany sa tam dostanú a hlavne koľko bude mať ktorá strana mandátov, koľko my budeme mať mandátov. No a potom začneme rozmýšľať o tom, čo si vieme predstaviť.

Ak by sa SaS náhodou nedostala do parlamentu, budete to považovať za neúspech? Respektíve, aká to bude pre vás vizitka?

Bude to obrovský neúspech, bude to najmä neúspech predsedu strany, čiže môj. Samozrejme, potom z toho treba vyvodiť následky. Nebudem ale o tom teraz detailnejšie hovoriť, lebo my ideme spraviť všetko, aby sme sa do parlamentu dostali. Myslím si, že my tam sme, to je isté, ale chceme čo najlepší výsledok.