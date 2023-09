Kauza pokračuje. Kollár zverejnil zvukový záznam rozhovoru s Ferusovou. Má ísť o dôkaz, že klamala

Influencerka Ferusová pred pár dňami zverejnila video, v ktorom tvrdí, že ju Boris Kollár donútil ísť dvakrát na interrupciu po tom, ako s ním otehotnela. Údajne k tomu došlo v rokoch 2021 a 2022. Následne si vraj chcela siahnuť na život a skočiť z mosta. V tom čase mala 21 rokov. V profesionálne zostrihanom a pripravenom videu vystupuje aj jej otec Ľuboš Ferus, ktorý je považovaný za niekdajšieho bossa nitrianskeho podsvetia. Ešte predtým, koncom minulého týždňa, rozposlala anonymné video na USB kľúči niektorým médiám aj poslancom parlamentu.

Video, v ktorom Ferusová obvinila Borisa Kollára. Video Zdroj: TV Pravda, Youtube/Pimpinocka

Boris Kollár vzťah s Ferusovou nepopiera, no tieto obvinenia označil za antikampaň organizovanej skupiny pred parlamentnými voľbami, ktorú podľa neho riadi Zoroslav Kollár. Avizoval, že podal aj trestné oznámenie.

Nahrávka, ktorú Boris Kollár zverejnil v piatok na sociálnej sieti, má zachytávať rozhovor medzi ním a Ferusovou. Tá v nej hovorí, že podnikateľ Zoroslav Kollár ju kontaktoval a ponúkol jej za kompromitujúce informácie na predsedu parlamentu 40 000 eur. Ako vysvetlila, dôvodom má byť jeho snaha dostať ho preč z politiky. Zvuková nahrávka mala vzniknúť v máji tohto roka.

Na otázku, prečo by ho chcel odstaviť z politiky, Fresuová odpovedá, že preto, lebo on ho dal zavrieť. „Ale šak on sedel v base skôr… jeho naháňali ešte skôr ako, som ja vôbec dostal SIS,“ ohradil sa v tajnej nahrávke líder Sme rodina a pripomína, že vtedy ani nebol vo vláde. Poprel, že by mal s jeho trestným stíhaním niečo spoločné.

Zoroslava Kollára zadržali koncom októbra 2020 v kauze Víchrica. Nakoniec ho odsúdili za dva korupčné skutky, no vyviazol len s peňažným trestom 70-tisíc eur, keďže uzavrel dohodu o vine a treste. Priznal sa, že v roku 2020 dal úplatok vtedajšiemu riaditeľovi Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovítovi Makóovi za to, aby ho už Slovenská informačná služba neodpočúvala a nesledovala.

„On chce, aby som sa ním vyspala, že trojka ja, Kristína a on. A ja som povedala, že s ním nechcem mať žiadnu trojku ani nič podobné s ním. On, že teda nech mu pomôžem a že mi dá za to 40-tisíc eur dopredu,“ pokračuje Ferusová. Na otázku, či mu má pomôcť Borisa Kollára skompromitovať, odpovedá, že áno. "Ako mafiánova dcéra to mám dať do novín, že som bola s tebou tehotná,“ opisuje.

Ferusová ďalej tvrdí, že na kompromitovanie predsedu Sme rodina prehováral Zoroslav Kollár viaceré jeho bývalé milenky, ktoré mal tiež poslať na umelé prerušenie tehotenstva. „Ale ja som žiadne neposielal na potrat. Všetky baby, ktoré boli tehotné so mnou, majú deti,“ odpovedá Boris Kollár. Ferusová vysvetlila, že týmto spôsobom ho Zoroslav Kollár chce zničiť. "Aha, že asi naša strana je proti potratom a ja posielam baby na potrat, aha, takto to chceli, áno?“, spýtal sa Kollár. Ferusová odpovedala, že áno. Opäť zdôraznila, že jej advokát ponúkol 40-tisíc a ona ich odmietla. „Iba chcem, aby si vedel, že po tebe idú,“ povedala.