Vysoké školy ich prijali, úrady ich však nevpustia. Študentov z Ruska zastavila vízová bariéra

Želanie študovať na Slovensku je v prípade 24-ročného Iľju z ruského Saratova obrovské: po presťahovaní sa do Bratislavy túži vyše troch rokov. Najskôr mu v tom bránila pandémia koronavírusu, ktorá takmer zastavila udeľovanie schengenských víz občanom Ruskej federácie. Keď svet pandémiu prekonal, prišiel ďalší úder. Vlani Moskva rozpútala brutálnu vojnu na Ukrajine, čím ublížila aj vlastným občanom. Najmä v možnosti z krajiny vycestovať.

Medzinárodné sankcie sú zamerané na to, aby Putinovmu režimu čo najviac sťažili vedenie vojny a výrobu nových smrtiacich zbraní. Realita však vyzerá tak, že ich uplatnenie zatiaľ viac škodí bežným Rusom než Putinovej armáde. Niektoré krajiny Európskej únie totiž po vypuknutí vojny z bezpečnostných dôvodov zatvorili svoje hranice pre ruských občanov. Medzi prvými tento krok spravili pobaltské štáty či susedné Česko.

„Slovensko bolo k Rusom celkom otvorené, univerzity nemali žiaden problém s tým, odkiaľ som. Skúšky a prijímacie konanie boli absolútne bežné. Náročné bolo len zorganizovať súdny preklad ruských dokladov do slovenčiny, keďže žiaden súdny prekladateľ do slovenského jazyka v Rusku nie je,” spomína v rozhovore pre Pravdu Iľja. Trpezlivosť a zvýšené náklady na kuriérske cezhraničné zásielky pomohli túto prekážku prekonať. Na ďalšiu však narazil, keď navštívil slovenskú ambasádu v Moskve.

Slepá ulička

Iľjovi sa podarilo úspešne prejsť prijímacím konaním na magisterský program Univerzity Komenského v Bratislave. Do školy má nastúpiť v polovici septembra, no veľvyslanectvo Slovenskej republiky mu poslalo jasný odkaz: tento rok sa to nestane. Predtým ako prídu do Bratislavy, totiž mladí Rusi musia získať schengenské víza. V prípade študentov treba žiadať o národné vízum, ktoré umožňuje zostať v krajine dlhšie ako tri mesiace. S ním potom môžu na Slovensku žiadať o povolenie na pobyt a legálne v krajine bývať.

Foto: Unsplash ruský pas Cestovný pas občana Ruskej federácie. Ilustračný obrázok

„Podať žiadosť o udelenie národného víza je možné iba na ambasáde v Moskve, najprv si treba vopred objednať termín. Aj tak to bola náročná úloha, keďže dopyt po vízach je obrovský a počet termínov je veľmi obmedzený. V lete sa situácia zásadne zhoršila,” rozpráva študent.

Po vzájomnom vyhostení diplomatov medzi Slovenskom a Ruskom na ambasáde v Moskve a konzuláte v Petrohrade zostal minimálny počet pracovníkov, zoznam ich úloh sa však nezmenšil. Aby stíhali spĺňať tie najdôležitejšie, obmedzili prácu súvisiacu s vízami. Zúžili totiž okruh ľudí, od ktorých budú žiadosti o národné víza prijímať. Od septembra platí, že doklady prijímajú od žiadateľov, ktorých príchod do krajiny zodpovedá záujmom Slovenska. Udeľovať termíny ostatným prestali ešte v lete, opisuje vývoj Iľja.

Okruh „záujmov Slovenska” je stanovený nariadením vlády a podľa neho sa o národné víza môžu uchádzať predstavitelia určitých profesií, ktorých je v krajine nedostatok. „V iných prípadoch sa termíny udeľujú len vtedy, ak zostanú nejaké voľné. Na ambasáde spochybňujú, že budú a v telefonátoch priamo hovoria, že do konca roka ani vízum, ani termín pre podanie žiadosti pravdepodobne neodstanem,” rozhorčene sumarizuje Iľja.

Podobnému problému čelia ďalšie desiatky Rusov, ktorí v septembri majú zasadnúť do univerzitných lavíc po celom Slovensku. „Dostávame sa do slepej uličky. Prísť bez víz nemôžem, bez nich sa nedá ani požiadať o pobyt. Dostať víza ale tiež nemôžem, treba čakať. Kým budem čakať, vyprší termín na zápis do štúdia a o miesto na univerzite prídem. Teda budem musieť celým procesom prechádzať nanovo,” popisuje paradox Iľja.

Okolo stovky ľudí sa v Rusku spojilo do četovej skupiny na Telegrame, kde sa spoločne snažia nájsť riešenie. Zatiaľ je výsledkom otvorený list, ktorý chcú poslať slovenským vládnym orgánom. V ňom odkazujú na medzinárodné záväzky štátu tykajúce sa práva na slobodný prístup k vzdelávaniu. „Načo sú dvere slovenských univerzít otvorené pre ruských študentov, keď oni sa tam nemôžu dostať?” čuduje sa Iľja.

Miesta neprepadnú

Slovenské vysoké školy síce o situácii vedia, za veľký problém to však zatiaľ nepovažujú. Zápisy na štúdium sa lez rozbiehajú, odkazuje Univerzita Komenského (UK) v Bratislave, na ktorú mal by nastúpiť Iľja. „Prijatý uchádzač sa stáva študentom univerzity až po zápise na štúdium. V prípade, že sa na zápis nemôže zo závažných dôvodov dostaviť, môže ho prísť zapísať poverená osoba s úradne overeným splnomocnením,” uviedla vysoká škola k otázkam Pravdy, či evidujú problémy s nástupom zahraničných študentov do kurzov.

Na štúdium na Slovenskej technickej univerzite (STU) sa úspešne zapísalo 176 uchádzačov z Ruska a 36 uchádzačov z Bieloruska. „Informáciu o problémoch s vízami sme dostali až v ostatných dňoch od prijatej uchádzačky z Ruskej federácie, ktorá v tejto veci kontaktovala priamo rektorát STU. Prijatí uchádzači sa na základe ich súhlasu zapísali na štúdium elektronicky bez fyzickej prítomnosti,” informovalo komunikačné oddelenie STU.

Foto: FAD STU Fakulta architektúry a dizajnu STU Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave.

Výučba však je prezenčná, upozornila ďalej univerzita, preto je nevyhnutné, aby študenti pricestovali na Slovensko a zúčastňovali sa na nej. „Každý predmet má vlastné podmienky pre úspešné ukončenie. Ak medzi ne patrí aj účasť na výučbovom procese a študent ju nesplní, z daného predmetu neuspeje,” pripomína vysoká škola.

Na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE) sa tiež ozvali študenti, ktorí sa dostali do problémov s vízami. Vysokú školu o tom informovali v júni a požiadali o pomoc. „Vedenie TUKE sa obrátilo listom na pána generálneho konzula Slovenskej republiky v St. Petersburgu s prosbou o schválenie víz 10 ruským študentom, ktorí prejavili záujem o štúdium v študijných programoch, akreditovaných na našej univerzite, aby podporil snahu študentov. Uvedená agenda je stále v riešení, ktoré je ale mimo akademickej inštitúcie,” uviedli na otázky nášho denníka.

Všetky univerzity sa vo svojich vyjadreniach zhodujú, že nemôžu zasahovať do procesu udeľovania víz. Aj keby ich však Ruskí študenti nezískali, miesta vo vyučovacích kurzoch neprepadnú. „V prípade, že sa študent nezapíše na štúdium, nestáva sa našim študentom a žiadne iné procesy sa nevykonávajú. Taký študent súčasne neblokuje žiadne miesto inému uchádzačovi o štúdium,” vysvetľuje TUKE.

Do situácie nevie zasiahnuť ani ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Vízovú agendu totiž má na starosti rezort zahraničných vecí a zápis na štúdium si zabezpečujú samotné vysoké školy, odkázalo tlačové oddelenie ministerstva. Úrad cudzineckej polície v reakcii zdôraznil, že udeľovanie pobytov pre ruských občanov nie je nijako odlišné od udeľovania pobytov štátnym príslušníkom iných krajín. „Čo sa týka nemožnosti získať národné vízum, je potrebné osloviť ministerstvo zahraničných vecí (MZV), ktoré je kompetentné na zodpovedanie týchto otázok,” uviedla pre Pravdu polícia.

Nemajú kapacity

Rezort diplomacie priznáva, že problém s udelením národných víz existuje. A to nielen v Moskve. „Dopyt po národných vízach vydávaných Slovenskou republikou je v súčasnosti obrovský a vo všeobecnosti prevyšuje kapacity zastupiteľských úradov, pričom nejde iba o žiadateľov v Ruskej federácii,” reagoval komunikačný odbor rezortu. Ďalej zároveň uznáva, že v Rusku situácia patrí k tým najhorším a čakacie lehoty sú dlhšie. Dôvodom má byť vzájomné vyhostenie diplomatov, ktoré krajiny uskutočnili v roku 2021.

„Situácia s nedostatkom termínov bola vyvolaná nedostatočnými kapacitami veľvyslanectva a generálneho konzulátu v dôsledku rozhodnutia ruských orgánov o vyhostení zamestnancov zastupiteľského úradu SR, čo sa dotklo aj konzulárnych pracovníkov,” vysvetľuje ministerstvo zahraničných vecí.

Okrem toho nápor žiadateľov v Moskve a v Petrohrade neúmerne narástol aj v pre rozhodnutia viacerých európskych štátov neudeľovať ruským občanom víza, argumentuje rezort. „Vzhľadom na danú situáciu nie je v možnostiach zastupiteľských úradov zabezpečiť prijatie všetkých žiadostí v termíne, ktorý by každému žiadateľovi vyhovoval,” tvrdí rezort. Dopĺňa tiež, že situáciu komplikujú aj samotné vysoké školy, ktoré občas na štúdium prijímajú takmer všetkých uchádzačov, a to aj bez overenia jazykových znalostí či bez prijímacích pohovorov.

„Napríklad jedna fakulta slovenskej univerzity poslala zoznam 59 občanov Ruskej federácie, z ktorých všetci boli prijatí na štúdium bez prijímacích pohovorov,” uviedlo príklad tlačové oddelenie rezortu. O akú univerzitu ide, nepriblížili.

Radia počkať

V skratke znie odporúčanie ministerstva zahraničných vecí pre ruských študentov tak, že buď treba počkať na zníženie dopytu po národných vízach, alebo podať žiadosť o udelenie pobytu priamo na zastupiteľskom úrade. Iľja sa nad touto odpoveďou len s rozhorčením usmieva. „Je to dobrý nápad, len nerealizovateľný. O to sa pokúša každý, kto nedostal termín pre vízum. Odpoveď znie takisto, že všetky termíny sú obsadené a treba čakať, možno aj ešte dlhší čas,” tvrdí študent.

MZV na to reaguje, že cudzinci môžu požiadať o výnimku a obrátiť sa na ambasádu v inej krajine. Za štandardných podmienok zákon umožňuje žiadať o víza len v tej krajine, príslušníkom ktorej je žiadateľ. Situácia, do ktorej sa dostali ruskí študenti, ale údajne štandardná nie je. „Výnimka sa udeľuje pre konkrétny úrad, teda ak by sa žiadateľ rozhodol, že chce žiadosť o pobyt podať na inom zastupiteľskom úrade SR ako v Moskve, odporúčame si najprv preveriť dostupnosť termínov a následne kontaktovať rezort diplomacie so žiadosťou o výnimku,” odporúča rezort.

Pokusy obrátiť sa na veľvyslanectvá v Kazachstane či v Arménsku Iľja už má za sebou, oba sú neúspešné. Priznáva však, že o výnimku nežiadal. „Tieto informácie beriem na vedomie, avšak zatiaľ pôjdem spoľahlivejšou, aj keď drahšou cestou. Vybavím si turistické vízum na 90 dní a budem sa snažiť vyriešiť problém priamo v Bratislave. Dúfam, že aspoň v októbri sa na Slovensko dostanem,” povedal svoj plán. Je si vedomý, že s turistickým vízom podľa zákona nemôže požiadať o pobyt. Verí ale, že zohnať termín na slovenských ambasádach v susedných európskych krajinách bude o čosi jednoduchšie.