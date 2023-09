Smer navrhuje krízu s pediatrami vyriešiť zvyšovaním platov, OĽANO nechce zvyšovať poplatky. Lekári sú sklamaní

Parlament mal na mimoriadnej schôdzi prerokovať návrh vlády na skrátenie fungovania ambulantných pohotovostí z 22.00 h na 20.00 h a zvýšenie poplatkov za ich neodôvodnené návštevy. Zlepšiť by sa malo i platové ohodnotenie slúžiacich lekárov. Na opatreniach sa zhodli zástupcovia ambulancií aj nemocníc. Vláda chcela návrh riešiť v skrátenom legislatívnom konaní, aby tento návrh bolo možné prerokovať v rozumnom čase.

Túto víziu sa ale nepodarilo naplniť, ani vo štvrtok ani v piatok sa nenašiel potrebný počet poslancov pre otvorenie schôdze k problémom pediatrov. Mimoriadnu schôdzu k téme sa tak otvoriť nepodarilo. V piatok ráno podporilo otvorenie rokovania 61 poslancov, potrebných ich ale bolo aspoň 76.

Strany majú vlastne nápady

Za otvorenie schôdze v piatok hlasovali poslanci strán Hlas, Sme rodina, Demokrati a časť poslancov OĽaNO. Zvyšok zákonodarcov sa v rokovacej sále neprezentoval. Strana SaS po neotvorení rokovaní vysvetľovala, že komplexné riešenie problému má schváliť nový parlament po voľbách. „Namiesto systémových riešení sme svedkami absolútneho chaosu a predvádzania sa v populizme. Navyše účinnosť zákona je až od januára 2024 a aj preto sme premiéra Ódora žiadali, aby tento návrh prerokoval až nový parlament,” uviedla poslankyňa Jana Bittó Cigániková.

Aj keď poslanci nechceli o návrhu vlády rokovať na pôde parlamentu, rozoberali ho vo víkendových diskusných reláciách. Predseda hnutia Republika Milan Uhrík v relácii RTVS O 5 minút 12 vysvetlil, že strana nepodporila otvorenie mimoriadnej schôdze, pretože išlo podľa nej o hasenie situácie nedomysleným spôsobom. Nesúhlasili napríklad s návrhom zvýšenia poplatkov na urgentoch a ambulantných pohotovostiach. Riešením krízy je podľa Uhríka napríklad rozšírenie zdravotníckeho vzdelávania. „Treba sa dohodnúť so staršími lekármi, aby tu ešte pár rokov vydržali a treba rýchlo nahnať mladých lekárov na školy,” doplnil.

Člen predsedníctva Smer Robert Kaliňák po diskusii v relácii TA3 V politike uviedol, že krízová situácia na detských pohotovostiach sa dá vyriešiť zvyšovaním platov lekárom. „Vždy sme sa snažili, aby lekári boli práve tí, ktorí boli nadštandardne zaplatení, vrátane stredného zdravotníckeho personálu a je to predo všetkým o financiách,” uviedol. Ďalej doplnil, že návrh úradníckej vlády podľa neho krízu nevyrieši a prinesie len zníženie dostupnosti zdravotníckej starostlivosti.

Predseda KDH Milan Majerský označil návrh vlády Ľudovíta Ódora za krátkodobé opatrenie, zdravotníctvo podľa neho však potrebuje dlhodobé riešenie. „Určite táto úradnícka vláda nedokáže vyprodukovať nejaké významne kroky. My v KDH máme návrh, ktorý by riešil v rámci rezidenčného programu pre začínajúcich medikov už to, aby sa sústredili na pediatrickú disciplínu alebo oblasť, aby sa mal postarať o malé deti,” uviedol politik.

Predseda OĽANO Igor Matovič síce súhlasil, že problém s pediatrami treba riešiť akútne, návrh vlády ale skritizoval. Podľa neho totiž treba viac peňazí pre lekárov na ambulantných pohotovostiach, ako aj navýšenie počtu medikov na fakultách. Odmietol však podporiť zvýšenie poplatkov na urgentoch a pohotovostiach.

Bude krízové rokovanie

Ódor ako aj minister zdravotníctva Michal Palkovič zo správania sa poslancov zostali sklamaní. Podľa predsedu vlády zákonodarcovia občanom vyslali jasný signál. „ Vážení pediatri, kašleme na vás, neotravujte tu, sme vo volebnej kampani,” zhodnotil.

„Mrzí ma, že časť poslancov nepochopila, v akej kritickej situácií sa nachádza pediatria,“ povedal minister zdravotníctva Palkovič, ktorý návrh predkladal. V najbližších dňoch plánuje zvolať krízové stretnutie so všetkými zainteresovanými stranami, aby hľadali rýchle riešenia. Priestor, aby sa pokúsili zmeny presadiť ešte raz cez tento parlament, už nevidí. Podľa ministra sa ale možno naskytne priestor po voľbách a zmeny by preložili na rokovanie nového parlamentu.

Pediatri sú z diania v Národnej rade takisto rozhorčení. Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti opätovne vyzvala politikov, aby prevzali zodpovednosť a pridali sa k záchrane „potápajúcej sa lode”.

„Politici tejto krajiny nechali pediatrov, aby sa zariadili. Budeme nútení pripraviť také opatrenia, ktoré nám umožnia zabezpečiť aspoň základné a neodkladné fungovanie zdravotnej starostlivosti o deti,” uviedli pediatri.

Varujú, že v miestach, kde je situácia neúnosná, nebude možné poskytovať zdravotnú starostlivosť v takom rozsahu ako doteraz. „Kolegyne a kolegovia prispôsobia svoju činnosť svojim možnostiam a nebudú viac robiť na úkor svojho fyzického či psychického zdravia,” dodala spoločnosť.