Plesne, šváby, zatekanie. Študenti odchádzajú aj kvôli internátom, opravujú ich pomaly

„Obhliadajúci kontrolóri narazili na plesne, zatekanie, poškodené podlahy. Niektoré priestory neboli niekoľko rokov vymaľované a nábytok či obklady v kúpeľniach neboli dlhé roky menené,“ uviedol o stave slovenských internátov Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) Slovenskej republiky.

Pre študentov, ktorí sa presťahujú za vzdelaním, sa internát stáva viac než len miestom na prespanie. Kontrolóri upozornili, že dôležitým faktorom pri rozhodovaní, na ktorú vysokú školu zaslať prihlášku, je popri kvalite výučby práve úroveň študentského života. Rozdiely a zaostávanie slovenských vysokých škôl v podmienkach, ktoré renomované univerzity a vysoké školy v Európskej únii poskytujú študentom, si všímajú aj maturanti.

„Študovať do zahraničia odchádzajú spravidla najúspešnejší maturanti. Zostať študovať na Slovensku by zvažovalo viac študentov, ak by školy poskytovali výučbu v cudzom jazyku, zvýšil by sa komfort na školách a zlepšili by sa ubytovacie možnosti,“ skonštatoval úrad. Na neustále vyšší odliv študentov, ktorý súvisí aj so stavom internátov, NKÚ upozorňoval už v kontrole z roku 2017.

Kontrolná autorita sa opiera tento raz aj o dáta z júnového prieskumu agentúry Ipsos medzi študentmi vo veku 17 až 19 rokov. Sklamanie medzi skúmanou vzorkou vyvolávali aj ubytovacie zariadenia a skostnatenosť učebných osnov.

Šváby hláste hospodárke

Ubytovanie nie je všade ideálne ani v susednom Česku. Do redakcie nám napísal 19-ročný čitateľ Richard. Len nedávno sa presťahoval na internát, v septembri začína študovať na Fakulte informačných technológií Českého vysokého učení technického v Prahe. Ako prvákovi mu pridelili izbu na internátnom bloku 7 v Strahove vedľa Veľkého strahovského štadióna.

O ubytovanie sa delí so spolubývajúcim. V izbe s modrými stenami, ktorých maľovka sa na viacerých miestach olupuje, nemajú ani chladničku. „Je tam jedna skriňa, kde nie sú poličky a tak desať ton prachu ako keby tam roky nikto nebýval. V posteli s úložným priestorom je natrhaná lepenka a neporiadok. Stolíky zažili azda ešte totalitu a chodba pripomína studenú nemocnicu,“ opísal nevábny interiér.

Foto: Archív R. O. Izba na internáte na pražskom Strahove Izba na internáte na pražskom Strahove.

O sociálne zariadenia sa delí s celým poschodím. „Je tam šesť spŕch a šesť toaliet. Sú to spojené internáty, kde žijú dievčatá aj chlapci. Počas hygieny nemáte žiadne súkromie,“ uviedol o žalostnom stave v pražskom študentskom domove. „Cena izby je 115 českých korún na noc a každé tri mesiace dostaneme vyúčtovanie za elektrinu. Jedinou výhodou je, že máme router na izbe a priamy spoj do školy,“ pokračoval.

„Navyše, po celom bloku sú rozvešané letáky s tým, že ak by sa vyskytli šváby, tak to máme nahlásiť hospodárke,“ dodal pre Pravdu Richard. Obľúbená je medzi študentmi aj koláž fotografií zo staršieho článku českých Lidoviek, ktorá porovnáva zariadenie na strahovských internátoch a vo Väzobnej väznici Praha Pankrác.

Prioritu majú atómovky, nie študenti

Predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) Zuzana Hozlárová súhlasí s tým, že vysokoškolské internáty na Slovensku dlhodobo zaostávajú za západnými krajinami. Napriek tomu sa niektorým vysokým školám na Slovensku podarilo študentské domovy zrekonštruovať. Balík peňazí, ktorý ešte v roku 2018 vyčlenila na modernizáciu internátov vláda Petra Pellegriniho však boli podľa nej len finančnou injekciou, ktorá na hasenie havarijných stavov nepostačuje.

„Tieto financie boli vyčlenené aj za pomoci Študentskej rady vysokých škôl, za čo sme radi, avšak pri stave niektorých budov, kde nestačí zatepliť alebo vymeniť plastové okná, je táto suma nepostačujúca,“ uviedla pre Pravdu.

Neakceptovateľný stav internátov komunikuje ŠRVŠ už dlhodobo. Niektorí politici podľa Hozlárovej nevedia prijať fakt, že situáciu so stavom internátov treba riešiť akútne. „Štátne financie sú míňané na „atómovky“ a iné výmysly, no študenti a študentky stále nie sú pre vládu prioritou,“ kritizovala. Debaty o tom, ako zlepšiť podmienky štúdia na Slovensku, budú zbytočné, ak nedôjde k výraznej zmene vo financovaní vysokého školstva. Bez peňazí bude veľmi ťažké robiť reformy, podotkla.

Ktorý z internátov je na tom podľa vás najlepšie? Internáty UK v Mlynskej doline Internáty STU v Bratislave Internáty SPU v Nitre Internáty UMB v Banskej Bystrici Internáty Prešovskej univerzity Internáty Technickej univerzity v Košiciach Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Internáty Technickej univerzity v Košiciach 22,2% Internáty SPU v Nitre 22,2% Internáty STU v Bratislave 22,2% Internáty Prešovskej univerzity 11,1% Internáty UMB v Banskej Bystrici 11,1% Internáty UK v Mlynskej doline 11,1%

Pomalé opravy internátov

NKÚ vyčíslil, že najväčší počet nezrekonštruovaných izieb mala z kontrolovaných internátov Technická univerzita v Košiciach, až 73 %. Nasledovala Ekonomická univerzita v Bratislave so 696 nezrekonštru­ovanými izbami.

Hoci peniaze na obnovu internátov majú školy už viac rokov, obnova prebieha pomaly. Školám sa od vyčlenenia financií podarilo zmodernizovať viac ako 3600 izieb a čiastočnou rekonštrukciou prešlo 3700 izieb. V pôvodnom stave zostala ešte asi tretina. Čo brzdí rekonštrukcie? K omeškaniu došlo predovšetkým pre infláciu a pandémiu no aj pre to, že si vysoké školy nemôžu dovoliť úplne uzavrieť niektorý blok internátov. Obmedzilo by im to totiž kapacity.

Najviac študentských izieb – 1808 – sa podarilo zrekonštruovať Slovenskej technickej univerzite (STU). Škola s rekonštrukciami ešte neskončila. Aktuálne najviac na opravy čerpá z vlastných zdrojov. Investície do renovácií podľa hovorcu univerzity Juraja Rybanského vidieť. „Vďaka pokračujúcim rekonštrukciám sa na internátoch STU jednoznačne zvyšuje štandard ubytovania, zrekonštruované izby poskytujú úroveň komfortu porovnateľnú so zahraničím,“ zhodnotil pre Pravdu.

Peniaze, ktoré sa na rekonštrukciu ušli jednotlivým školám, síce pomohli, no nepostačujú na vyrovnanie investičného dlhu, ktorý majú školy na internátoch. „Rekonštrukcie v ostatných rokoch v podmienkach STU pribrzdila okrem chýbajúcich zdrojov od štátu najmä pandémia covidu a zdražovanie stavebných materiálov a prác,“ opísal Rybanský. Ak by štát uvoľnil na opravy viac peňazí, modernizovať by mohli rýchlejšie a v dohľadnom čase aj s opravami skončiť.

Koncom februára začala STU prerábať blok B2 študentského domova Mladosť v Mlynskej doline. Práce majú dokončiť ku koncu septembra 2023. „V bloku B2 budú kompletne zrekonštruované všetky priestory pre cca 120 študentov. Celkový rozsah vykonávaných prác je 1 700 000 eur,“ opísal hovorca. V máji tohto roka začali opravovať aj internát Dobrovičova, kde sa skončila 6. etapa rekonštrukcie i­zieb.

„V nových priestoroch bude ubytovaných približne 50 študentov, ktorým boli vybudované sociálne zariadenia priamo v priestoroch izieb. Celkový rozsah vykonávaných prác je 409 000 eur. Obe spomínané rekonštrukcie sú financované z vlastných zdrojov STU,“ pokračoval. Uchádzať sa chcú aj o financie od štátu vo výške 9,9 milióna eur na komplexnú modernizáciu blokov B1, B5 až B8 na Mladosti.

Študentka: Veľké zmeny som nepocítila

Denníku Pravda sa ozvala aj štvrtáčka Stavebnej fakulty STU Dominika, ktorá žije v Študentskom domove Jura Hronca v Bratislave, ľudovo nazývanom „Bernolák“. Novšiu izbu s kúpeľňou a toaletou jej pridelili už štvrtý rok za vynikajúci študijný prospech. Mesačne platí za ubytovanie 100 eur, z toho sedem eur za internet. Okrem toho od vlaňajška hradí na začiatku školského roka 100-eurovú kauciu. „Platila som ju aj tento školský rok, hoci tú z minulého roka mi ešte nevrátili,“ opísala podmienky.

Veľké zmeny za tri roky na internáte nepocítila. Nepohodlie zažívala aj počas neznesiteľných letných horúčav, na izbe jej chýbajú funkčné žalúzie. Celkovo by prijala viac pro-študentských investícií, vrátane možností používať vlastné spotrebiče, ako napríklad toastovač alebo možnosť zútulniť si izbu hoc len zrkadlom pripevneným na stene. „Hoci by sme si chceli na internáte vytvoriť aspoň dočasný domov, nemôžeme,“ nešetrila kritikou.

Kapacitný problém nastal podľa Dominiky po tom, ako časť ubytovacích jednotiek pridelili ukrajinským študentom. Mnohým jej spolužiakom sa preto ubytovanie neušlo.

Problém s hygienickými štandardmi

Kontrola ukázala, že niektoré izby v internátoch v Banskej Bystrici a Prešove nespĺňali minimálnu požiadavku na veľkosť priestoru. V súčasnosti patrí podľa kvestora UMB Radovana Lapuníka ubytovací štandard na Univerzite Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici medzi najvyššie na Slovensku. Škola poskytne študentom tento rok na ubytovanie plnú kapacitu svojich internátov, teda 2305 lôžok. Hoci sa podmienky ubytovania na slovenských internátoch postupne zlepšujú, zahraničný štandard určite ešte nedosahujeme.

„Pridelené finančné prostriedky boli alokované na zníženie energetickej náročnosti prevádzky budov študentských domovov UMB v Banskej Bystrici,“ uviedol Lapuník o peniazoch z 50-miliónového balíčka. Ako negatívum mnohých vyhlásených výziev vníma, že ťažiskom opráv je znižovanie energetickej efektívnosti a nie zvyšovanie kvality internátov. Priestory opravujú aj z ušetrených peňazí alebo z mimoriadnych zdrojov univerzity. Priznal, že na opravy internátov vplývajú objektívne dôvody ako je napríklad krátky časový priestor prázdnin, ktorý neumožňuje komplexnejšie rekonštrukcie bez výpadku príjmov od študentov.

Foto: Archív UK Zrekonštruovaná izba - Átriové domky, C 2 v Mlynskej doline Zrekonštruovaná izba - Átriové domky, C 2 v Mlynskej doline

Počas leta sa UMB podarilo opraviť študentský domov č. 1 v obidvoch blokoch. Vymenili podlahy, vstavané skrine. Najvýraznejšou zmenou, ktorú študenti pocítia, bude oprava najstaršieho internátu. Opravovať ju začnú, ak UMB uspeje v predkladanej výzve Ministerstva školstva.

Realitou niektorých slovenských internátov je aj slabé pripojenie na internet, bez ktorého dnes azda ani nemožno študovať. Na zvýšení dostupnosti WiFi signálu pracuje aj škola v Bystrici.

Čisté izby sú minimom

Prívetivý vzhľad majú po modernizácii internáty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre. Čisté matrace, nový nábytok, okná so žalúziami, pracovný stôl aj kreslo. Z fotografií, ktoré nám škola poskytla, pôsobí dvojlôžková izba viac útulne. Od septembra ráta SPU s 2197 ubytovanými študentmi. Hovorkyňa školy pre Pravdu uviedla, že niektoré izby sa už približujú ubytovaniu v zahraničí a na niektoré ešte čaká rekonštrukcia. Opravy podľa nej brzdí proces verejného obstarávania aj procesy súvisiace s implementáciou projektov vo vzťahu k riadiacemu orgánu. Aktuálne škola čerpá na rekonštrukcie peniaze zo štátneho rozpočtu a z programu na zníženie energetickej náročnosti budov.

Najvýraznejšiu zmenu pocítia vysokoškoláci v Študentskom domove Antona Bernoláka, kde dokončili opravy a prebieha kolaudácia. Škole sa podarilo opraviť oba objekty, nielen ubytovaciu časť, ale aj jedáleň. „Práce zahŕňajú rekonštrukciu vykurovacieho systému, výmenu a zateplenie fasády a okien, zateplenie strechy, výmenu svietidiel, rekonštrukciu vzduchotechniky, inštaláciu fotovoltaického systému, adaptáciu rekuperačných jednotiek,“ menovala hovorkyňa školy Renáta Chosraviová.

Problém s Plánom obnovy

Univerzita Komenského v Bratislave síce súčasťou hodnotenia NKÚ nebola, no Denník Pravda zaujímalo, ako pokračujú opravy v Mlynskej doline. Na Mlynoch ubytuje tento rok vyše 5000 osôb, na internáte Družba okolo 1900. V novom akademickom roku očakáva približne 24-tisíc študentov a študentiek na všetkých stupňoch štúdia.

Do internátov sa neinvestovalo desiatky rokov. Ako uviedla pre Pravdu hovorkyňa UK Tatiana Zaťková, priblížiť sa k zahraničným internátom nemôžu práve pre vysoký investičný dlh. „Len projekt komplexnej rekonštrukcie jedného bloku Internátu Ľudovíta Štúra by si vyžadoval náklady vo výške 34,5 milióna eur, pričom suma vyčlenená na kapitálové výdavky pre všetky slovenské univerzity a vysoké školy predstavuje v posledných rokoch len okolo 7 miliónov eur ročne,“ vysvetlila hovorkyňa.

Foto: Archív UK Zrekonštruovaná izba - Átriové domky, Zrekonštruovaná izba - Átriové domky, C 2 v Mlynskej doline Zrekonštruovaná izba - Átriové domky, C 2 v Mlynskej doline

Z 50-miliónového balíka pre UK ukrojili dotáciu 14 miliónov eur, tá sa podľa Zaťkovej napokon zúžila na približne 9,3 milióna eur. Vyčerpali ju celú na čiastkové rekonštrukcie. Podľa Zaťkovej chýba systematický a predvídateľný model financovania, ktorý by umožnil investičné plánovanie.

A čo peniaze Plán obnovy? Čerpanie zdrojov z Plánu obnovy ministerstvo školstva podmienilo spájaním univerzít do konzorcií, čo v prípade tak veľkej univerzity ako je Univerzita Komenského nemá praktický význam, uviedla Zaťková. UK na webe uvádza, že čaká na pridelenie financií na opravu Výškového bloku „B“ na Mlynoch. Podľa Zaťkovej mala byť investícia financovaná z prvej výzvy Komponentu 8 z Plánu obnovy a odolnosti. Čerpanie však bolo podmienené spájaním univerzít, čo je pre Uk nesplniteľná požiadavka. Výzva, ktorú vypísali následne, je zase obmedzená na čerpanie do 9,9 milióna na jeden projekt, čo je pre UK nedostatočné. Aktuálne preto prebieha obstarávanie na novú projektovú dokumentáciu.

Viditeľnou zmenou prejde na Mlynoch Výškový blok A. Zrekonštruovali už rozvody, sociálne zariadenia aj kúrenie. Zatepliť by sa mali aj fasáda a strecha a tiež vymeniť okná a dvere. Počas prázdnin modernizovali aj Átriové domky.

UK chce na internátoch zaviesť aj reguláciu a poplatky za spotrebiče. Počas tohto akademického roka bude zatiaľ len v skúšobnom režime bez poplatkov. „Počas zimného semestra bude správa internátov pristupovať k vymáhaniu internátneho poriadku nerepresívne, t. j. najprv bude upozorňovať na porušenie a až po opakovanom porušení udeľovať sankcie,“ ozrejmila Zaťková.

Rozhodujú aj podvodne získané tituly

Stav internátov nie jediným rozhodujúcim prvkom, ktorý zohráva úlohu pri odchode študentov do zahraničia. Mladí ľudia vnímajú nepriaznivú spoločenskú situáciu, ale aj to, že slovenské školstvo nie je zamerané na študentstvo. „Do veľkej miery na to vplývajú aj kauzy vysokých škôl a slovenských politikov a političiek, ktorí študujú za iných podmienok, či podvodne získali titul. Verím, že Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo tieto známe prípady preverí a vyvodí patričné dôsledky,“ podotkla Hozlárová.

Očakávania má v tomto smere aj od vlády, ktorá vzíde z jesenných predčasných parlamentných volieb. „Uvidíme aké priority bude mať najbližšia vláda, no ostáva nám len dúfať, že mladí ľudia a budúcnosť Slovenska bude na prvom mieste,“ dodala.