Čo pomôže nášmu zdecimovanému zdravotníctvu a školstvu? Len peniaze nestačia

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je zdravie stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nielen neprítomnosť choroby alebo postihnutia. Každý, kto už mal nejaké zdravotné problémy, o tom vie svoje. A takisto o zúfalstve a nedôstojných pomeroch, aké vládnu v našich zdravotníckych zariadeniach.

Stabilizácia napätej situácie

Odborári priebežne upozorňujú na dlhotrvajúci rozpad zdravotníctva, ktorý pandémia covidu ešte viac prehĺbila. „Kozmetické úpravy už nestačia. Poplatky za urgentné vyšetrenia, rovnako ako rušenie niektorých oddelení či lôžok nič nevyriešia. Jediná cesta ako zastabilizovať zdravotníctvo je ho poctivo dofinancovať,“ myslí si líder Smeru-SSD Robert Fico.

Apeluje na dialóg medzi štátom, manažérmi, zdravotníckymi pracovníkmi a lekármi na každodennej báze, aby vedeli, čo sa v zdravotníctve deje. „Smer bude viesť pravidelný dialóg so stavovskými zdravotníckymi organizáciami pre obnovenie štandardnej, nekonfliktnej a pokojnej atmosféry v zdravotníckom sektore,“ povedal a pridal aj ďalšie návrhy.

Strana považuje zvýšenie platby štátu za ekonomicky neaktívnych poistencov za nevyhnuté. Smeru taktiež nevadí súkromnoverejné partnerstvo pri modernizácii a výstavbe nových zdravotníckych zariadení. Fico tvrdí, že strana nechce ani vstupovať do pripravených procesov výstavby nemocnice na Rázsochách. „V prípade výstavby novej štátnej nemocnice v Bratislave (Rázsochy) Smer nadviaže na všetky doteraz prijaté rozhodnutia a navrhovaný spôsob financovania tohto projektu,“ píše sa v straníckom dokumente.

Jedným z problémov s ktorým zápasí naše zdravotníctvo je vysoký vek lekárov. V ambulanciách neraz ordinujú seniori a ich náhrada je v nedohľadne. Na alarmujúcu situáciu so zabezpečením všeobecnej ambulantnej starostlivosti upozorňoval v minulosti aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Smer sľubuje, že v prípade, že bude súčasťou budúcej vládnej koalície zjednoduší postgraduálne vzdelávanie lekárov a zabezpečí vhodné podmienky pre vzdelávanie sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov s cieľom podporiť a zatraktívniť tieto profesie. Veľa lekárov pre nevyhovujúce finančné ocenenie odišlo za hranice. Fico by rád prijal motivačné opatrenia na návrat lekárov, sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov späť na Slovensko.

Návrat zdravého rozumu do školstva

Ďalšou oblasťou, ktorá potrebuje zmysluplné riešenie je naše školstvo. Učitelia už nie raz vyšli do ulíc, aby s transparentmi v rukách upozornili na nedôstojné podmienky a katastrofálne finančné ohodnotenie. Predseda Smeru-SSD by rád do školstva vrátil profesionalitu a zdravý rozum a nie je fanúšikom žiadnych experimentov. „Odmietame prepisovanie dejín a násilné pretláčanie liberálnej a progresivistickej ideológie do školských osnov. Práve naopak, musíme výrazne posilniť vlastenecké prvky vo vzdelávaní," povedal. Strana považuje za nevyhnutnú inventúru škôl so slovenským štátnym vyučovacím jazykom v tých častiach Slovenska, kde spoločne žijú Slováci a príslušníci národnostných menšín a prijatie potrebných opatrení, aby každému občanovi Slovenskej republiky boli vytvorené podmienky na ovládanie štátneho jazyka.

Moderné technológie sa vyvíjajú rýchlosťou svetla a tomuto trendu by sa malo prispôsobiť aj vzdelávanie. Fico bude súhlasiť so zmenami v učebných osnovách, pokiaľ majú garantovať moderné a inovatívne postupy a pokiaľ majú reflektovať na požiadavky a trendy trhu práce.

Každú mamu malého dieťaťa by určite potešila istota, že keď sa budú chcieť po materskej vrátiť do práce, nemusia v strese a panike zháňať pre svoje ratolesti predškolské zariadenia. Líder Smer-SSD chce dokonca do ústavy zakotviť právo na umiestnenie dieťaťa do predškolského zariadenia verejného typu aj s potrebným finančným krytím.

„Toto je vízia Slovenska, ktorú verejne ponúkame tak občanom, ako aj našim potenciálnym koaličným partnerom. Ak v tomto nájdeme zhodu, Slovensko bude mať opäť stabilnú a sociálnu vládu, o ktorú sa bude môcť po septembri oprieť,“ tvrdí Fico.