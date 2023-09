Brat priateľa zmiznutej študentky: Pomôžme Soni žiť bez toho, aby si na to vôbec spomenula

Brat priateľa študentky VŠMU, ktorá zmizla v noci zo soboty na nedeľu Kristián Dufinec zverejnil na sociálnej sieti video, v ktorom sa poďakoval za pomoc všetkým, ktorí boli odhodlaní pomôcť. Prosí ľudí, aby sa zdržali nenávistných komentárov, konšpirácií a rôznych teórii, ktoré sa nezakladajú na pravde. "Chcem odkázať mladému dievčaťu, ktoré má celý život pred sebou, že keď sa vráti späť do reality, tak môže žiť bez toho, aby si na to vôbec spomenula. Máme na to priestor všetci," uzavrel.