Sme rodina vyzýva vládu, aby nerokovala o zonácii a vyhlasovaní chránených území

„Nemajú súhlas vlastníkov, poľnohospodárov, Združenia miest a obcí Slovenska, predstaviteľov cestovného ruchu a tých, ktorí tam podnikajú,“ povedal Kollár. Pri týchto návrhoch bol podľa neho porušený celý proces prípravy. Taktiež bola porušená európska smernica o ochrane prírody. „Toto sú zásadné rozpory. Materiál je pripravený na vládu s rozpormi. Toto sme ešte nezažili,“ podotkol.

Kollár tvrdí, že schválením týchto materiálov prídu ľudia o možnosť chovať, podnikať, ťažiť a pásť na dotknutých územiach. Obyvatelia aj obce prídu o finančné zdroje. „Som strašne zvedavý, kde sa nájdu obrovské prostriedky na to, aby sme tieto výmysly zelených talibancov vyplácali,“ poznamenal.

Súkromní vlastníci, ktorým sa preradí pôda z hospodárskeho lesa do lesa s osobitným významom v štvrtom alebo piatom stupni ochrany, nedostanú za to nič, povedal predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta (Sme rodina). „Vlastník musí vedieť dopredu, čo za to dostane, a nie až po dvoch rokoch,“ uviedol. Karahuta navrhuje, aby vláda stiahla tieto tri materiály a prenechala ich na prepracovanie budúcej vláde.