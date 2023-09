Ambulantné pohotovosti sú zabezpečené, niektorých pediatrov rozpísali do služieb

Samosprávne kraje už začali pediatrov po ich výpovediach z ambulantných pohotovostí v niektorých prípadoch rozpisovať do služieb. Týka sa to napríklad pohotovostí v Trenčianskom, Žilinskom, Banskobystrickom či Trnavskom kraji. Vyplýva to zo stanovísk, ktoré poskytli pre TASR. Ak lekár nenastúpi do služby podľa rozpisu, môže dostať pokutu do výšky 3319 eur. Aktuálne je však ambulantná pohotovostná služba (APS) personálne zabezpečená vo všetkých krajoch.