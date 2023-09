Politológ o bitke Matoviča a Kaliňáka: Je to výsledok polarizácie a hulvátov, násilie nesmie byť štandardom

Smer dnes krátko pred deviatou usporiadal tlačovú konferenciu pre verejnosť, na ktorej vyzval vládu, aby pre migráciu zatvorila hranice s Maďarskom. Ešte pred začiatkom však na chodníku zaparkovalo kampaňové auto OĽaNO s názvom „my vás mafii nepredáme“, v ktorom sedel Igor Matovič. Líder Smeru Robert Fico prerušil tlačovku, k autu prišiel podpredseda Smeru a šéf kampane Robert Kaliňák a ďalší smeráci. Matovič schytal päsťou do tváre, Kaliňák kopanec do hrude. Politológ sa pozerá kriticky na obe strany. Je to výsledok polarizácie spoločnosti a mal by prísť trest.

Politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík si myslí, že politika by sa mala robiť v parlamente, nie na ulici.

Matovič sa pobil s Kaliňákom, tlačovku Smeru prerušili Video Zdroj: FB/OĽaNO

Bitka pomôže preferenčne skôr Smeru, než OĽaNO

Potýčka je podľa neho výsledkom dlhodobej polarizácie na Slovensku. „Hodnotím to aj ako výsledok prítomnosti hulvátov v politike,“ uviedol pre Pravdu. Mal tam Matovič právo prísť? „Je to verejné priestranstvo, otázne je, či Igor Matovič mohol zastaviť autom na chodníku. V každom prípade si myslím, že politika by sa mala robiť v parlamente a nie na ulici,“ myslí si.

Pred bitkou s Matovičom. Kaliňák Ficovi: Mám sa mu ísť povenovať? Video Zdroj: FB/Smeru

„Takéto niečo, ako dnes predviedol Igor Matovič, kedysi robili nacisti, keď svojimi aktivitami narúšali verejné podujatia iných strán,“ zhodnotil Štefančík. K autu prišiel Robert Kaliňák potom, čo sa šéfa Smeru Roberta Fica spýtal či sa má ísť Matovičovi povenovať. Spolu s ním bol pri aute aj kandidáta Smeru Richard Glück.

Vina bola v tomto spore na oboch stranách. „Robert Kaliňák si mohol zobrať príklad od svojho predsedu, ktorý vyzeral absolútne spokojne. Možno by to po čase Igora Matoviča prestalo baviť a Smer by mohol pokračovať vo svojej tlačovke,“ uviedol politológ.

Matovič najprv kopol Kaliňáka do hrude, čo podpredsedu Smeru naštartovalo a snažil sa Matovičovi vziať mikrofón cez okienko v aute. Od Glücka dostal následne Matovič dvakrát päsťou do tváre. Je toto nový kampaňový štandard?

Bitka pomôže skôr Smeru

„Bože chráň. Násilie, ale ani hulvátske správanie Igora Matoviča, sa nikdy nesmie stať štandardom slovenskej kampane. Poškodzovanie majetku, ale aj údery päsťou do tváre Igora Matoviča však nesmú zostať nepotrestané,“ zhodnotil Štefančík.

Fico reaguje na bitku s Matovičom: Dostal, po čo si prišiel Video Zdroj: FB/Robert Fico

Podľa politológa to v kampani aj preferenčne pomôže viac Smeru než OĽaNO. „Smer si pokojne táral o migrantoch a nikomu tým neubližoval. Ako problematické sa ukázalo správanie šéfa OĽaNO. Tento incident však ukazuje, ako hlboko sme klesli z pohľadu politickej kultúry za posledné roky,“ myslí si Štefančík.

Smer podľa politológa tému migrácie zneužíva. „Migráciu zneužívajú radikálni politici v celom demokratickom svete. Smer nie je v tomto žiadnou výnimkou. Igor Matovič však mohol osloviť svojho koaličného partnera SaS a možno by sa problém už vyriešil v parlamente. Takže svoje výčitky mohol orientovať pokojne aj iným smerom,“ dodal.