Hamran: Uzavrieť hranicu s Maďarskom je nemožné, nemáme na to personál

Slovensko-maďarskú hranicu nemožno hermeticky uzavrieť, polícia na to nemá personál ani technické zabezpečenie. Prinieslo by to aj vysoké náklady. V reakcii na politické vyjadrenia to v stredu vyhlásil policajný prezident Štefan Hamran. Spolu so štátnym tajomníkom Ministerstva vnútra SR Martinom Královičom odsúdili zneužívanie témy nelegálnej migrácie v predvolebnej kampani. Apeloval na potrebu zrušiť povinné potvrdenia pre cudzincov.