Záborská si požičala vysoko nad pomery. Jej únia vlani zarobila 12-tisíc, teraz má do roka splatiť miliónový úver

Až do septembra mala strana KÚ spiacu kampaň. Významné finančné transakcie na transparentnom účte strany sa objavili až koncom augusta. Hneď prvá veľká platba bola určená na zaplatenie najdrahšej predvolebnej reklamy vo volebnej kampani. Ide o tiráž Obyčajných novín, ktoré roznáša Slovenská pošta do schránok domácností po celom Slovensku. Ako upozornila mimovládna organizácia Transparency International Slovensko, len vytlačenie prvého čísla 30-stranovej plnofarebnej publikácie stálo 150-tisíc eur.

„Aj keď je vydavateľom novín OĽaNO, výdavky sa začali objavovať na transparentnom účte Kresťanskej únie, s ktorou hnutie kandiduje v koalícii,” uvádza vo svojej správe mimovládka s tým, že do volieb majú vyjsť ešte dve vydania propagačného materiálu. Toto naznačuje ďalšie výdavky v sume najmenej 300-tisíc eur. Ďalšie desiatky tisíc eur bude stáť ich roznáška Slovenskou poštou. Spolu tak ide o výdavky okolo pol milióna eur.

Vysoká pôžička, vysoký úrok

Podľa informácii TIS konzervatívci financujú svoje reklamy dvomi pôžičkami od súkromných veriteľov. „Štvrť milióna požičala Kresťanskej únii martinská tlačiareň Fork, za ktorou je sympatizant strany Radovan Kraker. Ďalších 700-tisíc Bojnická urbárska akciová spoločnosť – ide o zatiaľ najväčšiu privátnu pôžičku v tejto kampani,” upozornila TIS. Informácie o veriteľoch, ako aj sumy pôžičiek pre Pravdu potvrdilo tlačové oddelenie KÚ.

Záborskej strana pre náš denník zároveň prezradila, že takmer miliónové úvery plánuje splatiť v priebehu budúceho roka. Obidve pôžičky sú úročené 10 percentami, čo je v porovnaní s úvermi iných politických strán dosť vysoká sadzba. Sympatizanti Progresívneho Slovenska (PS) napríklad hnutiu poskytli úvery pod tri percentá, podobné podmienky má aj strana Hlas, ktorá si na kampaň požičala od banky.

Vyššie úroky sú typické pre rizikové úvery a pôžička strane Anny Záborskej je práve takýmto prípadom. Koalícia OĽaNO, Za ľudí, KÚ dva týždne pred voľbami osciluje v prieskumoch okolo 7-percentej hranice pre vstup do parlamentu. Ten by strane garantoval aj pravidelné príspevky za volebný výsledok a výkon mandátu zo štátneho rozpočtu. Z týchto finančných dávok by strana mohla splatiť záväzky voči veriteľom.

Náročnejšie by to konzervatívci mali v prípade, že sa do parlamentu nedostanú. Zákon totiž určuje príspevky na činnosť len tým stranám, ktoré vo voľbách získajú nad tri percentá hlasov. Na to trojkoalícia strán Igora Matoviča, Veroniky Remišovej a Anny Záborskej zatiaľ má. Ale príspevok od štátu by bol nižší a politické subjekty by si ho museli prerozdeliť medzi sebou. Z toho nemusí dostať KÚ takú sumu, ktorá by stačila na splatenie takmer miliónových záväzkov.

Kresťanská únia je však pred voľbami optimistická a s možnosťou, že koalícia nedosiahne výsledok ani tri percentá, vôbec neráta. Rizika sa neobávajú ani jej sponzori. „Počítame s tým, že pôžička bude vrátená,“ povedal pre TIS martinský podnikateľ Kraker.

Zásoby nemajú

Mimovládka ďalej uvádza, že obaja veritelia konzervatívcov si mali pre pôžičky siahnuť riadne hlboko do vrecka. Tlačiareň Fork podľa dát uvedených v účtovnej závierke nemala štvrť milióna len tak navyše. Vlani dosiahla zisk iba 100-tisíc, ale zároveň dlhovala aj rovnakú sumu v rámci úveru. Takisto neevidovala ani úspory, ani majetok vysokej hodnoty. Kraker vysvetlil, že požičal peniaze z jeho dlhoročného podnikania.

Akciovka niekdajšieho spoluvlastníka Unipharmy Tomislava Jurika, ktorá poskytla úver 700-tisíc, bola dokonca v minulých rokoch v strate. Vlani skončila hospodárenie so ziskom 40-tisíc eur. V účtovníctve však uvádza niekoľkomiliónové finančné zásoby.

Otázne však je, prečo sa veritelia rozhodli financovať práve stranu Annu Záborskej, keď doteraz Kresťanskej únii nedarovali a nepožičali ani cent. Tlačové oddelenie strany neodpovedalo na otázku, čím veriteľov presvedčilo na až také vysoké pôžičky. Kresťanská únia totiž roky od svojho vzniku dosahuje ročné príjmy vo výške okolo 12-tisíc eur, ktoré tvoria hlavne členské poplatky jej vedenia. Výnimkou bol len predvolebný rok 2019, keď strana vyzbierala na daroch 185-tisíc eur. Takmer 100-tisíc z toho KÚ dala šéfka Záborská.

Miliónová suma úveru tak presahuje ročné príjmy strany 80-násobne. Kresťanská únia však verí, že žiaden problém so splatením nebude. „Medzi koaličnými stranami je dohodnuté, že pôžičky všetkých strán koalície budú prednostne uspokojené,” odpovedala na naše otázky.

Viac si požičala iba PS

Strana Anny Záborskej tak patri do prvej päťky strán, ktoré svoje predvolebné aktivity financujú z privátnych, nie zo štátnych financií. Jednoznačným lídrom tohto rebríčka je hnutie PS, ktoré si doteraz požičalo 1,5 milióna eur. Druhá priečka patri práve Kresťanskej únii s úvermi vo výške 950-tisíc eur, s polmiliónovým odstupom ju nasleduje Aliancia (529-tisíc eur) a Republika (432-tisíc eur).

Kresťanská únia sa môže podieľať aj na rekorde, čo sa týka sumy výdavkov na kampaň. Teoretická koalícia troch politických strán môže na predvolebné aktivity minút až deväť miliónov eur. Matovičove hnutie OĽaNO už deklarovalo, že plánuje kampaň v objeme do troch miliónov eur. Kresťanská únia aj koaličná strana Za ľudí zatiaľ podľa ich vyjadrení plánujú investovať okolo milióna eur každá. Spolu by tak trojkoalícia mohla prekročiť päťmiliónovú hranicu.

Kampaň volebnej koalície PS/Spolu v parlamentných voľbách 2020 stála dvakrát menej, iba 2,8 milióna eur. Ani táto suma na postup do parlamentu nestačila, koalícii na získanie mandátu chýbalo 0,04 percenta získaných hlasov.