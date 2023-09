Kiska sa bojí, čo príde po voľbách: Výhra PS je lákavá, no má to háčik. Nepriamo podporil tri strany

Bývalý prezident a líder strany Za ľudí Andrej Kiska sa na sociálnej sieti vyjadril k najnovšiemu prieskumu pre denník Sme. Výhra Progresívneho Slovenska (PS) je podľa neho lákavá, no ak nebude mať s kým zostaviť vládu, bude to zbytočné. Sám sa bojí, čo sa po voľbách stane.

Status zverejnil na sociálnej sieti a reagoval tak na najnovší prieskum agentúry NMS Market Research Slovakia.

Výhra PS má háčik

„Aj vy sa už bojíte? Aj ja, a to napriek tomu, že som večný optimista,“ napísal na sociálnej sieti. „Priatelia, viem, že by nás všetkých nesmierne potešilo, keby PS porazilo Smer. Bola by to paráda! Ale ak sa všetci my, ktorí zvažujeme Demokratov, SaS či KDH necháme zvábiť vôňou porážky Smeru a víťazstva PS, tak sa nám veľmi ľahko môže stať, že to bude Pyrrhovo víťazstvo,“ uviedol exprezident.

Šimečka pre Pravdu: Fico neponúka Slovensku nič, len pomstu Video Zdroj: TV Pravda

PS podľa neho vysaje voličov menších demokratických strán, čo spôsobí to, že sa do parlamentu nedostanú. „A Smer so „svojimi priateľmi“ bez problémov získa nielen nadvládu v parlamente, ale veľmi ľahko aj ústavnú väčšinu. A to by bola pre našu krajinu skutočná tragédia,“ povedal. PS zdieľa svojich voličov najmä so stranou SaS, ktorá sa podľa najnovšieho prieskumu dostala pod hranicu piatich percent.

Čítajte viac PS stúpa rýchlejšie ako Smer, Hlas sa vyhraňuje. Aké scenáre sú v hre a čo ich môže ovplyvniť? Nie je to len o víťazoch

Podľa odborníkov sa volič môže rozhodnúť pre PS aj preto, aby jeho hlas neprepadol, čo však môže spôsobiť to, že progresívci ostanú v parlamente osamotení. „Možno si ani nevieme dobre predstaviť, čo by nám Fico s Kaliňákom začali vystrájať. Do volieb nám ostáva 15 dní. Prosím, uvažujme. Diskutujme, premýšľajme. Náš osud je v našich rukách,“ dodal.

Aj riaditeľ Ipsosu Jakub Hankovský si myslí, že skokanom volieb môžu byť Demokrati Video Zdroj: TV Pravda

Pred bránami parlamentu ostali SaS, OĽaNO aj KDH, skokanom by mohli byť Demokrati

Prvý septembrový prieskum verejnej mienky poslal do parlamentu šesť politických subjektov. Voľby by vyhral Smer s 22 percentami, druhé skončilo PS so ziskom 18,1 percenta. Treťou najsilnejšou stranou by bol podľa prieskumu Hlas so ziskom 11,4 percenta hlasov. Nasleduje Republika s 8,3 percentami a prekvapivo SNS, ktoré získalo viac ako sedem percenta voličov. Do parlamentu by sa dostalo aj Sme rodina so ziskom 5,8 percenta hlasov.

Sme rodina: volebné jadro 1,9 %, volebný potenciál 8,6 %

volebné jadro 1,9 %, volebný potenciál 8,6 % KDH: volebné jadro 1,7 %, volebný potenciál 6,6 %

volebné jadro 1,7 %, volebný potenciál 6,6 % Sloboda a solidarita: volebné jadro 1,3 %, volebný potenciál 8,4 %

PS by na rozdiel od Smeru nemalo na zostavenie vlády partnerov. Mimo NR SR by zostalo OĽaNO a priatelia s dôverou 6,1 percenta voličov, KDH so ziskom 4,7 percenta hlasov, SaS so 4,2 percenta, Demokrati by presvedčili iba 3,8 percenta voličov a Aliancia 3,2 percenta.

Čítajte viac Volebný seriál: Demokrati vystrelili rýchlo, no o časť podpory prišli. Potrebujú silnejší kaliber ako druhú Čaputovú

Čo sa týka strán Sme rodina, SaS a KDH, všetky sa v rámci štatistickej odchýlky pohybujú na hranici vstupu do parlamentu. „Momentálne nedokážeme presne určiť, či by sa do parlamentu dostali, alebo nie. Všetky tri subjekty doplácajú na pomerne slabé jadro, avšak KDH má aj pomerne nízky volebný potenciál a preto je z tejto trojice momentálne najvýraznejším adeptom na zotrvanie pod hranicou päť percent,“ uviedol šéf agentúry NMS Mikuláš Hanes.

Okrem SNS sú podľa Hanesa druhým skokanom v prieskume Demokrati, ktorý sa pomaly doťahujú sa KDH, SaS a Sme rodinu. „Ich podpora medzimesačne narástla o 1,2 percentu­álneho bodu a s pomerne slušným potenciálom na úrovni 8,2 percnta (+ 2,4 percentuálneho bodu) doplácajú najmä na slabé volebné jadro na úrovni necelého percenta,“ dodal.