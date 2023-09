Elektrina zostane aj v budúcom roku relatívne lacná. Kto to ale zaplatí?

Slovenské domácnosti by mali mať aj v nasledujúcich dvoch rokoch elektrinu za približne rovnakú cenu ako doteraz, respektíve by mala rásť iba mierne. Vláda, po dohode so Slovenskými elektrárňami rozhodla, že aj v budúcom roku pomôže všetkým domácnostiam a zastropuje silovú zložku elektriny na úrovni z roku 2022. Otvorená je ešte otázka distribučných poplatkov, ktoré tvoria zhruba polovicu z konečnej ceny elektriny. Napriek tomu analytik Radovan Potočár odhaduje, že sa nám skokový nárast ceny za elektrinu v budúcom roku vyhne. Dobrá správa pre domácnosti má však aj svoju tienistú stránku. Štát síce pomáha, ale aj tým, ktorí to až tak nepotrebujú. A pre tých, ktorým sa pomoc skutočne hodí, je zasa nedostatočná. No a kompenzácie cien energií celkovo potom stoja spoločnú pokladňu viac ako miliardu eur ročne. Viac si vypočujte v podcaste denníka Pravda s analytikom energie-portalu.sk Radovanom Potočárom.

