Keby sme na strašenie politikov tak lacno neskákali, nerobili by to. Čo s tým?

Upadajúce zdravotníctvo, narastajúca chudoba, zaspaté školstvo… Zhodujeme sa, že to všetko sú vážnejšie problémy ako tzv. „kultúrne vojny”. Diskusia ukazuje, že vážne problémy našej spoločnosti treba riešiť postupne, na základe konsenzu a slušnou diskusiou. Ako na to? Zapojte sa do pokračovania diskusie!

September má pre mnohých príchuť nového roka – nového začiatku. Začiatky akademických a školských rokov či začiatky v práci po dovolenkách a letnom režime, tento september však bude aj novým začiatkom pre politickú realitu Slovenska.

Akým novým problémom čelíme? Ako sme sa vysporiadali so starými démonmi? Alebo boli to len čerti namaľovaní na steny politickej grotesky, ktorá sa odohráva priamo pred našimi očami? Pliagy, päste či kopance? Pred čím potrebujeme zachrániť a kto by to mal byť?

Zapojte sa do pokračovania diskusie a nájdime spoločné riešenia!

Hlasujte aspoň za sedem komentárov a uvidíte, ktorá názorová skupina je vám bližšia.

Ďakujeme, že diskutujete slušne.

Kto sa zapojil?

Do diskusie sa zapojilo vyše 210 diskutujúcich, automaticky rozdelených do dvoch názorových skupín A a B.

Skupinu A charakterizuje podpora menšín, Ukrajiny a väčšina tejto skupiny neverí, že by Slovensko potrebovalo zachraňovať. Absolútna väčšina diskutujúcich skupiny A odmieta silného lídra, ktorý by mal v mene záchrany porušovať demokratické pravidlá. Kontraproduktívnosť vidia aj v brojení proti liberálnemu fašizmu.

Charakteristikou skupiny B je skepsa k demokracii, ako aj k spoločenskému dianiu. Drvivá väčšina tejto skupiny verí, že dodávky zbraní umelo predlžujú vojnu, stíhania korupcie sú zinscenované politické procesy a brojenie proti liberálnemu fašizmu je legitímny postoj. Viac ako polovica tejto skupiny verí, že Slovensko potrebuje zachrániť, no viac ako polovica tejto skupiny nesúhlasí, že by to mal byť silný líder.

Ak teda odmietame silného lídra, kto bude našou záchranou? Platí zhoda, že nepotrebujeme spasiteľov, ale aktívnych občanov? A prečo časť z nás dúfa v záchranu a iná zase nie? Vyriešime všetku našu nespokojnosť križiackou výpravou proti „slniečkarom” či „dezolátom”?

Bez demokracie ani krok

Vyše troch štvrtín diskutujúcich si myslí, že naša demokracia čelí „vážnej kríze”. Spoločne (a problematicky) vnímame aj to, že naša spoločnosť čelí výzvam a má problém sa s nimi vyrovnať. Zásadný a silný konsenzus nachádzame v tom, že prioritne by sme mali riešiť problémy, na ktorých sa zhodneme a majú istú mieru urgencie.

Konsenzus diskusie nám dáva vodidlo k tomu, čo vnímame ako najvážnejšie ohrozenia našej spoločnosti – odlev mozgov do zahraničia, dopady kríz na sociálne slabších, upadajúce zdravotníctvo, korupcia či zastarané školské systémy…

A ako diskutujúci vnímajú politické špičky? Väčšina diskutujúcich si myslí, že politici maľujú čerta na stenu a riešenie skutočných problémov odsúvajú. Tento frustrujúci výsledok podčiarkuje aj konsenzus na tom, že motív strašenia a záchrany politici využívajú len na vyvolanie umelých obáv a dopyt po ich jedinom zázračnom riešení. To zároveň vnímame ako nedôveryhodné. Na druhej strane zhodne súhlasíme, že „ak by sme na varovania politikov tak lacno neskákali, nerobili by to”.

K riešeniu cez diskusiu

„Nepotrebujeme spasiteľov, ale aktívnych občanov“ – aj toto bol komentár, ktorý patril medzi najkonsenzuálnejšie v aktuálnej diskusii. Ako však aktívni občania podržia samých seba v prípadných krízach či ohrozeniach spoločnosti? Ako sa vieme podržať navzájom s rešpektom a dôstojnosťou?

Z konsenzuálnych komentárov vyplýva, že kľúčom bude slušná a vecná diskusia, ktorú drvivá väčšina považuje za primárny predpoklad spolupráce. Ale konsenzus nachádzame aj v tom, že ak nepoznáme pravidlá racionálnej diskusie, sme stratení. Aké sú pravidlá racionálnej diskusie? Ako vieme pravidlá racionálnej diskusie aplikovať v krízach demokratických procesov?

Z diskusií taktiež vyplýva, že spoločne túžime po efektívne fungujúcej spoločnosti, ktorá bude schopná riešiť krízové situácie. Zároveň však konsenzus nachádzame aj v obave polarizácie spoločnosti – dvoch či viac skupín, ktoré spolu nechcú diskutovať.

Ako teda nachádzať efektívne riešenia na krízové situácie, keď je spoločnosť polarizovaná? Kto či čo je príčinou tejto polarizácie?

O projekte

DEMDIS je občianske združenie, ktoré inovatívnymi metódami nachádza konsenzus a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Diskusie organizujeme dobrovoľne, pretože nám záleží na slušnej a vecnej diskusii. Viac informácií a výsledky predchádzajúcich diskusií nájdete na demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike zas na tomto linku. Live report z diskusie viete sledovať na tomto linku.