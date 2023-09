Čaputová priletela do New Yorku. Poslednýkrát ako prezidentka vystúpi na pôde OSN

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová priletela v sobotu neskoro večer (slovenského času) do New Yorku, kde sa počas nasledujúceho týždňa zúčastní na 78. Valnom zhromaždení OSN a v stredu vystúpi s prejavom v rámci všeobecnej rozpravy. Bude to jej posledné vystúpenie na pôde OSN vo funkcii prezidentky SR.