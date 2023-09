Ďalšia bitka v kampani. Kandidáta OĽaNO opľuli, mužovi za to uštedril dve päste: Matovič reaguje, kandidovať nebude

Na sociálnych sieťach sa šíri video muža číslo 44 z kandidátky OĽaNO Tomáša Holkoviča, ktorý počas mítingu v bratislavskej Petržalke dvakrát udrel päsťou do tváre staršieho muža. Za incident sa ospravedlnil a oznámil, že požiadal o stiahnutie z kandidátky. Na tlačovke ráno reagoval aj líder OĽaNO Igor Matovič.

Na videu je vidieť, ako Holkovič vystúpil z auta, v ktorom sa pred pár dňami pobil Kaliňák s Matovičom. Po krátkej výmene názorov so starším mužom ho udrie päsťou a potom sa vráti späť do auta.

Na sociálnej sieti zareagoval aj 26-ročný študent z Bolerázu. „Napriek tomu, že ten pán mi štyrikrát napľul priamo do tváre, očí a úst sa ospravedlňujem sa svoju reakciu. Hneď po incidente som požiadal o stiahnutie z kandidátky. Nechcem škodiť hnutiu OĽaNO a jeho boju proti mafii,“ uviedol. Na mužoch podľa jeho slov bolo od začiatku vidieť, že prišli provokovať a vyvolať konflikt. Pripomína, že ako študent medicíny dobre vie, aké nebezpečné môžu byť cudzie pľuvance.

Útoky a provokácie sú časté, Holkovič sa stiahol

Volebná líderka Jurinová v relácii V politike uviedla, že Holkovič sa po incidente okamžite vzdal kandidatúry. Ak by kandidatúru nestiahol, OĽaNO by ho stiahlo z kandidátky. Uviedol to predseda hnutia Igor Matovič na tlačovke. Takéto správanie netoleruje, aj keď sú kandidáti OĽaNO dlhodobo vystavení podobným atakom a provokáciám.

„Sú sústavné a dennodenné a zrejme aj dopredu nachystané. Na druhej strane, nech boli akékoľvek, bohužiaľ, aj pľuvance, nech ich bolo koľkokoľvek, kandidát Holkovič urobil školácku chybu a nechal sa vyprovokovať,“ povedal Matovič. Napadnúť mali aj ďalšie kandidátky OĽaNO.

To, že ho stiahli z kandidátky, podľa neho OĽaNO odlišuje od Smeru či SaS. Smer z kandidátky Richarda Glücka nestiahol, naopak, šéf Smeru Robert Fico ho bránil. Glück sa tým pochválil na sociálnej sieti, potom status zmazal a neskôr päsťovky zapieral. Podobne sa tváril aj Robert Kaliňák. Údajne za fyzické násilie nestiahla jedného z kandidátov ani SaS. Stranu sme požiadali o stanovisko.

Matovič na sociálnej sieti uviedol, že Holkovič robil kampaň na ich aute v Petržalke. „Nič nehovoril, do mikrofónu hovoril iný. Len v kľude pri Raptore vonku stál. Napriek tomu, či práve kvôli tomu, si Kaliňákoví vagabundi vybrali jeho za svoj cieľ. Najprv prišli k Raptoru, kde hľadali zrejme mňa, ale keď ma v ňom nevideli, obrátili svoju zlosť na najbližšie stojacu vyhliadnutú obeť,“ napísal Matovič.

Tlačovku Smeru prerušil Matovič. Skončilo sa to bitkou Video Zdroj: TV Pravda

„Nenávisť, ktorú tu tri roky Fico, Kaliňák, fašisti a spol. burcovali v ľuďoch nás prerástla. Mnohí ľudia už úplne stratili zábrany. K ľuďom s iným názorom sa správajú ako k odpadu, ktorému už pomaly nie je dovolené ani žiť,“ dodal líder OĽaNO.