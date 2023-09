Fico a Sulík sa zhodli na potrebe ochrany hraníc s Maďarskom

Šéf Smeru Robert Fico a líder SaS Richard Sulík sa zhodli na potrebe ochrany hraníc s Maďarskom. Podľa Sulíka sa však problém nevyrieši mimoriadnou schôdzou Národnej rady SR, ktorú iniciuje Smer. Podotkol, že parlament, ktorý nevyslovil dôveru vláde, ju nemôže zaviazať konať. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Fico podotkol, že ak parlament prijme uznesenie, v ktorom žiada vládu o nariadenie dočasne zaviesť kontroly na slovensko-maďarskej hranici, nebude mať veľa možností, že to neurobí. „Viete, že nad vládou, ktorej parlament nevyjadril dôveru, nemá prakticky žiaden dosah,“ reagoval Sulík. Deklaruje, že SaS bude vyvíjať nátlak, aby bola hranica chránená, do volieb sa však podľa neho „svet nezrúti“. „Ľudia si navolia novu vládu a tá bude konať,“ dodal. Fico nesúhlasí. Tvrdí, že dovtedy by sa dalo zabrániť prílevu tisícky nelegálnych migrantov.

V súvislosti s minulotýždňovou potýčkou členov OĽaNO a Smeru Fico zopakoval, že za svojimi ľuďmi stojí a nikoho neplánuje odvolať z kandidátnej listiny. „Keďže polícia nechcela zasiahnuť, v súlade so zákonom urobili poriadok moji kolegovia,“ skonštatoval. Sulík pripomenul, že násilie do politiky nepatrí. Zasiahnuť podľa neho mala polícia.

Líder Smeru sa zároveň odmietol ospravedlniť prezidentke Zuzane Čaputovej, ktorá na neho podala na súd žalobu na ochranu osobnosti pre šírenie klamstiev a vymyslených obvinení. Za vyjadreniami o nej si stojí. „Prezidentka je politická mŕtvola a rozhodla sa vstúpiť do kampane civilnou žalobou,“ povedal. Sulík si netrúfa posúdiť, či ide zo strany prezidentky o vstup do predvolebného zápasu. „Nezabúdajme, že tu máme vládu, ktorú vymenovala ona, takže, samozrejme, že je automaticky súčasťou nejakej vnútro-slovenskej politiky,“ podotkol.

V diskusii sa dotkli aj ekonomických tém. Fico podotkol, že úlohou novej vlády bude prijatie množstva opatrení proti inflácii a zvyšovanie životnej úrovne na Slovensku. „Inflácia je vysoká, ale je na ústupe. Vy ponúkate viac regulácie, dotácie a sociálne opatrenia na zmiernenie, my ponúkame hospodársky rast,“ skonštatoval Sulík. Fico reagoval, že hospodársky rast je cieľom každej politickej strany.

Zhodli sa na tom, že je potrebné hovoriť o novom bloku v jadrovej elektrárni v Jaslovských Bohuniciach. Podľa Sulíka sa treba zamýšľať aj nad zdrojom na východe, pretože je energeticky poddimenzovaný. V tejto súvislosti upozornil, že spotreba elektrickej energie bude narastať. Fico aj Sulík tiež potvrdili, že ak budú súčasťou novej vlády, budú pokračovať v podpore Volva na Slovensku.